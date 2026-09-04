Bruxelles-ul pregătește centre de returnare pentru migranți în afara UE. Germania și alte trei țări discută proiectul

Migrația revine în centrul atenției europene, iar mai multe guverne caută soluții pentru persoanele care nu pot fi returnate în țările de origine. Germania, Austria, Danemarca, Grecia și Olanda discută crearea unor centre de returnare în afara UE, însă proiectul ridică deja întrebări privind drepturile migranților și condițiile din aceste centre.

Mai multe țări europene discută, vineri, la Copenhaga, posibilitatea înființării unor centre de returnare a migranților în afara Uniunii Europene (UE). O purtătoare de cuvânt a Ministerului german de Interne a declarat că Austria, Danemarca, Germania, Grecia și Olanda analizează crearea unor astfel de centre în țări terțe și au început deja discuții cu posibile state partenere.

Potrivit oficialului german, țările vizate nu vor fi deocamdată făcute publice, întrucât negocierile necesită confidențialitate și construirea unor relații bazate pe încredere.

Reuniunea de vineri este găzduită de ministrul danez pentru imigrație și integrare, Morten Bodskov. Potrivit autorităților de la Copenhaga, discuțiile se vor concentra asupra unor măsuri concrete pentru încheierea unui acord cu o țară parteneră care ar putea găzdui aceste centre.

Comisia Europeană participă la reuniune în calitate de observator, a precizat partea daneză.

Centrele ar urma să găzduiască migranți care au primit ordin să părăsească un stat membru al Uniunii Europene, dar care nu pot fi returnați în țările lor de origine. O astfel de situație poate apărea, de exemplu, atunci când autoritățile statului de origine refuză să îi primească.

Germania susține de mai mult timp proiectul, alături de celelalte state implicate în grupul de lucru. Ministrul de Interne din Germania, Alexander Dobrindt, declara recent că autoritățile intenționează să încheie chiar în acest an acorduri concrete cu țări din afara Uniunii Europene.

Ideea înființării unor centre de returnare este discutată de câțiva ani și rămâne puternic controversată. Organizația pentru drepturile omului „Amnesty International” și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibilele încălcări ale drepturilor fundamentale în astfel de centre. Amnesty avertizează, de asemenea, că statele europene nu ar trebui să încheie acorduri pentru centre de returnare cu țări instabile din punct de vedere politic sau în care sunt în desfășurare conflicte.