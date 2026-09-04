Giorgia Meloni intră în istoria Italiei. Guvernul Meloni atinge un record de longevitate

Giorgia Meloni marchează un moment istoric pentru politica italiană. Guvernul Meloni devine cel mai longeviv cabinet neîntrerupt de la fondarea Republicii Italiene, depășind recordul deținut de Silvio Berlusconi.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și guvernul său ating vineri un record de longevitate în istoria Republicii Italiene. Cabinetul condus de lidera partidului Frații Italiei ajunge la 1.413 zile consecutive de guvernare, depășind precedentul record stabilit de al doilea guvern al lui Silvio Berlusconi, care a rămas în funcție 1.412 zile, între 2001 și 2005.

Giorgia Meloni, în vârstă de 49 de ani, a depus jurământul în funcția de prim-ministru la 22 octombrie 2022, devenind prima femeie care conduce guvernul Italiei. De atunci, coaliția formată din trei partide de dreapta și conservatoare a rămas la putere fără întrerupere, apropiindu-se de pragul de patru ani de guvernare.

Performanța este cu atât mai importantă într-o țară cunoscută pentru instabilitatea politică și schimbările frecvente de guvern. De la proclamarea Republicii Italiene, în 1946, Italia a avut 68 de guverne, cu o durată medie de aproximativ 13 luni pentru fiecare cabinet.

Recordul stabilit de Meloni se referă însă strict la durata neîntreruptă a unui singur guvern. Dacă sunt luate în calcul toate cabinetele conduse de aceeași persoană, Silvio Berlusconi rămâne liderul clasamentului, cu peste nouă ani cumulați în funcția de premier. În acest clasament, Giorgia Meloni ocupă în prezent locul al șaptelea.

Giorgia Meloni a prezentat longevitatea Guvernului său drept o realizare importantă. Pentru a marca acest moment, partidul său organizează vineri seară un miting în Bari, oraș-port din sudul Italiei, unde premierul urmează să susțină un discurs.

Criticii premierului susțin însă că menținerea guvernului în funcție a devenit un obiectiv în sine și acuză Executivul de stagnare politică, considerând că longevitatea cabinetului nu este însoțită de progrese suficiente în ceea ce privește reformele și schimbările promise.

Giorgia Meloni s-a născut pe 15 ianuarie 1977, la Roma, și a crescut în cartierul popular Garbatella. A absolvit în 1996 fostul Institut Tehnic Profesional de Stat „Amerigo Vespucci” din capitala Italiei, obținând o diplomă cu profil lingvistic. Meloni vorbește fluent engleza, franceza și spaniola.

Studiile sale au fost însă subiect de controverse în presa italiană. Într-un CV oficial mai vechi, diploma era prezentată drept una de „liceu lingvistic”, deși institutul „Amerigo Vespucci” era o școală tehnică și profesională cu profil turistic, nu un liceu teoretic de limbi străine, în sensul tradițional al sistemului de învățământ italian.

Meloni nu a urmat studii universitare. Ulterior, ea a explicat că a fost nevoită să înceapă să muncească de la o vârstă fragedă pentru a se întreține, fiind crescută doar de mama sa. În tinerețe, a avut mai multe slujbe sezoniere, lucrând ca bonă, barmaniță și chelneriță la celebrul club de noapte Piper Club din Roma.

În afara politicii, singura sa profesie oficială este cea de jurnalistă. Giorgia Meloni a început să colaboreze cu publicații și posturi de televiziune în anii 2000, iar în 2006 a promovat examenele necesare pentru a deveni jurnalist profesionist. Ulterior, a fost înscrisă în Ordinul Jurnaliștilor din Italia.

Cariera politică a Giorgiei Meloni a început foarte devreme. La doar 15 ani, în 1992, s-a înscris în Frontul Tineretului, organizația de tineret a Mișcării Sociale Italiene (MSI), formațiune cu origini neofasciste. În 1996, a devenit lider național al mișcării studențești Azione Studentesca, asociată Alianței Naționale, partid de centru-dreapta care a succedat MSI.

Prima sa funcție publică a venit în 1998, când, la vârsta de 21 de ani, a fost aleasă consilier local pentru Provincia Roma. A ocupat această funcție până în 2002, continuând în paralel să își consolideze poziția în organizațiile politice de tineret.

În 2004, Meloni a fost aleasă președinta Azione Giovani, organizația de tineret a Alianței Naționale. Doi ani mai târziu, la 29 de ani, a intrat în Camera Deputaților din Italia, devenind totodată cel mai tânăr vicepreședinte al acestei instituții.

În 2008, Silvio Berlusconi a numit-o ministru al Tineretului în guvernul său. La 31 de ani, Giorgia Meloni a devenit astfel cel mai tânăr ministru din istoria Republicii Italiene.

În 2012, după destrămarea coaliției conduse de Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni a contribuit la fondarea unui nou partid conservator și naționalist, Fratelli d’Italia, cunoscut în România drept Frații Italiei. În 2014, a devenit președinta formațiunii și a început să o transforme treptat dintr-un partid marginal, cu procente electorale reduse, într-o forță politică importantă.

În 2020, Meloni a fost aleasă președintele Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), consolidându-și astfel influența la nivel european. Ascensiunea sa a culminat în octombrie 2022, după victoria coaliției de dreapta la alegerile parlamentare din Italia. Giorgia Meloni a devenit prim-ministru și a intrat în istorie drept prima femeie care ocupă funcția de șef al guvernului italian.