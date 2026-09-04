Patru companii spațiale americane boicotează summitul lui Macron. Trump, acuzat că pune presiune pe firme

Summitul spațial organizat de Emmanuel Macron la Paris se transformă într-un nou punct de tensiune între Europa și SUA. Patru companii americane, inclusiv SpaceX, și-au anulat participarea, pe fondul acuzațiilor că Administrația Trump ar fi făcut presiuni pentru boicotarea evenimentului și pentru limitarea cooperării spațiale europene.

Patru companii spațiale americane au anunțat că nu vor participa la summitul spațial organizat de președintele francez Emmanuel Macron, care va avea loc săptămâna viitoare la Paris. Decizia vine după ce firmele ar fi fost supuse unor presiuni din partea administrației președintelui american Donald Trump.

SpaceX, compania fondată de Elon Musk, Blue Origin, deținută de Jeff Bezos, producătorul de rachete Stoke Space și startupul Starcloud, care dezvoltă proiecte pentru amplasarea unor centre de date în spațiu, au notificat joi autoritățile franceze că își anulează participarea la eveniment, potrivit unui oficial al Ministerului Spațial al Franței

Reprezentantul Ministerului a confirmat pentru POLITICO că cele patru companii americane, respectiv Stoke Space, Starcloud, Blue Origin și SpaceX, și-au anulat în aceeași zi participarea la summit.

POLITICO relatase la începutul acestei săptămâni că administrația de la Casa Albă exercită presiuni asupra unor companii americane pentru ca acestea să boicoteze evenimentul organizat de Franța.

Oficialul francez a apreciat că este dificil ca retragerile să nu fie puse în legătură cu informațiile apărute în presă privind presiunile exercitate asupra companiilor. El a subliniat însă că Franța dorește să continue colaborarea cu partenerii și aliații americani, chiar dacă schimbările strategice și presiunile politice fac această cooperare mai complicată. Reprezentantul ministerului a precizat că alte companii americane sunt așteptate să participe la summit.

„Este greu să nu faci o legătură cu zvonurile privind presiunile care au circulat în presă. Evident, dorim să continuăm să colaborăm cu partenerii şi aliaţii noştri americani, chiar dacă schimbările strategice şi presiunile politice fac uneori această sarcină inutil de complexă!”, a declarat oficialul francez.

Evenimentul, programat pentru 9 și 10 septembrie, reprezintă o prioritate pentru Emmanuel Macron. Președintele francez urmărește să consolideze poziția Franței și a Europei ca actori credibili în domeniul spațial, cu o capacitate independentă de lansare și propriul sistem global de comunicații prin satelit.

Prin această strategie, Parisul încearcă să reducă dependența Europei de tehnologia și infrastructura spațială americană, într-un context geopolitic în care relațiile transatlantice sunt tot mai marcate de divergențe strategice.

La summit sunt așteptate delegații din țările participante, reprezentanți ai agențiilor spațiale, lideri ai industriei, oameni de știință și oficiali militari. Retragerea celor patru companii americane adaugă astfel o dimensiune politică importantă reuniunii dedicate viitorului sectorului spațial.

Evenimentul are loc însă într-un moment în care relațiile dintre Europa și SUA sunt tensionate, inclusiv în ceea ce privește politica spațială. Washingtonul s-a opus „Legii spațiale a UE” propuse de Comisia Europeană, un proiect de regulament privind activitățile spațiale pe care administrația americană îl consideră îndreptat împotriva companiilor din SUA, întrucât ar impune acestora respectarea regulilor europene.

Nemulțumirea Washingtonului este alimentată și de o inițiativă franco-germană prin care mai multe frecvențe de comunicații mobile prin satelit ar urma să fie alocate unor companii europene, inclusiv rețelei de sateliți IRIS² a Uniunii Europene.

Bruxelles-ul, Parisul și Berlinul încearcă să evite ca Europa să depindă în totalitate de Starlink sau de alți furnizori americani pentru conectivitatea prin satelit. Washingtonul consideră însă că aceasta este încă o situație în care Uniunea Europeană utilizează reglementările și accesul la piață pentru a susține dezvoltarea unor „campioni europeni”, în detrimentul companiilor americane.

Autoritățile franceze au încercat inițial să minimalizeze riscul unui boicot al summitului din partea administrației Trump și au transmis că toate companiile americane rămân binevenite la eveniment.

Cu toate acestea, șase oficiali francezi și reprezentanți ai industriei spațiale au declarat că nu au fost surprinși de retragerea companiilor, pe care au descris-o drept o mișcare caracteristică administrației Trump. Potrivit acestora, Washingtonul a încercat în repetate rânduri să submineze inițiative multilaterale, de la măsurile globale privind schimbările climatice până la retragerea SUA din Organizația Mondială a Sănătății. În același timp, administrația americană ar fi încercat să blocheze eforturile europene de reducere a dependenței de companiile din SUA.

Un oficial al unei companii din industria spațială care va participa la summit a considerat că situația este tipică pentru Trump. Acesta a susținut că președintelui american îi place să îi desconsidere pe europeni, în special pe Macron, pe care îl percepe drept una dintre figurile reprezentative ale conducerii europene.

Prezența redusă a companiilor americane reprezintă, pe termen scurt, o lovitură pentru summit și pentru Emmanuel Macron. Mai mulți oficiali francezi și reprezentanți ai industriei spațiale consideră însă că retragerea firmelor americane ar putea stimula, în același timp, eforturile Europei de a-și reduce dependența de SUA.

Un oficial din industria spațială a apreciat că unul dintre efectele pozitive ale situației este diversificarea parteneriatelor europene la nivel mondial și creșterea investițiilor în propria industrie spațială. Acesta a subliniat că obiectivul nu este decuplarea de Statele Unite, ci identificarea unor noi parteneri și a unor domenii în care Europa poate colabora cu aceștia.

Doi oficiali din industria spațială au declarat pentru sursa citată anterior că impactul boicotului ar urma să fie limitat. Chiar dacă cele patru companii americane nu vor participa la summitul de săptămâna viitoare, World Space Business Week, programat la Paris o săptămână mai târziu, ar urma să reunească, cel puțin deocamdată, mari companii americane din sectorul spațial, inclusiv Starlink și Blue Origin.

Oficialii francezi susțin, la rândul lor, că absența unor companii americane ar putea fi compensată de prezența altor actori importanți din industria spațială. Un reprezentant francez a pus sub semnul întrebării gravitatea situației și a subliniat că alte puteri spațiale vor participa la eveniment, în special China.

Christophe Grudler, europarlamentar francez care a contribuit la elaborarea Legii spațiale a UE, a apreciat că alți actori din sectorul spațial ar putea câștiga teren dacă vor adopta o atitudine mai cooperantă față de Europa. El a precizat că nu consideră aceasta o soluție în sine, dar a remarcat că atitudinea administrației Trump îi poate face pe chinezi și pe alți actori internaționali să pară parteneri mai atractivi pentru europeni.