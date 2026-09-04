A murit Adriana Piteșteanu. Actrița, regizoarea și profesoara de teatru avea 90 de ani

Actrița, regizoarea și profesoara de teatru Adriana Piteșteanu a murit la vârsta de 90 de ani. Anunțul a fost făcut vineri de Uniunea Teatrală din România (UNITER), care a evocat îndelungata sa activitate în teatrul românesc și contribuția la formarea mai multor generații de artiști.

Uniunea Teatrală din România a transmis un mesaj în memoria Adrianei Piteșteanu, pe care o descrie drept un pedagog de teatru remarcabil și un bun cunoscător al comportamentului uman.

„Am aflat cu tristețe că ne-a părăsit doamna Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, regizoare și pedagog extraordinar de teatru. Un fin observator al comportamentelor umane, un iscusit descoperitor al emoțiilor celor cu care intra în contact. Un om cald, plin viață, care va rămâne în amintirea breslei teatrale românești. (…) Dumnezeu să o odihnească!”, a transmis UNITER.

Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face vineri și sâmbătă, la Biserica Răzoare, de pe Drumul Sării nr. 119.

Slujba de înmormântare va avea loc tot acolo, sâmbătă, la ora 11:00.

O parte importantă a carierei Adrianei Piteșteanu a fost dedicată activității pedagogice și pregătirii viitorilor actori.

Aceasta a lucrat îndeaproape cu actorul și profesorul Dem Rădulescu. În stagiunea 1976-1977 figura ca lector universitar la clasa acestuia.

Colaborarea a continuat și în anii următori. În perioada 1980-1981, Adriana Piteșteanu și Dem Rădulescu au semnat împreună inclusiv regia unor spectacole de absolvire ale studenților.

Printre actorii care au studiat la clasele unde Adriana Piteșteanu a fost profesor se numără și Vasile Muraru.

Activitatea sa nu s-a limitat la pedagogie și actorie. Adriana Piteșteanu a semnat și regia unor spectacole, inclusiv producții realizate împreună cu studenții.

Adriana Piteșteanu a avut și apariții cinematografice. Printre producțiile în care a jucat se numără „Rătăcire”, din 1978, „Alo, aterizează străbunica!”, lansat în 1981, și „Liliacul înflorește a doua oară”, din 1988.

Cariera sa a rămas însă strâns legată de teatru și, în special, de formarea tinerilor artiști.

Paul Surugiu, cunoscut publicului sub numele de Fuego, a vorbit în mai multe rânduri despre influența Adrianei Piteșteanu asupra formării sale. Artistul a absolvit Facultatea de Teatru în 1998, la clasa profesoarei Adriana Piteșteanu.

„Minunata profesoară, pedagog excepțional de teatru, doamna Adriana Piteșteanu, e cea care ne-a călăuzit pașii cu duritatea sa”, spunea Fuego în urmă cu mai mulți ani.

Colaborarea celor doi a continuat și mult după terminarea facultății. În 2013, Adriana Piteșteanu a regizat spectacolul „Testament”, realizat de Fuego din opera poetului Grigore Vieru.