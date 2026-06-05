A murit Anthony Head, actorul din „Buffy, spaima vampirilor”. Avea 72 de ani

Actorul britanic Anthony Head, cunoscut publicului din seriale precum „Buffy, spaima vampirilor”, „Ted Lasso”, „Merlin” și „Little Britain”, a murit la vârsta de 72 de ani. Anunțul a fost făcut de fiicele sale, Emily și Daisy Head.

Potrivit familiei, Anthony Head s-a stins din viață în mod pașnic, înconjurat de cei apropiați, în urma unor complicații provocate de pneumonie.

Emily și Daisy Head au anunțat că își iau rămas-bun de la un tată pe care l-au descris drept extraordinar.

Cele două au transmis că a fost o onoare și un privilegiu să îi fie fiice și să observe impactul pe care atât el, cât și munca sa, l-au avut asupra oamenilor de-a lungul anilor.

„A murit din cauza complicațiilor provocate de pneumonie, înconjurat de familia sa”, au declarat fiicele sale, Emily și Daisy, potrivit BBC. „A fost și va rămâne pentru totdeauna o onoare și un privilegiu să fim fiicele lui și să vedem cu ochii noștri impactul pe care el și munca sa l-au avut asupra atât de multor oameni.”

Familia a subliniat că Anthony Head și-a iubit profesia de actor și s-a considerat întotdeauna norocos că a putut face ceea ce îi plăcea. De asemenea, apropiații actorului au arătat că moștenirea sa artistică va continua prin rolurile și proiectele care l-au făcut cunoscut publicului din întreaga lume.

Anthony Head a cunoscut succesul internațional la sfârșitul anilor 1990, când l-a interpretat pe Rupert Giles în serialul de succes „Buffy the Vampire Slayer”.

Personajul său, mentorul și protectorul protagonistei interpretate de Sarah Michelle Gellar, a devenit unul dintre cele mai apreciate din producție.

Ulterior, actorul a continuat să apară în numeroase seriale și filme de succes. În „Little Britain” a interpretat rolul prim-ministrului, în timp ce în serialul BBC „Merlin” a jucat rolul regelui Uther Pendragon.

În ultimii ani, o nouă generație de spectatori l-a cunoscut datorită apariției sale în serialul „Ted Lasso”, unde l-a interpretat pe Rupert Mannion, fostul proprietar al clubului de fotbal din centrul acțiunii.

Pe lângă rolurile care l-au făcut celebru, Anthony Head a avut apariții în numeroase producții britanice și internaționale.

Printre acestea se numără „Doctor Who”, „The Iron Lady”, unde l-a interpretat pe Geoffrey Howe, „Persuasion”, „The Inbetweeners”, „Motherland”, „Silent Witness” și „Manchild”.

Ultimul său rol important pe micul ecran a fost în serialul „Bridgerton”, unde a apărut într-un episod al celui de-al doilea sezon, lansat în 2022.

Din 2018, actorul a făcut parte și din distribuția celebrei drame radiofonice britanice „The Archers”, difuzată de BBC Radio 4.

Înainte de succesul internațional, Anthony Head devenise cunoscut în Marea Britanie în anii 1980 datorită reclamelor pentru cafeaua Nescafe Gold Blend.

Alături de actrița Sharon Maughan, a format celebrul cuplu din reclamele difuzate între 1987 și 1993, campanie care a avut un succes considerabil în Regatul Unit.

Pe lângă activitatea din televiziune și film, Anthony Head a avut și o carieră îndelungată pe scenă. A jucat în mai multe producții ale spectacolului „The Rocky Horror Show” și în musicaluri precum „Godspell” și „Chess”.

Născut în Camden, Londra, în 1954, Anthony Head provenea dintr-o familie cu tradiție în domeniul artistic. Mama sa, Helen Shingler, a fost actriță, iar tatăl său, Seafield Head, realizator de documentare.

Actorul a urmat cursurile prestigioasei London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA).

Anthony Head lasă în urmă două fiice, Emily și Daisy Head, ambele actrițe. Emily Head este cunoscută pentru rolul Carli D’Amato din serialul „The Inbetweeners”, în timp ce Daisy Head a apărut în producții precum „Harlots” și „Shadow and Bone”.