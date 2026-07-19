Doliu în lumea sportului! O sportivă cu mult potențial a murit la doar 26 de ani. A suferit un accident de mașină

În lumea sportului s-a așternut doliul după moartea fulgerătoare a pugilistei americane Hannah Rapp, supranumită „Hanarchy”. Sportiva și-a pierdut viața la numai 26 de ani, în urma unui incident rutier.

O veste teribilă a zguduit lumea sportului. Pugilista americană Hannah Rapp, cunoscută în ring sub porecla „Hanarchy”, a murit tragic sâmbătă, 18 iulie 2026, la doar 26 de ani, la scurt timp după ce a fost implicată într-un accident violent petrecut în Texas, SUA.

Tragedia s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei 10:00, pe șoseaua FM 159, în comitatul Brazos. Potrivit informațiilor făcute publice de autorități, Hannah Rapp se deplasa cu bicicleta alături de un alt biciclist când un șofer, identificat drept Charles Medina, în vârstă de 31 de ani, a trecut pe lângă cei doi în trafic, apoi și-a oprit în mod voluntar autoturismul și a dat în marșarier, lovind-o în plin pe sportivă.

Pugilista a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportată de urgență la un spital din zonă. În ciuda eforturilor depuse de medici, Hannah Rapp a murit din cauza rănilor suferite. Șoferul a fost arestat imediat după incident și este acuzat de ucidere din culpă (manslaughter).

Dincolo de performanțele din ring, Hannah Rapp era apreciată pentru disciplina și determinarea de care dădea dovadă. Reușea să îmbine un loc de muncă solicitant cu normă întreagă cu pregătirea intensă necesară unei cariere în boxul profesionist. A absolvit în 2022 Universitatea Purdue, unde a obținut o diplomă în Inginerie Ecologică și de Mediu. În primii doi ani de facultate a făcut parte și din echipa universitară de atletism.

În august 2024, s-a mutat din statul Indiana în zona Bryan-College Station, Texas, după ce partenerul ei a obținut un post la Texas A&M. Hannah lucra în cadrul departamentului de Sănătate și Siguranță a Mediului al Universității Texas A&M, iar pentru a putea participa la meciurile de box își folosea frecvent zilele de concediu sau chiar își lua concediu fără plată. Ea mărturisea în trecut că boxul este un sport extrem de costisitor și că sacrificiile erau necesare pentru a-și urma visul.

Deși a descoperit boxul relativ târziu, ascensiunea sa a fost impresionantă. A intrat pentru prima dată într-o sală de box în iunie 2021, iar după numai opt meciuri la amatori a făcut pasul în boxul profesionist, în aprilie 2024. S-a pregătit la Bryan Boxing Club, sub îndrumarea antrenorului Carl Perry, iar debutul la profesioniști a fost unul remarcabil. În primele nouă meciuri a rămas neînvinsă, înregistrând opt victorii, dintre care cinci prin knockout, și o remiză.

Performanțele sale au culminat în noiembrie 2024, când a cucerit centura WBC-NABF la categoria pană. Cea mai importantă oportunitate a carierei a venit în iunie 2026, când a luptat la Orlando, în Florida, pentru titlul mondial WBC la categoria pană împotriva campioanei Tiara Brown. Deși a suferit atunci prima și singura înfrângere din carieră, prin decizie unanimă, confruntarea a fost considerată una extrem de echilibrată și a fost apreciată de fani și specialiști. După meci, campioana Tiara Brown a descris-o pe rețelele de socializare drept „cea mai bună parteneră de dans pe care am avut-o vreodată ca profesionistă”, un omagiu care subliniază respectul de care Hannah Rapp se bucura în lumea boxului.