Dumitru Lecca, unul dintre cei mai respectați antrenori de baschet ai României, a încetat din viață. A decedat vineri, 15 mai 2026, la onorabila vârstă de 90 de ani. Nefericitul anunț a fost făcut de Federația Română de Baschet.

De-a lungul carierei sale, el a pregătit echipele naționale de juniori, tineret și seniori și a activat la cluburi importante, având un rol major în formarea mai multor generații de jucători și antrenori. Baschetul a devenit pasiunea și drumul său în viață, căruia i-a dedicat peste 50 de ani. În anul 2024, el și-a publicat autobiografia, „Vis împlinit”, unde și-a povestit experiențele și cariera.

„Dumitru Lecca, unul dintre cei mai respectați antrenori și oameni de baschet ai României, a încetat din viață, lăsând în urmă o moștenire impresionantă construită în zeci de ani dedicați sportului cu mingea la coș. A fost un excepțional slujitor al baschetului, sportiv de performanță, antrenor al echipelor reprezentative de juniori, tineret și seniori. Antrenor de baschet emerit, Dumitru Lecca a pregătit și echipele Academiei Militare, ICED București și Steaua București. Un caracter puternic, de român de viță nobilă, cu principii la care nu a renunțat nici în pușcăriile comuniste. Recompensat de FR Baschet drept una dintre "Legendele Baschetului", antrenorul emerit Dumitru Lecca a publicat cărțile "Mingea buclucașă" și "Visul împlinit". Federația Română de Baschet adresează sincere condoleanțe familiei îndoliate! Drum lin, maestre!", este mesajul publicat pe „Federația Română de Baschet".

„DECES Drum lin, Dumitru Lecca! Antrenor emerit și figură importantă a baschetului românesc, Dumitru Lecca a murit astăzi, 15 mai, la vârsta de 90 de ani. De-a lungul carierei, a pregătit echipele naționale de juniori, tineret și seniori și a activat la cluburi importante precum Steaua București și Academia Militară, având un rol major în formarea mai multor generații de jucători și antrenori. Născut în 1936, Lecca provenea dintr-o familie boierească și a trecut prin perioade dificile în timpul regimului comunist, inclusiv detenție politică în tinerețe. Baschetul a devenit pasiunea și drumul său în viață, căruia i-a dedicat peste 50 de ani. În 2024 și-a publicat autobiografia, „Vis împlinit”, unde și-a povestit experiențele și cariera. Steaua București transmite condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. ”, este mesajul postat pe „Steaua București”.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei! Sincere condoleante familiei! A îmbogățit lumea si oamenii din jurul sau prin prezenta si înțelepciunea sa. Dumnezeu sa.L ierte si sa.L odihnească. Drum lin spre eternitate,și trecerea ușoară să-i fie O mare pierdere pentru baschetul romanesc! Odihna vesnica! Nuuuu. Mă nu vreau sa cred că e adevărat. Atât de rău îmi pare . Dumnezeu sa te odihnească în pace / O adevărată legendă a baschetului românesc! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au scris românii în secțiunea de comentarii.

Dumitru Lecca a urmat studii superioare de specialitate în domeniul educației fizice și sportului, construindu-și întreaga carieră în jurul acestei discipline. De-a lungul vieții, a profesat ca profesor de educație fizică, formând și îndrumând numeroase generații de elevi, cărora le-a transmis nu doar cunoștințe sportive, ci și valori legate de disciplină, muncă și performanță.

În plan sportiv, Dumitru Lecca a avut o activitate remarcabilă ca antrenor, fiind implicat în pregătirea echipelor naționale de baschet ale României la categoriile juniori, tineret și seniori, cu o perioadă de vârf între anii 1992 și 2002. Pentru contribuțiile sale deosebite la dezvoltarea baschetului românesc, a fost distins cu titlul de antrenor emerit. La nivel de club, a pregătit formații de prestigiu, obținând rezultate notabile, printre care și clasarea pe locul al treilea cu echipa Steaua București la un turneu al reprezentantelor militare NATO.

Dincolo de activitatea sportivă, a avut și o implicare semnificativă în viața academică și culturală. A fost membru fondator al Societății Române de Educație Fizică și al Fundației pentru Cultură și Educație Bacău, contribuind la dezvoltarea mediului educațional și sportiv din România. De asemenea, a desfășurat o activitate publicistică, fiind autor al unor lucrări de specialitate și memorialistică, între care se numără și volumul „Mingea buclucașă”, lansat în anul 2023. În plan personal, a inițiat „Asociația Culturală Familia Lecca”, dedicându-și ultimii ani ai vieții conservării patrimoniului familial, restaurării documentelor istorice și refacerii conacului familiei de la Radomirești.