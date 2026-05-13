Memphis Grizzlies a transmis într-un comunicat că organizația este profund afectată de pierderea lui Brandon Clarke și a subliniat că acesta a fost un coechipier remarcabil și o persoană apreciată de întreaga comunitate.

„Brandon a fost un jucător spectaculos și un competitor adevărat, dar și un coechipier fenomenal pentru toți. A fost o adevărată legendă care nu va fi uitată niciodată aici, la Gonzaga”, se arată în comunicat, potrivit ESPN.

Potrivit unor surse din cadrul LAPD, confirmate pentru ABC News, Brandon Clarke a fost găsit mort luni, într-o locuință din zona San Fernando Valley din Los Angeles.

Sursele au precizat că este luată în calcul o posibilă supradoză de droguri. La fața locului ar fi fost găsite substanțe narcotice, iar anchetatorii nu au identificat indicii care să sugereze o faptă de natură criminală.

Nici Memphis Grizzlies, nici agenția Priority Sports nu au oferit detalii suplimentare despre cauza decesului. Agenția sa a transmis că este imposibil de pus în cuvinte cât de mult va lipsi Brandon Clarke.

Comisarul NBA, Adam Silver, a declarat că Brandon Clarke era unul dintre cei mai vechi membri ai echipei Grizzlies și un lider iubit în vestiar. Acesta a subliniat că jucătorul evolua cu pasiune și determinare și a transmis condoleanțe familiei, prietenilor și organizației Memphis Grizzlies.

„Fiind unul dintre cei mai vechi membri ai echipei Grizzlies, Brandon a fost un coechipier iubit și un lider care a jucat baschet cu o pasiune și o determinare uriașe”, a spus Silver.

Și Asociația Jucătorilor din NBA a reacționat, precizând că este o pierdere uriașă pentru întreaga comunitate a baschetului și că Brandon Clarke va fi amintit nu doar pentru cariera sa, ci și pentru relațiile sincere pe care le-a construit dincolo de teren.

„Aceasta este o pierdere incredibilă pentru comunitate. Îl vom păstra în memorie pe Brandon nu doar pentru bucuria imensă pe care a adus-o atât de multor oameni de-a lungul carierei sale, ci și pentru prieteniile sincere pe care le-a construit mult dincolo de baschet”, a transmis Asociația.

Universitatea Gonzaga, unde Clarke a avut unul dintre cele mai bune sezoane din cariera universitară, a transmis la rândul său un mesaj emoționant. Antrenorul Mark Few a spus că Brandon avea un suflet cald, o fire blândă și un zâmbet pe care toți îl vor ține minte.

„Suntem devastați de vestea despre Brandon. Avea un suflet atât de bun, blând și cald, iar eu îmi voi aminti mereu zâmbetul lui minunat de fiecare dată când erai în preajma lui. BC a fost unul dintre cei mai relaxați jucători pe care i-am avut vreodată și a făcut parte din una dintre cele mai mari echipe din istoria programului nostru”, a spus acesta.

Brandon Clarke a fost ales în draftul NBA din 2019 de Oklahoma City Thunder, cu pick-ul 21 din primul tur. La doar două săptămâni după draft, drepturile sale au fost transferate la Memphis Grizzlies, echipă pentru care a jucat întreaga carieră în NBA.

În sezonul 2019-2020, Clarke a fost inclus în echipa ideală de rookies din NBA, alături de Ja Morant. A avut atunci medii de 12,1 puncte și 5,9 recuperări în 58 de meciuri și a terminat pe locul patru în votul pentru Rookie of the Year.

În 2022, a semnat o prelungire de contract pe patru ani, în valoare de 52 de milioane de dolari.

Cariera sa a fost afectată serios de accidentări în ultimii ani. În martie 2023 a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile, accidentare care i-a încheiat sezonul. În următorii trei ani a jucat doar 72 de meciuri dintr-un total posibil de 246.

În cele șapte sezoane petrecute la Memphis, Brandon Clarke a avut medii de 10,2 puncte și 5,5 recuperări pe meci.

La începutul lunii aprilie, Brandon Clarke fusese arestat în Arkansas pentru viteză excesivă și posesie de substanțe controlate.

Presa americană a relatat atunci că era vorba despre kratom, un supliment pe bază de plante promovat ca alternativă pentru calmarea durerii, care urma să devină ilegal în statul Tennessee de la 1 iulie.

Jucătorul a fost eliberat pe cauțiune a doua zi.

Moartea sa vine la doar câteva luni după acel incident și lasă în urmă multe întrebări, dar și un gol important în lumea baschetului american.