Germania cere reducerea cu sute de miliarde de euro a viitorului buget al UE. Berlinul respinge și angajarea a 2.500 de noi funcționari europeni
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Cancelarul german Friedrich Merz cere reducerea semnificativă a viitorului buget multianual al Uniunii Europene, apreciind că propunerea Comisiei Europene, de aproape 2.000 de miliarde de euro, este dezechilibrată. Totodată, liderul de la Berlin se opune planului Executivului european de a angaja 2.500 de noi funcționari în instituțiile UE.
Germania cere reducerea cu sute de miliarde de euro a bugetului propus de Comisia Europeană
În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de premierul Irlandei, Micheál Martin, Friedrich Merz a criticat proiectul de buget prezentat de Comisia Europeană.
Cancelarul german a declarat că propunerea este „inacceptabilă” și „nu este echilibrată”, motiv pentru care consideră necesare reduceri de ordinul sutelor de miliarde de euro.
Întrebat dacă Germania susține în continuare o diminuare a bugetului cu aproximativ 400 de miliarde de euro, așa cum reieșea dintr-un document german apărut la sfârșitul lunii trecute, Merz a refuzat să ofere o cifră exactă, invocând negocierile aflate în desfășurare, transmite Politico.
Berlinul respinge planul de angajare a 2.500 de noi funcționari europeni
Friedrich Merz a criticat și intenția Comisiei Europene de a suplimenta personalul instituțiilor europene cu 2.500 de posturi noi.
Potrivit Comisiei, această măsură este necesară pentru a face față volumului tot mai mare de activitate generat de actualele crize geopolitice.
Cancelarul german a declarat însă că Germania nu va accepta această propunere, argumentând că propriul guvern reduce numărul angajaților din administrația federală cu 8% până în 2029.
Irlanda va trebui să găsească un compromis între statele membre
În calitate de deținătoare a președinției Consiliului Uniunii Europene, Irlanda va avea misiunea de a prezenta o nouă propunere de buget înaintea summitului liderilor europeni programat pentru luna octombrie.
Premierul Micheál Martin a evitat să răspundă direct solicitărilor Germaniei și a declarat că va asculta cu atenție poziția Berlinului în timpul negocierilor.
Totodată, acesta și-a exprimat convingerea că statele membre pot ajunge la un acord până la sfârșitul anului.
Noile taxe europene rămân un subiect de dispută
Un alt punct sensibil al negocierilor îl reprezintă identificarea unor noi surse proprii de venit pentru bugetul Uniunii Europene.
Comisia Europeană a propus anul trecut cinci noi resurse proprii, printre care majorarea taxelor pe produsele din tutun și introducerea unei taxe pentru companiile din Uniunea Europeană, pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare destinate apărării și competitivității.
Germania se opune taxei aplicate companiilor și a respins inclusiv varianta exceptării întreprinderilor mici și mijlocii pentru a facilita un compromis.
Irlanda respinge și taxa digitală
În timpul conferinței de presă, premierul irlandez a reiterat opoziția țării sale față de introducerea unei taxe digitale la nivel european.
Micheál Martin a avertizat că o astfel de măsură ar putea afecta acordul comercial „Turnberry” încheiat anul trecut între Uniunea Europeană și Statele Unite.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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