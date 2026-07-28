Johnson & Johnson va plăti 5,5 miliarde de dolari pentru a închide procesele privind pudra cu talc cancerigenă. Aproape 80.000 de reclamații ar putea fi soluționate

Johnson & Johnson a ajuns la un acord de 5,5 miliarde de dolari pentru soluționarea proceselor rămase în care compania este acuzată că produsele sale pe bază de talc au provocat cancer ovarian. Dacă înțelegerea va fi aprobată de majoritatea reclamanților, unul dintre cele mai îndelungate litigii din istoria companiei ar putea lua sfârșit după mai bine de un deceniu.

Compania a anunțat că a încheiat un acord cu firmele de avocatură care reprezintă reclamanții în procesele privind produsele pe bază de talc.

Înțelegerea este condiționată de acceptarea acesteia de către 95% dintre reclamanții rămași.

Dacă acest prag va fi atins, acordul ar putea pune capăt litigiilor care au afectat imaginea și performanța bursieră a companiei în ultimii ani, transmite The Wall Street Journal.

Johnson & Johnson se confruntă de peste zece ani cu acuzații potrivit cărora pudra pentru bebeluși pe bază de talc ar fi provocat cancer ovarian.

Compania estimează că acordul actual ar permite soluționarea a aproape 80.000 de reclamații.

Anterior, în 2024, Johnson & Johnson a încercat să încheie litigiul printr-un acord de peste 8 miliarde de dolari, însă planul nu a fost aprobat de instanță.

Noul acord vine după mai multe decizii favorabile companiei în instanță.

Săptămâna trecută, doi experți ai reclamanților nu au putut demonstra că talcul a fost cauza directă a cancerului în cazurile individuale analizate.

În urma acestor audieri, un judecător federal le-a cerut reclamanților să explice de ce procesele lor nu ar trebui respinse.

În plus, aceeași instanță a decis că firma de avocatură Beasley Allen nu mai poate reprezenta aproximativ 5.500 de femei în procesele federale, după ce a constatat că aceasta ar fi colaborat cu un fost avocat al Johnson & Johnson care deținea informații interne despre strategia companiei privind negocierile. Firma a respins acuzațiile.

Vicepreședintele global pentru litigii al Johnson & Johnson, Erik Haas, a declarat că acuzațiile împotriva companiei nu sunt susținute de dovezi științifice solide.

Potrivit acestuia, pretențiile reclamanților s-au bazat pe opinii ale experților care nu au rezistat analizei judiciare.

De cealaltă parte, reprezentanții reclamanților au afirmat că acordul este rezultatul mai multor ani de litigii și au susținut că acesta nu ar fi fost posibil fără demersurile femeilor care au intentat procese împotriva companiei.

Potrivit Johnson & Johnson, compania intenționează să plătească până la 3 miliarde de dolari în cursul anului 2027, urmând ca restul sumelor să fie achitate ulterior.

Procesul de obținere a acordului din partea reclamanților ar putea dura mai multe luni.

În ultimii ani, Johnson & Johnson a încercat de trei ori să soluționeze litigiile prin procedura falimentului, transferând reclamațiile într-o filială separată. Instanțele au respins însă toate aceste încercări, cea mai recentă decizie fiind pronunțată în aprilie 2025, când judecătorii au stabilit că societatea, având o situație financiară solidă, nu poate utiliza procedura insolvenței pentru a închide aceste procese.

Anunțul privind noul acord a fost bine primit de investitori, iar acțiunile Johnson & Johnson au crescut cu 1,8% în tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței bursiere.