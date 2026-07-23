Google primește o amendă de 890 de milioane de euro. Decizia UE complică relațiile cu administrația Trump

Google a fost amendată joi de Comisia Europeană cu 890 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor privind piețele digitale, după o investigație desfășurată în baza Legii privind piețele digitale (DMA). Executivul european acuză compania că și-a favorizat propriile servicii în rezultatele căutării și că a restricționat dezvoltatorii de aplicații. Decizia vine într-un moment sensibil, în care administrația Trump pregătește un nou pachet de tarife comerciale împotriva Uniunii Europene, amplificând riscul unor noi tensiuni transatlantice.

Google a fost sancționată de Comisia Europeană cu o amendă totală de 890 de milioane de euro, în urma unei investigații deschise în martie 2024 în baza Legii privind piețele digitale (Digital Markets Act – DMA). Regulamentul stabilește obligațiile și interdicțiile aplicabile marilor platforme tehnologice considerate esențiale pentru funcționarea piețelor digitale.

Cea mai mare parte a sancțiunii, în valoare de 460 de milioane de euro, vizează modul în care motorul de căutare Google și-ar fi favorizat sistematic propriile servicii, precum Google Shopping, Google Hotels și Google Flights, în detrimentul platformelor concurente, prin afișarea acestora într-o poziție privilegiată în rezultatele căutărilor.

Potrivit Comisiei Europene, această practică de autopreferențiere reprezintă o încălcare a regulilor DMA, conceptul fiind consacrat anterior în dosarul antitrust Google Shopping. Cazul a fost confirmat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în 2024, după o investigație începută încă din 2010. Ulterior, DMA a introdus explicit această obligație, pentru a simplifica și accelera aplicarea normelor privind concurența pe piețele digitale.

Restul amenzii, în valoare de 430 de milioane de euro, privește acuzațiile formulate de dezvoltatorii de aplicații, care susțin că Google le limitează posibilitatea de a informa utilizatorii despre oferte mai avantajoase disponibile în afara magazinului Google Play sau despre existența unor metode alternative de plată.

Pe lângă sancțiunea financiară, Executivul european a impus companiei obligația de a elimina practicile considerate incompatibile cu legislația europeană.

Comisia solicită Google să ofere un tratament nediscriminatoriu serviciilor concurente și să permită dezvoltatorilor de aplicații să comunice liber cu utilizatorii despre opțiuni de achiziție și sisteme alternative de plată.

Compania are la dispoziție 60 de zile pentru a pune în aplicare măsurile dispuse. În caz contrar, riscă penalități suplimentare de până la 5% din cifra sa de afaceri globală.

Google susține însă că modificările impuse de autoritățile europene ar afecta funcționarea produselor sale și experiența utilizatorilor.

„Aceasta nu este o concurență loială; este o degradare a produselor determinată de un mic grup de reclamanți egoiști, iar companiile și consumatorii europeni sunt afectați. Reglementările ar trebui să îmbunătățească produsele, nu să le înrăutățească”, a declarat Kent Walker, președintele Google pentru afaceri globale.

Compania a început deja să testeze modificări ale motorului de căutare și ale magazinului Google Play, iar Comisia Europeană a transmis că va monitoriza implementarea acestora. Instituția apreciază că unele dintre schimbările propuse reprezintă deja un progres important către respectarea cerințelor impuse de legislația europeană.

Până în acest moment, Google nu a anunțat dacă va contesta în instanță decizia Comisiei Europene.

Dincolo de implicațiile juridice și financiare, decizia Bruxelles-ului are o puternică dimensiune geopolitică, fiind pronunțată într-un context tensionat al relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.

Administrația președintelui Donald Trump a criticat în repetate rânduri legislația europeană privind marile platforme digitale, susținând că sancțiunile aplicate companiilor americane reprezintă bariere comerciale comparabile cu tarifele vamale.

În urmă cu un an, Bruxelles-ul și Washingtonul au încheiat Acordul Turnberry, prin care Uniunea Europeană a acceptat eliminarea taxelor vamale pentru majoritatea produselor industriale americane și aplicarea unui tarif de 15% pentru exporturile europene către Statele Unite.

Ulterior, administrația americană a fost nevoită să pregătească un nou mecanism tarifar, după ce Curtea Supremă a SUA a decis că taxele comerciale introduse în 2025 nu aveau bază legală.

Actualul regim urmează să expire în această săptămână, iar Casa Albă analizează introducerea unor noi taxe care ar putea viza inclusiv produsele asociate muncii forțate, supracapacității industriale și importurilor investigate în baza Secțiunii 301, inclusiv în cazul politicilor privind prețurile medicamentelor din Germania.

Tensiunile comerciale au influențat și în trecut deciziile privind marile companii americane din domeniul tehnologiei. În septembrie anul trecut, o investigație care viza activitatea Google pe piața publicității digitale s-a încheiat fără aplicarea unei amenzi, în contextul presiunilor politice existente atât în interiorul Comisiei Europene, cât și din partea administrației americane.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a fost considerat principalul opozant al adoptării unor sancțiuni sensibile înainte de finalizarea negocierilor comerciale cu Washingtonul. Deși Comisia Europeană a decis în cele din urmă să aplice actuala amendă, episodul a evidențiat presiunile politice externe care pot influența investigațiile privind marile companii din sectorul tehnologic.