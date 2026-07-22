Tanczos Barna cere ridicarea restricțiilor la exportul de ovine. Ce condiție pune Comisia Europeană

Tanczos Barna a anunțat miercuri, după o nouă întâlnire cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, că România încearcă să obțină ridicarea restricțiilor impuse exportului de ovine. Ministrul interimar al Agriculturii a solicitat, în paralel, compensații pentru fermierii afectați de măsurile europene. Discuțiile au avut loc la Bruxelles și au vizat atât reluarea exporturilor, cât și măsurile necesare pentru refacerea credibilității sistemului sanitar-veterinar românesc.

Tanczos Barna a anunțat că a avut cea de-a doua întâlnire cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, pentru a identifica soluții care să permită reluarea exporturilor de ovine din România și diminuarea efectelor economice produse de restricțiile aflate în vigoare.

„Am avut astăzi a doua întâlnire cu Comisarul european pentru sănătate şi bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, pentru a identifica soluţii pentru ridicarea restricţiilor impuse exportului de ovine din România”, a anunțat Tanczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii a precizat că a solicitat Comisiei Europene o perioadă de tranziție mai flexibilă, astfel încât exportatorii români să poată reveni treptat pe piețele externe. În același timp, acesta a cerut un pachet de sprijin financiar destinat fermierilor care au suferit pierderi în urma restricțiilor.

„Am cerut compensaţii pentru fermierii afectaţi de restricţii, inclusiv pentru pierderile de venit, profitul nerealizat, finanţarea controalelor şi repopularea fermelor. În primul rând însă, autoritatea sanitar-veterinară din România trebuie să recâştige credibilitatea pierdută în faţa Comisiei Europene şi să prezinte un plan concret şi aplicabil pentru combaterea bolilor la ovine şi caprine şi să reconstruiască un sistem funcţional de control”, a subliniat Tanczos Barna.

Ministrul a explicat că întâlnirea de la Bruxelles a fost pregătită împreună cu reprezentanții Permanenței României pe lângă Uniunea Europeană și a vizat principalele probleme legate de exportul de ovine vii și carcase către state terțe și către piața comunitară.

În acest context, oficialul a atras atenția că Executivul european impune condiții stricte pentru revenirea României pe piața exporturilor, având în vedere importanța sectorului zootehnic românesc la nivelul Uniunii Europene.

„Comisia Europeană impune, din păcate, condiţii foarte stricte pentru România, pentru a putea reveni pe piaţa ovinelor, animale vii sau carcase. Ştim cu toţii că România este cea mai mare ţară care exportă animale vii, din Uniunea Europeană. Suntem cea mai importantă ţară care are un şeptel de ovine şi caprine şi, cu siguranţă, o să fim atenţi supravegheaţi dacă respectăm condiţiile de bunăstare animală şi condiţiile sanitar-veterinare impuse de Comisie”, a arătat Tanczos Barna.

Ministrul a precizat că restricțiile actuale sunt consecința pierderii încrederii instituțiilor europene în modul în care autoritățile române gestionează controlul bolilor la ovine și caprine.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, reprezentanții Comisiei Europene au transmis în mod repetat că sistemul sanitar-veterinar din România și-a pierdut credibilitatea în privința controlului bolilor la ovine și caprine.

„Astăzi, comisarul mi-a spus de mai multe ori că echipa Comisiei a pierdut încrederea în sistemul sanitar-veterinar din România în ceea ce priveşte controlul bolilor la ovine şi caprine. Pentru a recâştiga această încredere, pentru a reconstrui un sistem funcţional, Autoritatea sanitar-veterinară va trebui să vină cu un plan foarte concret, credibil, aplicabil, un plan care satisface cerinţele Uniunii Europene. În acelaşi timp, am cerut Comisiei flexibilitate în ceea ce priveşte condiţiile de export sau de vânzare pe piaţă europeană”, a precizat Barna.

Oficialul a admis că modificarea legislației europene pentru a facilita perioada de tranziție va fi dificilă, însă consideră că există posibilitatea identificării unor soluții negociate.

„O să lucrăm în continuare şi o să cerem flexibilizarea acestor reguli, dar înainte de toate, sistemul sanitar-veterinar trebuie să aducă dovezi concrete de separare a animalelor bolnave de virus de cele sănătoase, trebuie să vină cu o trasabilitate foarte clară şi de eliberare a zonelor de riscul de infestare cu boli”, a explicat ministrul agriculturii.

Ministrul interimar al Agriculturii a declarat că, în cadrul discuțiilor cu oficialii europeni, a insistat și asupra necesității acordării unor compensații pentru crescătorii de ovine afectați de restricțiile impuse României.

Acesta a arătat că numeroși fermieri suportă consecințele unor măsuri care nu le sunt imputabile și a solicitat sprijin financiar atât pentru pierderile economice, cât și pentru costurile suplimentare generate de controalele sanitar-veterinare și de refacerea efectivelor.

„Mulţi dintre ei sunt nevinovaţi. Nu este vina lor că ţara este sub sancţiune, motiv pentru care am cerut compensaţii pentru pierderea veniturilor, compensaţii pentru pierderea profitului nerealizat de companii. Am cerut sprijin pentru finanţarea controalelor, testelor, sarcinilor suplimentare pe care trebuie să le suporte sistemul sanitar-veterinar sau fermierii. Am cerut de asemenea, dincolo de compensarea pierderilor şi finanţarea repopulării fermelor, acolo unde se sacrifică animale din cauza circulaţiei pestei micilor rumăgătoare”, a adăugat Tanczos Barna.

Ministrul a afirmat că reticența manifestată de Comisia Europeană este rezultatul pierderii încrederii acumulate în ultimii doi ani și a subliniat că refacerea acesteia depinde de măsurile pe care le va adopta Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.