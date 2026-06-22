România cere schimbarea statutului ursului brun. Tanczos Barna: Avem peste 10.000 de urși

România solicită Comisiei Europene o flexibilizare a regulilor privind protecția ursului brun, invocând creșterea numărului de animale și frecvența tot mai mare a incidentelor din zonele locuite. Subiectul a fost adus în discuție la reuniunea miniștrilor Agriculturii din Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg.

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, participă luni și marți la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH), unde România și Slovacia au prezentat o poziție comună referitoare la gestionarea populațiilor de urs brun.

Cele două state solicită Comisiei Europene să analizeze posibilitatea unei flexibilități sporite în cazul țărilor unde populația de urși a atins și menține pe termen lung o stare favorabilă de conservare.

Potrivit lui Tanczos Barna, actualele reguli europene nu țin cont suficient de diferențele dintre statele membre.

Ministrul a explicat că problema atacurilor urșilor afectează nu doar agricultura și fermele, ci și siguranța oamenilor. El a arătat că România cere în mod expres flexibilizarea măsurilor care vizează statutul de specie strict protejată, deoarece situația din țară este diferită față de cea din alte state europene.

Tanczos Barna a subliniat că în România există peste 10.000 de urși și că soluțiile aplicate în alte țări, precum Italia sau Spania, nu pot fi transferate automat în cazul României.

„Indiferent de situaţia politică din ţară, apărarea intereselor fermierilor este pe primul loc. Aici, la Luxemburg, unde avem întâlnirea miniştrilor agriculturii din Uniunea Europeană, se discută două elemente foarte importante. Un element important pentru România va fi pe ordinea de zi şi anume problemele legate de atacurile urşilor care pun în pericol nu doar agricultura, nu doar culturile, nu doar animalele ci şi viaţa oamenilor. (…) Trebuie continuate discuţiile cu comisarul pe mediu pentru a vedea care sunt soluţiile la această problemă. România cere în mod expres să flexibilizăm aceste măsuri care vizează statutul de specie strict protejate în toată Uniunea Europeană, pentru că nu sunt la fel toate ţările şi nu este aceeaşi situaţie în Italia, în Spania şi în România, unde avem peste 10.000 de urşi”, a spus Tanczos Barna.

Pe agenda reuniunii de la Luxemburg se află și situația sectorului ovin, afectat de restricțiile impuse în urma apariției pestei micilor rumegătoare.

Ministrul Agriculturii a anunțat că va avea discuții cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Varhelyi, pentru identificarea unor soluții care să permită depășirea blocajului actual.

Potrivit oficialului, interdicțiile de export afectează nu doar comerțul în interiorul Uniunii Europene, ci și livrările către state terțe, ceea ce pune presiune asupra întregului sector.

Tanczos Barna a precizat că, în cursul dimineții, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu, s-a întâlnit la Bruxelles cu reprezentanții Direcției de specialitate din cadrul Comisiei Europene pentru a analiza situația și pentru a prezenta posibile variante de ieșire din criză.

Ministrul a afirmat că problemele au fost generate atât de anumite deficiențe administrative, cât și de mișcările necontrolate de animale din țară.

„Din cauza pestei micilor rumegătoare, exportul a fost interzis nu doar în Europa, în Uniunea Europeană, pentru România, ci şi în alte state terţe. Această interdicţie pune în pericol soarta sectorului. Azi dimineaţă, la Bruxelles, preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, s-a întâlnit cu conducerea Direcţiei de specialitate de la Comisia Europeană pentru a analiza situaţia creată. A prezentat alternativele pentru a ieşi din această criză, situaţie datorată pe de o parte autorităţilor, pe de altă parte, creată în urma mişcărilor de animale necontrolate din ţară”, a arătat ministrul.

El susţine că, începând din această săptămână, vor putea avea loc întâlniri la nivelul experţilor comisiei la care să participe şi România.