Vești bune pentru fermieri. Florin Barbu face primul anunț. Promite plata tuturor subvențiilor până la 30 iunie

Ministrul propus pentru portofoliul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, în cadrul audierilor din Parlament pentru învestirea Guvernului Veștea, că principala sa prioritate, dacă va reveni la conducerea ministerului, este finalizarea plăților restante către fermieri până la termenul-limită de 30 iunie. Oficialul a afirmat că România nu își poate permite să piardă fonduri europene și a transmis că susținerea agriculturii trebuie să rămână deasupra disputelor politice.

În fața comisiilor parlamentare reunite, Florin Barbu a explicat că una dintre cele mai urgente probleme pe care le va avea de rezolvat este plata subvențiilor restante, în special a celor destinate agriculturii ecologice.

Ministrul desemnat a subliniat că termenul-limită este 30 iunie și că nefinalizarea acestor plăți ar putea pune în pericol fondurile europene alocate României.

„Am înțeles că de o lună și ceva sunt subvenții neplătite către fermierii români. Este vorba despre partea de agricultură ecologică și din păcate la 30 iunie trebuie să finalizăm toate aceste plăți pentru a nu pierde fondurile europene. Prioritatea numărul unu este să închidem la 30 iunie aceste plăți și sunt convins că le vom finaliza, așa cum am făcut și în anul 2025”, a declarat Florin Barbu în timpul audierilor.

Declarația vine într-un moment în care numeroși fermieri reclamă întârzieri la plata unor scheme de sprijin, iar Ministerul Agriculturii trebuie să respecte calendarul impus pentru decontarea fondurilor europene.

Florin Barbu a transmis că accelerarea absorbției fondurilor europene și menținerea unui ritm constant al plăților către fermieri reprezintă una dintre principalele direcții ale mandatului pe care îl solicită în noul Executiv.

Potrivit acestuia, respectarea termenelor este esențială atât pentru fermieri, cât și pentru evitarea pierderii banilor europeni destinați agriculturii.

Oficialul a arătat că experiența din mandatul anterior îi oferă încrederea că aceste obiective pot fi atinse și în perioada următoare.

În intervenția sa din Parlament, Florin Barbu a insistat că agricultura trebuie tratată ca un domeniu strategic, iar colaborarea dintre Parlament, Guvern și fermieri este esențială pentru dezvoltarea sectorului.

„Dragi colegi, lăsăm politica deoparte și facem politică agricolă pentru fermieri, pentru producători și pentru români. Pentru că avem o responsabilitate mare în Parlamentul României și mai ales în Comisiile de Agricultură de a da acele produse sănătoase pentru români, de a avea produse de calitate și lucrul acesta s-a văzut pentru că fermierii știu să producă aceste produse de o calitate superioară, cu o etichetă cea mai curată.”

Ministrul desemnat a subliniat că performanțele agriculturii românești sunt deja vizibile în mai multe sectoare de activitate.

„Iar lucrul acesta s-a văzut din exporturile pe care le-am avut în mai multe ramuri și vorbim în sectorul ovin, în sectorul de ouă, în sectorul de pasăre. Deci toate aceste investiții trebuie să continue și împreună să ducem agricultura acolo unde este locul cel mai bine”, a punctat Florin Barbu.

Agricultura se numără printre domeniile considerate strategice în Programul de guvernare depus de Cabinetul Veștea, în contextul în care România trebuie să accelereze absorbția fondurilor europene și să sprijine investițiile din sectorul agroalimentar.

În cazul în care va primi votul Parlamentului, Florin Barbu va avea ca obiective imediate finalizarea plăților restante către fermieri, continuarea investițiilor în agricultură și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Audierile miniștrilor propuși se desfășoară luni în Parlament, iar votul de învestitură al Guvernului Veștea este programat în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.