Noi ajutoare pentru fermieri: crescătorii de suine și bovine primesc sprijin, iar ovinele sunt următoarele pe listă

Crescătorii de animale vor beneficia de noi măsuri de sprijin, după ce Camera Deputaților a aprobat ajutoarele pentru suine și bovine. Vicepremierul Tánczos Barna anunță că, săptămâna viitoare, va depune în Parlament un pachet similar pentru crescătorii de ovine, în timp ce legislația împotriva pestei porcine africane este înăsprită.

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că, săptămâna viitoare, va depune în Parlament un pachet de măsuri destinat crescătorilor de ovine, după ce Camera Deputaților a adoptat, vineri, legile privind sprijinirea sectoarelor suin și bovin.

Camera Deputaților a adoptat, în sesiune extraordinară, pachetul legislativ destinat sprijinirii crescătorilor de suine și bovine, precum și modificările la legea privind combaterea pestei porcine africane.

Potrivit lui Barna, proiectele au fost inițiate de Ministerul Agriculturii și depuse în Parlament cu sprijinul parlamentarilor UDMR, deoarece Guvernul interimar nu avea competența de a adopta astfel de măsuri prin ordonanță.

Vicepremierul a explicat că programele de sprijin pentru sectoarele suin și bovin au fost elaborate imediat ce reglementările europene au permis acest lucru, întrucât fermierii au nevoie de ajutor urgent. El a precizat că Ministerul Agriculturii a solicitat în mod constant Parlamentului să adopte cât mai rapid aceste proiecte de lege în sesiune extraordinară, iar votul de vineri permite acordarea unui sprijin financiar concret fermierilor.

Totodată, ministrul a arătat că, prin al treilea proiect de lege adoptat, sunt reorganizate măsurile de combatere a pestei porcine africane, fiind create condițiile necesare pentru dezvoltarea pe termen lung a sectorului suin. Tánczos Barna a anunțat că, în cursul săptămânii viitoare, Ministerul Agriculturii va depune în Parlament un pachet de măsuri similar pentru sectorul ovin, care se confruntă în prezent cu dificultăți majore.

Legile adoptate prevăd acordarea unui ajutor de stat pentru crescătorii de bovine și suine, în contextul efectelor economice generate de criza din Orientul Mijlociu. Crescătorii de bovine vor primi un sprijin de 68 de euro pentru fiecare animal eligibil. În cazul crescătorilor de suine, ajutorul va fi de aproximativ 12 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor pentru îngrășare și de aproximativ 14 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe.

Camera Deputaților a adoptat modificări ale legislației privind combaterea pestei porcine africane. Noile prevederi înăspresc sancțiunile pentru transportul și comerțul ilegal cu animale vii, permit confiscarea mijloacelor de transport utilizate în astfel de activități și introduc măsuri suplimentare pentru limitarea răspândirii bolii în populația de mistreți. Totodată, legea prevede acordarea de despăgubiri fermelor afectate și plata imediată a serviciilor prestate de medicii veterinari în focarele de boală.

Deputatul UDMR Magyar Lóránd a declarat că pachetul legislativ are ca obiectiv atât acordarea unui sprijin financiar direct fermierilor, cât și consolidarea cadrului legal pentru combaterea pestei porcine africane. Acesta a afirmat că măsurile urmăresc protejarea fermierilor care își desfășoară activitatea în mod corect și responsabil, precum și combaterea fermă a transportului și comerțului ilegal cu animale vii. În opinia sa, fermierii au nevoie mai mult ca oricând de sprijin, iar măsurile adoptate le oferă un ajutor rapid și eficient.

Actele normative vor intra în vigoare după promulgarea de către președintele României și publicarea în Monitorul Oficial.

„De îndată ce reglementările europene au permis acest lucru, am elaborat programele de sprijin pentru cele două sectoare aflate în dificultate, sectoarele suin şi bovin, deoarece fermierii au nevoie de ajutor imediat. De aceea am solicitat în mod constant ca Parlamentul să adopte cât mai repede, în sesiune extraordinară, aceste proiecte de lege. Decizia de astăzi înseamnă că putem oferi un sprijin financiar concret fermierilor. Totodată, prin cel de-al treilea proiect de lege, iniţiat tot de noi şi adoptat astăzi, punem pe baze noi măsurile de combatere a pestei porcine africane, asigurând astfel condiţiile necesare pentru dezvoltarea pe termen lung a sectorului suin. Săptămâna viitoare vom depune în Parlament un pachet de măsuri similar pentru sectorul ovin, care între timp întâmpină dificultăţi majore”, a punctat Barna. „Obiectivul nostru este clar: să îi protejăm pe fermierii care îşi desfăşoară activitatea în mod corect şi responsabil şi, în acelaşi timp, să acţionăm ferm împotriva transportului şi comerţului ilegal cu animale vii. (…) Fermierii au nevoie acum mai mult ca oricând de sprijin, iar măsurile adoptate oferă un ajutor rapid şi eficient”, a adăugat Lóránd.

Camera Deputaților a adoptat vineri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea crescătorilor de suine, în contextul efectelor economice generate de criza din Orientul Mijlociu.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 246 de voturi „pentru”, în timp ce 22 de deputați nu și-au exprimat votul.

Actul normativ prevede acordarea unui sprijin financiar de până la echivalentul în lei a 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil, în vederea compensării parțiale a costurilor suplimentare suportate de fermieri în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026.

Potrivit inițiatorilor, schema de ajutor de stat are ca scop compensarea parțială a pierderilor generate de creșterea costurilor cu îngrășămintele și combustibilii, precum și menținerea activității economice în sectorul creșterii suinelor.

Ajutorul va fi acordat în funcție de capacitatea de producție și de categoria animalelor. Crescătorii vor primi 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor pentru îngrășare și 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe, cu respectarea condițiilor minime de bunăstare.

Valoarea maximă a sprijinului acordat unei întreprinderi nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro.

De această schemă de sprijin pot beneficia persoanele juridice, persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale și familiale, precum și societățile agricole care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege, inclusiv deținerea unei exploatații autorizate sanitar-veterinar și înregistrarea în evidențele APIA.

Bugetul total al schemei este de 11,54 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 58,8 milioane de lei. Fondurile vor fi asigurate prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2026.

După adoptarea de către Camera Deputaților, în calitate de for decizional, legea va fi transmisă președintelui României pentru promulgare, urmând să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.