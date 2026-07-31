Fitch decide vineri ratingul României. SURSE: Calificativul va fi menținut, dar perspectiva negativă rămâne

Fitch Ratings publică vineri seară noua evaluare a ratingului suveran al României, într-un moment în care țara se află la limita categoriei recomandate investițiilor. Potrivit unor surse, agenția ar urma să păstreze calificativul actual, însă va semnala în continuare riscurile generate de instabilitatea politică.

România este evaluată în prezent la nivelul „BBB-”, cu perspectivă negativă, acesta fiind ultimul calificativ din categoria recomandată investițiilor. O eventuală retrogradare ar trimite țara în categoria speculativă, cunoscută și sub denumirea de „junk”.

Potrivit unor surse, Fitch va menține ratingul actual al României și va atrage atenția asupra riscurilor generate de incertitudinea politică. În același timp, există perspective favorabile ca România să se încadreze în ținta de deficit bugetar.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a continuat vineri dialogul cu reprezentanții Moody’s, în timp ce autoritățile așteaptă raportul Fitch.

Potrivit acestuia, în cadrul discuțiilor au fost prezentate execuția bugetară, măsurile adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și cheltuielilor, reformele aflate în implementare și planul de finanțare pentru perioada următoare.

Nazare a subliniat că evaluările realizate de agențiile internaționale sunt complexe și iau în calcul nu doar indicatorii economici, ci și stabilitatea politică și capacitatea statului de a continua reformele asumate.

Ministrul a arătat că România are argumente solide din punct de vedere financiar, invocând reducerea deficitului în primul semestru, creșterea veniturilor bugetare, controlul cheltuielilor și contribuția investițiilor și fondurilor europene la susținerea economiei.

Totodată, acesta a afirmat că adoptarea proiectelor de reformă din Planul Național de Redresare și Reziliență demonstrează responsabilitate și contribuie la consolidarea poziției României în fața agențiilor de rating.

„Discuţii la foc continuu cu agenţiile internaţionale. Am continuat azi dialogul cu reprezentanţii Moody’s, iar între timp aşteptăm raportul Fitch din această seară. Am avut astăzi o discuţie complexă cu reprezentanţii agenţiei Moody’s, în cadrul evaluării în curs asupra României. Am prezentat şi în acest context, cu rigoare, execuţia bugetară, măsurile deja adoptate pentru reducerea deficitului, evoluţia veniturilor şi a cheltuielilor, reformele în implementare şi planul de finanţare pentru perioada următoare. Discuţiile sunt foarte exigente, pentru că agenţiile nu analizează doar cifrele la zi, ci şi stabilitatea politică şi capacitatea ţării de a continua reformele de a menţine direcţia fiscal-bugetară asumată”, a scris Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Economistul Adrian Negrescu susține că agențiile de rating urmăresc cu atenție impactul viitoarei Legi a salarizării asupra finanțelor publice.

Potrivit acestuia, există scenarii care indică o majorare a cheltuielilor salariale cu aproximativ 25 de miliarde de lei începând din 2027, peste cele opt miliarde de lei prevăzute în prognoza bugetară.

Negrescu atrage atenția că o astfel de creștere ar putea complica atingerea țintei de deficit bugetar și ar ridica semne de întrebare privind sustenabilitatea finanțelor publice.

„Se vorbește de o creștere a cheltuielilor cu salariile bugetarilor nu doar cu 8 miliarde de lei, cât a fost prevăzut în prognoza bugetară pentru 2027, ci cu 25 de miliarde de lei. Adică aproape 5 miliarde de euro în plus la salariile bugetarilor de la 1 ianuarie 2027 și asta în condițiile în care noi, dimpotrivă, ar trebui să reducem aceste cheltuieli, să ne încadrăm în ținta întoțită de deficit extrem de ambițioasă, de 5% în 2027. Bineînțeles că cei de la agențiile de rating se uită: Dumnezeule, de unde scoateți acești 5 miliarde de euro în plus pe care îi solicită sindicatele? Creșteri salariale în 2027, în condițiile în care voi vă împrumutați ca să aveți în momentul de față cu ce să plătiți pensii și salarii. Și, atenție, ne împrumutăm cu un miliard de euro pe săptămână. Adică e o situație extrem de dificilă.”

La rândul său, economistul Dragoș Cabat consideră că Fitch va păstra ratingul actual al României, în principal datorită măsurilor adoptate în ultimele luni pentru reducerea deficitului și perspectivelor privind accesarea fondurilor europene.

„Am făcut ceea ce trebuia în ultimele luni, din punct de vedere macroeconomic. Deficitul bugetar s-a redus foarte mult. Semnele scăderii inflației se vor vedea începând cu această lună, dar depind și de ceea ce se întâmplă pe piețele internaționale, în special de războiul din Ucraina și de războiul din Iran, pentru că acestea influențează foarte mult prețul benzinei”, a explicat economistul.

Acesta apreciază că autoritățile au realizat aproximativ 80% dintre măsurile necesare pentru consolidarea situației macroeconomice, însă avertizează că instabilitatea politică rămâne principalul risc și justifică menținerea perspectivei negative.

„Noi am făcut ceea ce trebuia, nu în totalitate, aș spune în proporție de 80%. Guvernul Bolojan a reușit să reducă deficitul bugetar și să facă unele ajustări. Au existat și majorări ale veniturilor la buget, dar în ceea ce privește scăderea cheltuielilor, lucrurile s-au blocat. A intervenit și moțiunea de cenzură, tot din aceste motive”, a declarat economistul la TVR INFO.

Potrivit lui Dragoș Cabat, agențiile de rating verifică atât îndeplinirea angajamentelor asumate de autorități, cât și perspectivele economice și politice ale țării.

„Pe plan politic, suntem într-o situație foarte neplăcută. Nu avem un guvern cu puteri depline de atâta timp, iar moțiunea de cenzură a venit într-un moment foarte prost”, a adăugat el.

Economistul consideră că România câștigă timp printr-o eventuală menținere a calificativului actual, însă avertizează că o eventuală prelungire a crizei politice ar putea conduce la o retrogradare la următoarea evaluare sau chiar mai devreme.

În prezent, toate cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară, Fitch, Moody’s și S&P Global Ratings, mențin pentru România calificativul de investiții însoțit de perspectivă negativă, ceea ce plasează țara la un pas de categoria „junk”.