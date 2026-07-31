BVB deschide ședința în scădere pe toți indicii. Piața pierde teren încă din prima oră de tranzacționare
BVB a înregistrat scăderi pe toți indicii principali în prima oră a ședinței de tranzacționare de vineri. Rulajul pieței a depășit 15 milioane de lei, în timp ce majoritatea reperelor bursiere au rămas în teritoriu negativ. Cele mai mari corecții au fost consemnate în sectorul SIF-urilor și în cel al companiilor din energie și utilități.
BVB a început ședința de vineri cu scăderi pe întreaga piață
BVB a deschis ședința de tranzacționare de vineri pe minus, iar după prima oră de la debutul tranzacțiilor toți indicii importanți afișau deprecieri. Potrivit datelor oficiale, valoarea schimburilor realizate în piață ajunsese la 15,26 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,91 milioane de euro.
Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București, înregistra un recul de 0,38%. În același timp, indicele BET-Plus, ce include cele mai lichide 43 de acțiuni tranzacționate pe piața reglementată, consemna o scădere de 0,37%.
Și indicele BET-XT, care reflectă evoluția celor mai lichide 25 de titluri, se afla în teritoriu negativ, cu un minus de 0,45%. Totodată, indicele BET-BK, utilizat drept reper pentru performanța fondurilor de investiții, pierdea 0,20% față de nivelul de referință.
Scăderi mai accentuate pentru sectorul financiar și companiile din energie
Datele publicate de Bursa de Valori București arată că presiunea la vânzare s-a resimțit și în indicii sectoriali. Cea mai amplă depreciere era consemnată de indicele BET-FI, care urmărește evoluția fostelor SIF-uri, acesta coborând cu 0,85%.
În același timp, BET-NG, indicele care reunește cele mai importante zece companii din domeniul energiei și al utilităților, înregistra un recul de 0,60%.
Și piața AeRO a evoluat în aceeași direcție. Indicele BETAeRO, care include companii reprezentative listate pe această piață, se diminua cu 0,32%, confirmând tendința generală negativă din prima parte a ședinței bursiere.
Carbochim a avut cea mai mare creștere, iar Energopetrol a înregistrat cea mai amplă scădere
În pofida evoluției negative a pieței în ansamblu, câteva companii au afișat aprecieri ale cotațiilor în prima parte a ședinței.
Conform datelor publicate de BVB, cele mai importante creșteri erau consemnate de acțiunile Carbochim, cu un avans de 4,13%, urmate de Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, care urcau cu 2,68%, și Comelf, cu o apreciere de 1,70%.
La polul opus s-au aflat titlurile Compania Energopetrol, care consemnau cea mai mare scădere, de 14,29%. Evoluții negative au fost înregistrate și de acțiunile Compa, în declin cu 2,80%, precum și de Transilvania Investments Alliance, care pierdeau 2,07% în prima oră de tranzacționare.
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