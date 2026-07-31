România rămâne aproape de coada UE la salarii. Ce arată cifrele după majorarea de la 1 iulie
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Salariul minim din România rămâne printre cele mai reduse din Uniunea Europeană, chiar și după creșterea aplicată de la 1 iulie. Potrivit datelor publicate de Eurostat, România ocupă a treia poziție de la finalul clasamentului european, fiind depășită doar de Bulgaria și Letonia în ceea ce privește valoarea salariului minim pe economie.
Harta salariilor minime din UE. România, între creștere accelerată și valori reduse
Datele Eurostat indică faptul că salariul minim din România a ajuns în luna iulie la 825 de euro. În același interval, cele mai mici valori din Uniunea Europeană au fost înregistrate în Bulgaria, cu 620 de euro, și Letonia, cu 780 de euro.
La cealaltă extremă a clasamentului se află statele care au cele mai ridicate salarii minime din Uniunea Europeană. Potrivit statisticilor europene, mai multe țări au depășit pragul de 2.000 de euro.
Luxemburg se află pe primul loc, cu un salariu minim de 2.771 de euro, urmat de Irlanda, cu 2.391 de euro, și Germania, cu 2.343 de euro.
România, printre statele cu cea mai mare creștere anuală a salariului minim
Deși nivelul actual al salariului minim plasează România în partea inferioară a clasamentului european, evoluția din ultimii ani arată o creștere semnificativă. Datele Eurostat arată că România a avut una dintre cele mai mari rate medii anuale de majorare a salariului minim în perioada iulie 2016 – iulie 2026.
În acest interval, creșterea medie anuală a fost de 11,6%, România fiind depășită doar de Lituania, unde rata medie anuală a fost de 11,7%. La polul opus, cele mai reduse ritmuri de creștere din Uniunea Europeană au fost consemnate în Franța, cu 2,4%, Malta, cu 3,2%, și Luxemburg, cu 3,7%.
În România, salariul de bază minim brut lunar garantat în plată a fost majorat de la 1 iulie 2026. Noua valoare stabilită este de 4.325 de lei lunar, fără includerea sporurilor și a altor adaosuri, pentru un program normal de lucru de 166,667 ore pe lună.
Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026, începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este stabilit la suma de 4.325 lei lunar, reprezentând 25,949 lei pe oră.
Majorarea salariului minim și evoluția inflației din zona euro
Anterior acestei modificări, salariul minim brut în România era de 4.050 de lei. Creșterea aplicată de la 1 iulie a reprezentat o majorare de 6,8% față de nivelul anterior.
În același timp, datele Eurostat privind evoluția prețurilor arată că inflația anuală din zona euro este estimată la 2,9% în luna iulie 2026, în creștere față de nivelul de 2,8% înregistrat în iunie. Estimarea este una preliminară și a fost realizată de biroul de statistică al Uniunii Europene.
Analiza principalelor componente ale inflației arată diferențe între sectoare. Energia este estimată să aibă cea mai ridicată rată anuală în luna iulie, de 10%, față de 8,5% în iunie. Serviciile sunt estimate la o creștere anuală de 3,3%, comparativ cu 3,2% în luna precedentă.
Pentru alimente, alcool și tutun, rata anuală este estimată la 1,2%, în scădere față de 1,5% în iunie. Bunurile industriale neenergetice sunt estimate la o rată anuală de 0,9%, față de 0,7% în luna anterioară.
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