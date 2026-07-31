Dan Motreanu, reacție după suspendarea hotărârilor Guvernului: Nu PSD plătește prețul, ci românii

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a reacționat după ce Curtea de Apel București a dispus suspendarea a șase hotărâri adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Liberalul susține că efectele ac

Potrivit lui Dan Motreanu, impactul suspendării acestor acte administrative se răsfrânge asupra mai multor categorii de persoane, printre care beneficiarii programelor sociale, pacienții care așteaptă tratamente complexe, fermierii și cercetătorii implicați în proiecte destinate agriculturii românești. Într-un mesaj publicat pe contul său de socializare, europarlamentarul PNL a afirmat că principalele consecințe nu sunt suportate de adversarii politici, ci de populație.

„Cine plătește prețul războiului politic? Nu PSD. Îl plătesc românii. Șase hotărâri ale Guvernului Bolojan au fost suspendate aproape simultan, în urma unor acțiuni inițiate de PSD și a unei serii de decizii pronunțate de Curtea de Apel București. Dincolo de disputa politică, merită să privim cine plătește, în realitate, prețul acestor blocaje. Nu liderii PSD. Nu cei care alimentează conflictul politic. Ci adulții cu dizabilități care încearcă să părăsească centrele rezidențiale și să înceapă o viață independentă, având nevoie de sprijin pentru locuință și integrare. Pacienții care așteaptă un transplant și depind de cooperarea medicală internațională. Cercetătorii care lucrează pentru agricultura românească. Fermierii. Comunitățile din ariile Natura 2000. Operatorii economici și, în cele din urmă, milioane de români care au nevoie de un stat capabil să funcționeze”, a scris Dan Motreanu.

Dan Motreanu consideră că suspendarea repetată a unor hotărâri adoptate de Guvern riscă să afecteze funcționarea instituțiilor statului și să prelungească tensiunile politice. În opinia sa, contestarea succesivă a actelor Executivului poate produce efecte care depășesc disputa dintre partide. Liberalul a declarat că românii urmăresc această succesiune de evenimente și sunt îndreptățiți să își pună întrebări cu privire la situația creată.

„Când fiecare decizie a Guvernului este contestată și suspendată, nu mai vorbim doar despre o confruntare politică. Vorbim despre riscul ca instituțiile statului să fie transformate într-un mecanism de blocaj. Românii văd această succesiune de evenimente și au dreptul să își pună întrebări. Coincidență? Fiecare este liber să judece. Din perspectiva mea, atunci când PSD nu mai poate influența decizia politică prin mijloace democratice, încearcă să mute confruntarea în alte instituții ale statului. Iar când reformele încep să atingă interese consolidate de ani de zile, apare impresia că unele decizii judiciare ajung să producă efecte politice majore.”

În continuarea mesajului său, Dan Motreanu a subliniat importanța independenței și imparțialității justiției, apreciind că rolul instanțelor este acela de a verifica legalitatea actelor administrative, fără a influența competiția politică prin efectele hotărârilor pronunțate.

Europarlamentarul PNL a făcut referire și la principiul separației puterilor în stat, susținând că fiecare instituție trebuie să își exercite atribuțiile stabilite de Constituție, astfel încât cetățenii să nu fie afectați de disputele dintre actorii politici.