Scandalul care pune presiune pe Guvern: Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dragoș Pîslaru

Sorin Grindeanu i-a solicitat demisia lui Dragoș Pîslaru, ministrul demis al Investițiilor și Proiectelor Europene, susținând că acesta nu mai dispune de legitimitatea politică și morală necesară pentru a gestiona proiectul Legii salarizării. Declarația a fost făcută pe fondul dezbaterilor privind mai multe inițiative legislative aflate în atenția Guvernului și a Parlamentului.

Sorin Grindeanu a susținut că ministrul demis nu mai poate ocupa această poziție după acuzațiile privind folosirea banilor publici pentru deplasări și după situația legată de locuința oferită de RAAPPS. Liderul PSD a făcut referire la informațiile potrivit cărora Dragoș Pîslaru și-ar fi donat casele din București pentru a putea beneficia de o locuință de stat.

„În continuare nu avem în Parlament niciun proiect privind Legea salarizării. Și aici aș vrea să fac o singură remarcă astăzi: ministrul demis Pâslaru nu mai are absolut nicio legitimitate politică și morală ca să se mai ocupe de legea salarizării”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că proiectul privind salarizarea este unul important și că ministrul demis nu ar mai avea capacitatea de a-l coordona. Acesta a legat criticile sale și de acuzațiile privind deplasările externe și de situația locuinței atribuite prin RAAPPS.

Sorin Grindeanu a vorbit și despre alte decizii legislative, menționând retragerea unui proiect privind biodiversitatea de la publicare. Acesta a apreciat că premierul demis Ilie Bolojan ar fi revenit asupra deciziei după ce ar fi fost semnalate probleme legate de procedură.

„Mai departe, apreciez că în al 12-lea ceas, premierul demis Ilie Bolojan a înțeles că legea și Constituția nu sunt facultative și a retras de la publicare proiectul privind biodiversitatea”, a punctat Grindeanu.

El a precizat că, având în vedere atribuțiile limitate ale unui Guvern demis, proiectul ar fi trebuit transmis Parlamentului. Grindeanu a menționat că această etapă s-ar fi realizat ulterior.

„Având în vedere că este un Guvern cu puteri limitate, această lege trebuia depusă în Parlament – ceea ce s-a întâmplat într-un final abia ieri”, a mai afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a afirmat că adoptarea unor proiecte legislative ar putea contribui la protejarea unor fonduri europene și a făcut referire la măsurile luate în această perioadă.

„Îl asigur pe Ilie Bolojan că așa cum am salvat aproape 4 miliarde de euro în această săptămână, vom mai salva încă 1 miliard de euro prin adoptarea acestei legi”, a transmis social-democratul.

În mesajul său, Sorin Grindeanu a criticat situația în care, potrivit afirmațiilor sale, ar fi fost reduse anumite cheltuieli pentru angajați din sistemul medical, în timp ce ar fi existat alte cheltuieli publice pentru deplasări externe.

„Dragoș Pâslaru nu mai poate coordona acest proiect esențial după ce a folosit bani publici pentru a face deplasări fictive în weekend la Bruxelles și după ce și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință de la RAAPPS de 123 de metri pătrați pe Kiseleff”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu a continuat criticile la adresa ministrului demis, susținând că acesta nu ar mai trebui să rămână în funcție.

„Atunci când tai cu o mână 5 mii de lei de la un medic ATI, dar semnezi cu cealaltă să îți dai protocol de 1.000 de euro din bani publici ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles pe weekend, nu mai ai ce căuta în acea funcție. Dă-ți demisia”, a mai specificat Grindeanu.

Grindeanu a încheiat ironic: „Pâslaru, kind reminder… Lasă team-building-ul și dă-ți demisia urgent”. Sorin Grindeanu a mai anunțat că a votat în Camera Deputaților mai multe inițiative legislative propuse de PSD, despre care a afirmat că au avut ca scop rezolvarea unor probleme considerate urgente.

Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene și al Muncii, a reacționat după demersul PSD împotriva Guvernului Bolojan, acuzând formațiunea politică de blocarea unor măsuri legate de modernizarea României. „Nu mai e nicio surpriză pentru nimeni, PSD face ce știe mai bine: blochează modernizarea României”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Ministrul a susținut că plângerea penală depusă de PSD împotriva Guvernului Bolojan vizează inclusiv Hotărârea privind Strategia națională pentru biodiversitate și a calificat acest demers drept unul cu efecte negative asupra intereselor României.

Potrivit lui Pîslaru, miza este reprezentată de un jalon din PNRR în valoare de aproape 1 miliard de euro. Acesta a precizat că hotărârea contestată a primit avizul Ministerului Justiției și nu introduce politici noi, ci aplică obligații asumate anterior de România.

Ministrul a afirmat că blocarea actului normativ nu ar afecta doar Guvernul Bolojan, ci ar putea avea consecințe asupra absorbției fondurilor europene și asupra imaginii externe a țării.

„Blocarea ei nu lovește în Guvernul Bolojan, așa cum PSD încearcă în mod disperat, ci în absorbția fondurilor europene, în credibilitatea externă a țării și, în cele din urmă, în cetățenii care beneficiază de aceste investiții”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Acesta a amintit că România are termen până la 31 august pentru finalizarea jaloanelor restante din PNRR și a criticat decizia PSD de a contesta juridic măsuri pe care le consideră parte din calendarul negociat la nivel european.

„Reamintesc, România are termen până la 31 august să finalizeze jaloanele restante din PNRR. Într-un moment în care fiecare zi contează pentru recuperarea întârzierilor acumulate, PSD alege să transforme un calendar tehnic, negociat la nivel european, într-un război politic lipsit de sens”, a transmis ministrul.

Dragoș Pîslaru a susținut că eventualele efecte ale unei suspendări nu ar fi suportate de instituțiile politice, ci de România și de cetățenii care beneficiază de investițiile finanțate prin fonduri europene. „Cine plătește prețul unei eventuale suspendări? Nu Guvernul, nici Parlamentul, ci România, adică fiecare dintre noi”, a afirmat acesta.

Ministrul a cerut reprezentanților PSD să își asume consecințele economice ale acțiunii juridice și a precizat că Guvernul va continua demersurile pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin PNRR.