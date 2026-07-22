Sorin Grindeanu acuză USR că subminează legea ANI: Este o ipocrizie revoltătoare. Aşa ceva noi nu vom accepta

Sorin Grindeanu a anunțat miercuri că PSD nu va susține în Parlament proiectul de lege privind Agenția Națională de Integritate (ANI), după ce, potrivit liderului social-democrat, amendamentele introduse de USR ar reduce standardele de integritate și ar favoriza mai mulți aleși ai partidului. Declarațiile au fost făcute la Parlament, după o întâlnire cu conducerea ANI. Tot miercuri seară, Grindeanu a abordat și subiecte politice mai ample, afirmând că regretă intrarea PSD în fosta coaliție de guvernare și că nu acceptă influențe externe în luarea deciziilor.

Sorin Grindeanu a declarat, la Parlament, că avertismentele formulate de PSD în urmă cu o săptămână s-au confirmat și că amendamentele depuse la proiectul de lege privind ANI modifică în mod semnificativ mecanismele de verificare a conflictelor de interese și a averilor demnitarilor.

Potrivit liderului PSD, modificările ar fi fost introduse pentru a favoriza membri ai USR care au fost sancționați pentru conflict de interese.

„USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz şi alţi membri de partid, precum viceprimarul Timişoarei, Paula Romocean, condamnaţi pentru conflict de interese. PSD nu va accepta vreodată, ca sub pretextul PNRR, USR să aducă atingere standardelor privind integritatea, pentru a-şi apăra penalii condamnaţi definitiv”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a precizat că a discutat în cursul zilei cu reprezentanții Agenției Naționale de Integritate și a afirmat că social-democrații au analizat amendamentele depuse la proiect.

„Avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care ştirbesc din atribuţiile Agenţiei Naţionale de Integritate. Şi aşa ceva noi nu vom accepta. Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicţiilor privind integritatea. Un exemplu clar este că se modifică Codul Administrativ, pentru ca aleşii locali să nu mai fie în conflict de interese când emit sau votează acte administrative. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interes. Aşa ceva este de neimaginat”, a explicat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a susținut că proiectul introduce și condiții care ar limita posibilitatea inspectorilor de integritate de a aplica sancțiunile prevăzute de lege și a făcut trimitere la reacțiile pe care liderii USR le-au avut în trecut în dezbaterea privind pragul pentru abuzul în serviciu.

„Au introdus de asemenea condiţii cumulative, astfel încât inspectorul de integritate să nu poată aplica, prin raportul pe care îl face, interdicţia de până la 3 ani, aşa cum era şi până acum. Mai mult, au introdus praguri privind integritatea, de două salarii minime brute pe economie. Să vă amintesc de reacţiile publice ale liderilor USR şi PNL când era vorba de introducerea pragului la abuzul în serviciu? Să vă dau câteva mostre. Daţi-mi voie să citez: Stelian Ion: S-a legiferat hoţia. S-a legiferat abuzul. Nu va mai fi abuz în serviciu şi toţi funcţionarii publici au semnalul acesta că pot abuza. Cătălin Drulă: Vor să dea drumul la furat. Ionuţ Moşteanu: Am ieşit în stradă să oprim hoţia pregătită de Liviu Dragnea”, a spus Sorin Grindeanu.

În continuarea criticilor, Sorin Grindeanu a afirmat că amendamentele ar reduce controlul exercitat de ANI asupra averilor demnitarilor și ar limita verificările efectuate de instituție.

„Practic, campionii transparenţei ne arată din nou adevărata lor faţă. S-au cocoţat pe un val de moralitate şi se băteau cu cărămida în piept pentru integritate, acum au introdus amendamente care amputează controlul Agenţiei Naţionale de Integritate asupra averilor demnitarilor. Vor ca verificările din oficiu, de exemplu, să fie limitate la maxim 5 ani, iar dosarele să fie clasate, dacă evaluarea durează prea mult. Adică un fel de: scapă cine poate şi cine trage de timp. Vor să nu mai fie, de asemenea, conflict de interese nici când dau bani publici către ONG-urile din care fac parte. Şi aici este de notoritate un dosar civil în care este implicat domnul Coliban de la Braşov, fost primar fix pe această speţă. Aceştia sunt oamenii care strigau: Fără penali pe străzi, dar care acum în Parlament votează ca totul să fie la secret, să blocheze accesul public la informaţii, să ascundă, dacă vreţi, date şi, de asemenea, să-şi ascundă averile. Este o ipocrizie revoltătoare. Pentru ei, integritatea, până la urmă, aşa cum arată acest proiect, reprezintă doar un slogan de campanie, nu o regulă pe care să o aplice şi propriilor buzunare”, a menţionat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a anunțat că formațiunea va respinge în Parlament toate prevederile pe care le consideră contrare standardelor de integritate și a precizat că proiectul este asumat de PNL, nu de PSD.

„Anunţ public că Partidul Social-Democrat va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis la Parlament ieri. PSD, o să vedeţi poziţia în plen. Nu vom susţine niciunul din aceste articole. Restul e gargară”, a arătat acesta.

Întrebat dacă PSD susține publicarea declarațiilor de avere și de interese într-o nouă formă, liderul social-democrat a răspuns că partidul este favorabil unui proces mai transparent.

„PSD-ul este de acord cu transparentizarea întregului proces”, a spus Sorin Grindeanu.

Ulterior, într-un comunicat oficial transmis după întâlnirea conducerii partidului cu reprezentanții ANI, PSD a susținut că modificările propuse favorizează persoane sancționate pentru conflict de interese și afectează reforma asumată prin PNRR.

Social-democrații afirmă că amendamentele ar reduce atribuțiile ANI, ar limita verificările de integritate, ar introduce praguri și condiții suplimentare pentru aplicarea sancțiunilor și ar diminua transparența declarațiilor de avere și de interese. Totodată, PSD susține că aceste modificări pot afecta obiectivul aderării României la OCDE și a reiterat că va vota împotriva tuturor amendamentelor pe care le consideră contrare principiilor de integritate.

Într-o intervenție la Realitatea Tv de miercuri seară, Sorin Grindeanu a abordat și subiecte care țin de situația politică din ultimul an, afirmând că nu poate considera justificată anularea alegerilor fără explicații convingătoare.

„Ca să mă simt confortabil, ar trebui să aud explicații pe care să le consider valide”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă regretă o decizie luată în ultimul an, liderul PSD a răspuns că participarea la fosta coaliție reprezintă cea mai mare greșeală.

„Regret că am fost de bună-credință când am intrat în această fostă coaliție, încercând să facem lucruri bune pentru oameni. Ne-am prins undeva prin octombrie că am făcut o greșeală majoră, că am intrat alături de niște oameni care ne urăsc și care nu vor binele românilor, sunt mânați doar de interesele personale”, a declarat Sorin Grindeanu.

În aceeași intervenție, Sorin Grindeanu a negat că ar lua decizii la solicitarea unor lideri din afara țării și a invocat poziția PSD privind acordul comercial Mercosur.

„Nu. Și dovada sunt deciziile pe care le iau. De exemplu, Mercosur. Am fost sunat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, de toți comisarii, chiar și de premierii socialiști din Europa, să voteze PSD-ul pentru Mercosur”.

Liderul social-democrat a afirmat că partidul și-a menținut poziția în ciuda acestor solicitări.

„Așa cum știți, Mercosur a picat atunci cu cele 10 voturi ale PSD și n-am înclinat steagul. Am fost cu argumente și am fost ascultat”.

În încheiere, Sorin Grindeanu a reiterat că deciziile sale sunt bazate pe argumente și că nu acceptă ordine din exterior.