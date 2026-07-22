Mesaj pentru industria HoReCa: Nu putem să-i lăsăm. Ce soluții sunt pregătite

Industria turismului și sectorul HoReCa din România nu ar trebui să suporte integral efectele reducerii consumului, iar autoritățile trebuie să analizeze măsuri de sprijin pentru acest domeniu, a declarat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

Declarația a fost făcută miercuri, în cadrul unei conferințe de bilanț la șase luni de mandat, unde oficialul a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă industria ospitalității și despre măsurile pregătite pentru susținerea turismului românesc.

„Trebuie să avem o discuție serioasă despre scăderea consumului și felul în care a afectat turismul. Într-un mod proporțional trebuie să ușurăm un pic viața celor din HoReCa. Sunt nenumărate instrumente pentru aceasta și trebuie să investim în marketing. Sper ca anul viitor să dăm din nou acea primă de incoming, să recompensăm aducerea în România a fiecărui turist străin. Nu sunt nici etatist, nici intervenționist, dar nu putem să-i lăsăm pe cei din HoReCa să suporte sută la sută din efectele scăderii consumului”, a explicat ministrul.

Irineu Darău a precizat că va transmite Guvernului mai multe propuneri destinate susținerii turismului și industriei HoReCa. Printre temele analizate se află și flexibilitatea în gestionarea forței de muncă, în contextul problemelor acumulate de sector în ultimii ani. Ministrul a menționat impactul perioadei pandemice asupra industriei, dar și efectele unor modificări fiscale asupra operatorilor din domeniu.

„Știu că e nevoie și mi se transmite asta. E nevoie și de flexibilitate în gestionarea forței de muncă. Sectorul a avut o perioadă grea pe parcursul pandemiei. Bineînțeles că i-a afectat mărirea TVA-ului, i-a afectat cumva reducerea plajei pentru tichetele de vacanță… Am dat deja în analiză și voi face mai multe propuneri, din care nu știu dacă măcar o soluție să fie aleasă de Guvern”, a subliniat IrineuDarău.

Ministrul a arătat că, la preluarea mandatului, Consiliul Consultativ al Turismului avea un nivel redus de funcționare, iar activitatea acestuia a fost intensificată în ultimele șase luni.

Irineu Darău a prezentat mai multe acțiuni realizate de minister în perioada mandatului său, printre acestea numărându-se creșterea bugetului pentru promovarea turistică și îmbunătățirea participării României la târgurile de profil.

„Anul acesta am dublat bugetul de promovare turistică față de anul precedent, am îmbunătățit cât se putea din scurt participarea la târgurile de profil și căutăm moduri mai inovative, mai actuale de a ne promova turistic, astfel încât să atragem turiști străini”, a declarat ministrul.

El a menționat și recunoașterea oficială a Via Transilvaniei ca primul traseu pedestru de interes național din România, proiect considerat un reper pentru promovarea turismului autohton. Totodată, Darău a precizat că ministerul a deblocat 98 de conturi restante din 2025 pentru operatorii de turism și a actualizat standardele de clasificare ale structurilor turistice.

„Am recunoscut oficial Via Transilvaniei ca primul traseu pedestru de interes național din România, un reper cu potențial de a deveni un simbol al turismului românesc pe plan internațional. Am deblocat 98 de de conturi restante din 2025 pentru operatorii de turism și am modernizat standardele de clasificare a structurilor turistice, introducând pentru prima dată cerințe de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități și acces digital la informații prin cod QR, alături de înlăturarea multor prevederi care nu mai aveau nicio legătură cu realitatea. Ultima actualizare fusese făcută în 2013”, a mai spus șeful de la Economie.

Ministrul a mai anunțat lansarea unui apel PNRR în valoare de zece milioane de euro destinat organizațiilor de management al destinației, structuri pe care le consideră importante pentru promovarea profesionistă a destinațiilor locale.

Potrivit acestuia, cinci plaje din România au primit în acest an certificarea internațională Blue Flag, iar ministerul urmărește definirea legislației și a modului de funcționare pentru organizația de management al destinației la nivel național.

„De asemenea, vom îmbunătăți legislația românească pentru a implementa regulamentele europene și pentru a asigura echitatea în piață. Vom digitaliza urgent fișa de cazare și vom simplifica procesul pentru înregistrarea în vederea clasificării, pentru că, din punctul meu de vedere, trebuie creat rapid un ecosistem simplu, digital, prin care și platformele de rezervări să poată implementa rapid obligațiile europene și partea de turism, inclusiv short rental, să fie scoasă 100% la alb”, a concluzionat ministrul.

Irineu Darău a afirmat că obiectivul principal nu a fost lansarea unor noi promisiuni, ci rezolvarea unor probleme acumulate anterior, precum întârzieri în proiecte, programe de finanțare blocate și dificultăți în relația cu mediul de afaceri.

„Șase luni sunt prea puține ca să pretind că am schimbat cu totul un minister. Sunt însă suficiente ca să schimb direcția în care merge”, a declarat ministrul Irineu Darău.

În zona antreprenoriatului, una dintre prioritățile ministerului a fost accelerarea programelor de sprijin pentru antreprenori. Potrivit raportului prezentat, instituția a urgentat plățile pentru peste 11.000 de beneficiari ai cursurilor Start-Up Nation, a analizat dosarele cu risc de dublă finanțare și pregătește contractarea pentru aproximativ 5.500 de firme.

Programul Femeia Antreprenor, blocat din 2024, a fost relansat prin asigurarea finanțării necesare, modificarea platformei informatice și semnarea primelor 570 de contracte.

Ministerul a menționat și extinderea opțiunilor de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii prin lansarea programului SME ECO-TECH. Totodată, este pregătit un asistent virtual bazat pe inteligență artificială, destinat simplificării comunicării dintre cetățeni, antreprenori și administrație.

Un alt obiectiv prezentat în raport a vizat consolidarea rolului industriei românești în proiectele strategice europene. Ministerul Economiei a precizat că, prin programul european SAFE, au fost negociate acorduri de cooperare industrială cu producători internaționali din domeniul apărării. Potrivit instituției, aceste colaborări urmăresc atragerea de investiții, dezvoltarea producției interne și transferul de tehnologie către România.

În paralel, ministerul a anunțat măsuri privind reforma companiilor de stat, prin lansarea procedurilor de selecție pentru administratorii definitivi ai 23 de companii și introducerea unor mecanisme de guvernanță bazate pe performanță.

Pentru perioada următoare, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului are ca priorități continuarea contractării programelor de finanțare pentru IMM-uri, implementarea proiectelor din programul SAFE, finalizarea Strategiei naționale pentru transformare digitală, elaborarea unei noi strategii pentru IMM-uri și reorganizarea instituției.