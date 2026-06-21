Irineu Darău anunță o reformă în turism. Site obligatoriu, digitalizare și măsuri anti-țeapă

Irineu Darău a anunțat sâmbătă un nou ordin care modifică regulile de clasificare pentru hoteluri, pensiuni și alte structuri de primire turistică din România. Documentul introduce obligații privind digitalizarea, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și protecția turiștilor care achită în avans servicii de vacanță. Noile prevederi au fost prezentate sâmbătă de ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și vizează modernizarea industriei turistice.

Irineu Darău a anunțat semnarea unui ordin care modifică normele metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, precum și regulile referitoare la licențele și brevetele din turism. Potrivit ministrului interimar, schimbările urmăresc adaptarea legislației la cerințele actuale ale pieței și reducerea diferențelor dintre standardele din România și cele europene.

În explicațiile publicate pe Facebook, ministrul a arătat că vechile reguli nu mai corespundeau realităților din industrie și că sectorul turistic are nevoie de măsuri care să încurajeze digitalizarea și predictibilitatea.

„Am semnat noul Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de clasificare a structurilor de primire turistice, a licenţelor şi brevetelor de turism. Pentru că regulile vechi nu mai corespundeau realităţii din teren, iar turismul românesc are nevoie disperată de modernizare, digitalizare şi predictibilitate”, a scris Irineu Darău.

Noile reglementări introduc criterii actualizate de clasificare, reguli privind transparența informațiilor oferite turiștilor și măsuri de simplificare administrativă pentru operatorii economici din domeniu.

Una dintre principalele modificări vizează actualizarea criteriilor de clasificare a unităților turistice și introducerea unor obligații legate de accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. Ordinul elimină cerințele considerate depășite și introduce standarde adaptate tehnologiilor utilizate în prezent.

Ministrul a precizat că echipamentele prevăzute în camere trebuie să respecte cerințe moderne, inclusiv în ceea ce privește televizoarele și conectivitatea la internet. Totodată, hotelurile și motelurile vor avea obligația de a pune la dispoziție camere adaptate persoanelor cu handicap, iar unitățile de alimentație publică vor trebui să respecte normele privind accesibilizarea spațiilor.

„Ce înseamnă această reformă direct pentru cetăţeni, pentru fiecare român care îşi planifică o vacanţă sau care călătoreşte în ţară? Standarde moderne de confort, adaptate anului 2026. Am eliminat din criteriile de clasificare cerinţele complet perimate moral, echipamente care nu mai au utilitate. În schimb, acolo unde dotarea presupune televizor, acesta trebuie să fie de tehnologie modernă (minim LCD), corelat cu mărimea camerei şi cu acces la internet sau semnal TV; Turism accesibil pentru toţi. Respect pentru persoanele cu dizabilităţi. Nu putem vorbi despre un turism european dacă îi excludem pe unii dintre noi. Noul regulament impune obligativitatea asigurării de camere adaptate persoanelor cu handicap pentru hoteluri şi moteluri, dar şi accesibilizarea spaţiilor la unităţile de alimentaţie publică, conform normativelor în vigoare. Este o măsură de normalitate şi demnitate”, a explicat el.

O altă schimbare importantă introdusă prin ordin se referă la digitalizarea relației dintre operatorii turistici și clienți. Toate structurile de primire turistică ce oferă servicii de cazare vor fi obligate să dețină o pagină web proprie și o adresă de e-mail.

Pe aceste canale vor trebui afișate informațiile de identificare ale unității, adresa și numărul certificatului de clasificare. În plus, materialele informative din camere vor putea fi accesate digital prin intermediul codurilor QR sau al aplicațiilor mobile.

„Gata cu pliantele prăfuite! Toate structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare sunt obligate să deţină o pagină web personalizată şi o adresă de e-mail unde să îşi afişeze clar datele de identificare, adresa şi numărul certificatului. Mai mult, materialele informative din camere (meniuri, tarife servicii, facilităţi) vor putea fi accesate digital, direct prin coduri QR sau aplicaţii mobile. Mergem înainte cu digitalizarea şi punerea regulilor în acord cu bunul-simţ”, a subliniat ministrul interimar al Economiei.

Ordinul introduce și reguli menite să protejeze turiștii care achită în avans servicii de cazare sau pachete turistice. Potrivit noilor prevederi, radierea unei licențe de turism sau a unui certificat de clasificare nu va mai putea fi făcută fără prezentarea unei declarații care să confirme că nu există servicii deja plătite și neprestate.

În situațiile în care există rezervări active, acestea trebuie preluate de un alt operator în aceleași condiții de confort, astfel încât turiștii să nu fie prejudiciați.

„O mare vulnerabilitate pentru turişti era riscul ca o agenţie de turism sau o structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare să-şi radieze activitatea, lăsând oamenii cu banii luaţi şi vacanţele distruse. Am introdus o regulă fermă: nimeni nu mai poate radia o licenţă de turism sau un certificat de clasificare fără o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu există rezervări achitate şi neprestate sau că acestea au fost preluate de un alt operator, în aceleaşi condiţii de confort! Siguranţa planurilor/banilor dumneavoastră este pe primul loc”, afirmă Darău.

Documentul introduce, de asemenea, criterii oficiale pentru recunoașterea conceptului de resort turistic. Potrivit ministerului, măsura este necesară pentru dezvoltarea coerentă a destinațiilor turistice și pentru stimularea investițiilor în sector.

Pentru hotelurile din categoria superioară au fost incluse și criterii opționale care vizează instalarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice, accesul la plaje certificate Blue Flag, implementarea unor sisteme moderne de gestionare a riscurilor și monitorizarea emisiilor de carbon.

„Pentru structurile de top (hoteluri), am introdus noi criterii opţionale care aduc plusvaloare turiştilor: staţii pentru încărcarea maşinilor electrice, acces la plaje Blue Flag, sisteme moderne de management al riscurilor pentru siguranţa la incendiu sau catastrofe, dar şi sisteme de gestionare a emisiilor de carbon. Rezultatul? Vacanţe mai sigure şi mai prietenoase cu mediul”, susţine Irineu Darău.

În paralel, ordinul elimină obligația prezentării certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, măsură care urmărește reducerea birocrației pentru antreprenorii din turism.