Companiile aeriene din Golf revin la capacitate maximă, în condiţii încă sensibile. Ce trebuie să știe pasagerii

Marile companii aeriene din statele Golfului Persic îşi reiau treptat activitatea normală, după aproape patru luni de perturbări generate de conflictul dintre Iran şi Israel, iar traficul aerian se apropie de nivelurile înregistrate înainte de declanşarea războiului.

Potrivit datelor Flightradar24, traficul total operat de principalele companii aeriene din regiune a revenit la aproximativ 82% din nivelul consemnat pe 27 februarie, cu o zi înainte de izbucnirea conflictului. Unele companii, precum Gulf Air şi Kuwait Airways, au depăşit chiar valorile de dinaintea războiului. Evoluţia sugerează o redresare graduală a operaţiunilor aeriene din zonă.

Emirates, Qatar Airways şi Etihad Airways operează în prezent la peste 90% sau aproape de 90% din capacitatea avută înainte de conflict. În schimb, în urmă cu aproximativ o lună, Etihad şi Qatar Airways se situau la doar 40–50% din nivelul obişnuit de activitate.

Situaţia actuală reflectă o ajustare progresivă a programelor de zbor şi a rutelor. Semnalele de stabilizare apar pe fondul reluării treptate a cererii de transport aerian.

Perspectivele s-au îmbunătăţit după semnarea, miercuri, a unui acord interimar între Iran şi Statele Unite privind încetarea conflictului. Cele două părţi urmează să discute implementarea armistiţiului, proces care ar putea duce la redeschiderea completă a spaţiului aerian regional. Această evoluţie este privită ca un factor important pentru normalizarea traficului aerian.

„Dacă situaţia revine la normal, companiile aeriene din Golf vor reveni în forţă la operaţiunile lor obişnuite”, a declarat James Halstead, partener la firma de consultanţă Aviation Strategy.

În timpul conflictului, atacurile cu drone şi rachete au determinat modificări de traseu pentru numeroase aeronave sau aterizări pe aeroporturi alternative. Mai multe companii aeriene europene şi asiatice şi-au suspendat zborurile către regiune.

În continuare, unele avertismente de călătorie rămân active. Agenţia pentru Siguranţa Aviaţiei din UE menţine recomandarea de evitare a unor zone din Orientul Mijlociu şi va reevalua situaţia după 24 iunie.

Reluarea traficului aerian are o importanţă majoră pentru economiile din Golf, care au investit semnificativ în aeroporturi, hoteluri şi infrastructură turistică. Obiectivul acestor investiţii este consolidarea rolului regiunii ca hub global de transport şi turism.

Directorul general al Emirates, Tim Clark, a transmis recent că prioritatea companiei este consolidarea încrederii pasagerilor în siguranţa şi fiabilitatea serviciilor. Emirates operează în prezent la aproximativ 86% din volumul de zboruri anterior conflictului. Etihad a introdus, la rândul său, o ofertă prin care oferă asigurare medicală gratuită pentru turiştii care sosesc în Abu Dhabi între iulie şi decembrie.

Creşterea costurilor cu combustibilul pentru avioane, modificarea rutelor între Europa şi Asia şi cheltuielile operaţionale suplimentare au afectat întreaga industrie aeriană globală.

Asociaţia pentru Transporturi Internaţionale (IATA) şi-a redus estimarea privind profitul net global al sectorului pentru 2026 la aproximativ 23 de miliarde de dolari, de la o prognoză anterioară de 41 de miliarde, sub nivelul de 45 de miliarde de dolari raportat în 2025.