Companiile aeriene revin pe linia de plutire. Industria începe să recupereze pierderile provocate de conflict

Companiile aeriene din Orientul Mijlociu revin treptat la operațiuni apropiate de normal, după lunile de perturbări generate de conflictul dintre SUA și Iran. Datele din industrie arată că traficul aerian al principalilor transportatori din Golf a depășit 80% din nivelul înregistrat înainte de izbucnirea ostilităților. Evoluția vine pe fondul acordului privind încetarea confruntărilor și al perspectivelor de redeschidere completă a spațiului aerian regional. Relansarea activității este privită ca un semnal pozitiv atât pentru aviație, cât și pentru economiile statelor din Golf.

Companiile aeriene din Golf înregistrează o revenire accelerată a operațiunilor, după ce restricțiile și riscurile de securitate au afectat semnificativ traficul aerian regional în ultimele luni.

Potrivit datelor furnizate de platforma de monitorizare FlightRadar24, numărul zborurilor efectuate de principalii operatori aerieni din regiune a ajuns la aproximativ 82% din nivelul consemnat pe 27 februarie, ultima zi înainte de izbucnirea conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Unele companii au depășit deja performanțele anterioare războiului. Astfel, Gulf Air și Kuwait Airways au operat în ultimele zile un număr de zboruri mai mare decât cel înregistrat înaintea escaladării tensiunilor.

De asemenea, cei trei mari transportatori ai regiunii – Emirates, Qatar Airways și Etihad Airways – au revenit la aproximativ 90% din nivelul operațional anterior conflictului. Recuperarea este cu atât mai importantă cu cât, în urmă cu doar o lună, Etihad și Qatar Airways funcționau la numai 40%-50% din capacitate. Emirates a menținut un nivel mai ridicat de activitate pe parcursul crizei, după investiții importante destinate asigurării continuității zborurilor.

Evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt urmărite și de piața locală de transport aerian, în condițiile în care un număr tot mai mare de pasageri români utilizează huburile din Doha, Dubai și Abu Dhabi pentru călătorii către Asia, Africa și Australia. În luna iunie, TAROM și Etihad Airways au anunțat extinderea colaborării printr-un acord de tip codeshare, care oferă conexiuni suplimentare prin Abu Dhabi către zeci de destinații internaționale.

Conflictul din regiune a avut efecte și asupra pasagerilor din România. În perioada de maximă tensiune, mai multe zboruri către Orientul Mijlociu au fost afectate de restricțiile de trafic aerian, iar operatorii au fost nevoiți să își adapteze programele de zbor. Revenirea treptată a traficului și perspectiva redeschiderii complete a spațiului aerian sunt considerate vești favorabile atât pentru companiile aeriene, cât și pentru pasagerii care folosesc aceste rute de conexiune.

Perspectivele pentru companiile aeriene s-au îmbunătățit semnificativ după semnarea unui memorandum de înțelegere între președinții Statelor Unite și Iranului.

Documentul, semnat miercuri seară de la distanță de liderii celor două state, prevede încetarea ostilităților, ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume.

Blocarea acestei căi navigabile la sfârșitul lunii februarie a avut efecte majore asupra piețelor energetice internaționale. Aproximativ o cincime din petrolul mondial tranzitează în mod normal Strâmtoarea Ormuz, iar restricțiile impuse au alimentat creșterea accentuată a prețurilor la țiței. După anunțarea acordului americano-iranian, cotațiile petrolului au început să scadă semnificativ.

În opinia specialiștilor din industrie, finalul conflictului ar putea permite reluarea completă a operațiunilor aeriene în regiune. În acest context, James Halstead, reprezentant al Aviation Strategy, a explicat că încheierea ostilităților va facilita redeschiderea spațiului aerian și revenirea operatorilor la programele normale de zbor.

În perioada conflictului, atacurile cu drone au obligat numeroase aeronave să își modifice traseele, ceea ce a amplificat preocupările privind siguranța și a limitat circulația aeriană la câteva coridoare considerate sigure.

În timp ce transportatorii din Golf își reiau activitatea, multe companii aeriene din Europa și Asia continuă să manifeste prudență.

Numeroși operatori au suspendat sau redus zborurile către destinațiile din Orientul Mijlociu, iar o parte dintre avertismentele privind călătoriile rămân în vigoare. Totuși, unele state încep să relaxeze măsurile. Australia a anunțat în această săptămână o reducere a nivelului recomandărilor de călătorie pentru mai multe țări din regiune.

În schimb, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA) a decis să păstreze avertismentele existente, invocând riscurile asociate situației de securitate.

Referindu-se la o posibilă revizuire a recomandărilor, reprezentanții instituției au precizat că vor analiza cele mai recente evoluții înainte de adoptarea unei decizii.

„Încă este prea devreme pentru a stabili dacă atenuarea escaladării va duce la o reducere susținută a riscurilor pentru aviația civilă”, au transmis reprezentanții EASA pentru Reuters.

Evoluțiile geopolitice din ultimele luni continuă să influențeze perspectivele financiare ale industriei aviatice globale, în pofida revenirii traficului de pasageri.

Statele din Golf au investit masiv în ultimii ani pentru a-și consolida poziția de hub-uri internaționale de transport și destinații turistice, prin dezvoltarea aeroporturilor, a infrastructurii hoteliere și a marilor evenimente. O eliminare completă a restricțiilor aeriene ar putea accelera creșterea economică în regiune.

Cu toate acestea, Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), organizație care reprezintă peste 370 de companii aeriene și aproximativ 85% din traficul aerian mondial, și-a redus semnificativ estimările privind profitabilitatea sectorului.

Conform raportului anual publicat duminică, IATA estimează că industria va înregistra în 2026 un profit net cumulat de aproximativ 23 de miliarde de dolari. Nivelul este considerabil sub prognoza anterioară, de aproximativ 41 de miliarde de dolari, și reprezintă o scădere față de cele 45 de miliarde de dolari estimate pentru 2025.

Revizuirea reflectă impactul pe care tensiunile geopolitice și volatilitatea prețurilor la combustibil îl au asupra companiilor aeriene, chiar dacă cererea de călătorii rămâne solidă, gradul de ocupare al aeronavelor continuă să crească, iar veniturile totale ale industriei sunt așteptate să depășească pragul de 1.100 de miliarde de dolari.

Potrivit estimărilor IATA, factura globală pentru combustibil va ajunge în acest an la aproximativ 350 de miliarde de dolari, comparativ cu circa 252 de miliarde de dolari în 2025. Combustibilul reprezintă aproape o treime din costurile operaționale ale companiilor aeriene, ceea ce explică sensibilitatea sectorului la fluctuațiile pieței energetice.