Companiile aeriene încearcă să păstreze pasagerii. Wizz Air surprinde piața, iar Emirates vine cu o ofertă neobișnuită

Companiile aeriene europene și din Golf își adaptează operațiunile la efectele conflictului din Orientul Mijlociu, pe fondul creșterii costurilor cu combustibilul și al incertitudinilor geopolitice. Wizz Air a anunțat venituri în creștere și un număr record de pasageri pentru anul fiscal încheiat la 31 martie 2026, în timp ce Emirates încearcă să readucă turiștii în Dubai printr-un program special de protecție a călătorilor. Evoluțiile au fost prezentate pe 11 iunie, în contextul presiunilor care afectează industria aviatică la nivel global.

Companiile aeriene continuă să opereze într-un mediu marcat de volatilitate, însă Wizz Air a reușit să încheie anul fiscal 2026 cu rezultate considerate mai bune decât anticipau piețele financiare.

Acțiunile operatorului low-cost maghiar au urcat cu peste 5% la Bursa de Valori din Londra în primele minute ale ședinței de tranzacționare din 11 iunie. La ora 10:02 GMT+1, titlurile companiei erau cotate la 10,19 lire sterline.

Potrivit raportului financiar, veniturile Wizz Air au crescut cu 8% în anul fiscal încheiat la 31 martie 2026, ajungând la 5,7 miliarde de euro. Totodată, compania a transportat un număr record de 69,7 milioane de pasageri, cu 10% mai mult decât în perioada precedentă. Gradul de ocupare a aeronavelor a atins 90,7%.

În contrast cu evoluția veniturilor, profitul net s-a redus dramatic, cu 99,4%, până la doar 1,3 milioane de euro. Compania estimează că efectele conflictului din Orientul Mijlociu au diminuat profitul cu aproximativ 50 de milioane de euro.

Cu toate acestea, performanța financiară a fost considerată relativ solidă în contextul dificultăților care afectează sectorul aviatic. Analiștii se așteptau chiar la o pierdere de aproximativ 50 de milioane de euro pentru perioada analizată.

Din cauza contextului geopolitic și a incertitudinilor privind evoluția pieței, compania a decis să nu publice o prognoză pentru anul fiscal 2027.

„Având în vedere incertitudinile sezoniere, precum și incertitudinile legate de conflictul în curs din Iran și de închiderea Strâmtorii Hormuz”, au transmis reprezentanții companiei, explicând decizia de a nu furniza estimări financiare pentru următoarele 12 luni.

În ultimii ani, operatorul maghiar a rămas în urma altor transportatori low-cost europeni din punctul de vedere al performanței financiare, pe fondul concurenței intense și al problemelor tehnice care au afectat o parte a flotei.

Pentru a-și îmbunătăți poziția, compania a decis să închidă baza operațională din Abu Dhabi și să își concentreze resursele pe piețele din Europa Centrală și de Est.

Strategia va continua și în noul exercițiu financiar, în paralel cu eforturile de readucere în serviciu a aeronavelor afectate de problemele la motoare.

Disponibilitatea flotei s-a îmbunătățit deja. La finalul lunii martie 2026, 30 de aeronave se aflau la sol, comparativ cu 42 în aceeași perioadă a anului anterior.

De asemenea, compania urmărește revenirea la utilizarea completă a flotei pe măsură ce disponibilitatea motoarelor crește și lanțurile de aprovizionare se stabilizează.

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să influențeze costurile operaționale ale transportatorilor aerieni din întreaga lume.

Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) a avertizat că profitul global al companiilor aeriene s-ar putea reduce semnificativ în 2026 din cauza majorării prețului combustibilului pentru aviație.

Pentru a absorbi impactul costurilor suplimentare, multe companii sunt nevoite să ajusteze prețurile biletelor.

Într-un interviu acordat Bloomberg, directorul general al Wizz Air, Jozsef Varadi, a declarat că nu anticipează majorări ale tarifelor în sezonul estival, însă schimbări ar putea apărea în lunile septembrie și octombrie.

Totodată, acesta a precizat că operatorul și-a securizat 84% din necesarul de combustibil pentru prima jumătate a anului fiscal 2027 și 60% pentru a doua jumătate a perioadei.

Publicarea rezultatelor Wizz Air vine după ce și alți mari operatori europeni au semnalat dificultăți. Ryanair a avertizat asupra creșterii costurilor, iar EasyJet a raportat o scădere a rezervărilor pentru sezonul de vară din cauza incertitudinilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

În timp ce operatorii europeni gestionează efectele scumpirii combustibilului, Emirates încearcă să elimine una dintre principalele temeri ale călătorilor: posibilitatea de a rămâne blocați în regiune în cazul unei noi escaladări militare.

Compania aeriană din Dubai pregătește un program special prin care pasagerii vor putea fi repatriați chiar și cu aeronave aparținând altor transportatori, inclusiv concurenților direcți.

Măsura vine într-un moment în care mai multe guverne continuă să recomande evitarea călătoriilor în anumite zone din Orientul Mijlociu din motive de securitate.

Explicând noua strategie, conducerea Emirates susține că obiectivul este restabilirea încrederii pasagerilor și reducerea incertitudinilor asociate călătoriilor în regiune.

„Cred că una dintre principalele preocupări ale oamenilor este că ar putea rămâne blocați în străinătate și nu se vor putea întoarce”, a remarcat Clark.

În paralel, compania colaborează cu firme de asigurări pentru dezvoltarea unui produs dedicat pasagerilor.

„Îi va recupera, indiferent dacă este vorba de zboruri Emirates sau nu”, a spus Clark.

Deși conflictul a afectat semnificativ fluxul de pasageri, datele prezentate de Emirates indică o redresare mai rapidă decât se estima inițial.

În prezent, aproximativ 40.000 de persoane tranzitează zilnic aeroportul din Dubai. Înainte de izbucnirea conflictului, traficul depășea 100.000 de pasageri pe zi.

Conducerea companiei afirmă însă că tendința este una pozitivă și că numărul călătorilor continuă să crească.

Revenirea cererii a permis companiei să înregistreze profit încă din ultima săptămână raportată, după reluarea a aproximativ 80% dintre zborurile operate înainte de război.

„Nu a fost deloc planificat”, a adăugat președintele Emirates.

Oficialul a precizat că operatorul se află „mult înainte” de „previziunea sa teribilă de pierderi” pentru primul trimestru al actualului an fiscal.

Evoluțiile din sectorul aviației coincid cu primele contacte directe dintre oficiali din Emiratele Arabe Unite și Iran de la începutul conflictului. Potrivit informațiilor apărute pe 11 iunie, reprezentanți ai celor două state au avut o întâlnire față în față, semnalând o posibilă detensionare a relațiilor într-o regiune care continuă să influențeze decisiv activitatea companiilor aeriene la nivel global.