Călătorești cu copilul? UE pregătește o schimbare importantă pentru toți pasagerii. Ce trebuie să știe părinții care zboară în această vară

Uniunea Europeană a făcut un pas important pentru protejarea familiilor care călătoresc cu avionul, după ce negociatorii europeni au convenit ca operatorii aerieni să nu mai poată percepe taxe pentru așezarea copiilor lângă părinți. Totuși, noile reguli nu vor intra în vigoare înainte de a doua parte a anului 2027, astfel că în sezonul estival din acest an politicile diferă în continuare de la o companie la alta, potrivit unei analize realizate de AirAdvisor.

În contextul în care milioane de familii europene pleacă în vacanță în această perioadă, AirAdvisor a analizat politicile principalelor companii aeriene privind călătoriile cu copii. Studiul arată că doar șase operatori garantează gratuit așezarea copilului lângă unul dintre părinți: British Airways, Finnair, SAS, KLM, Air France și LOT Polish Airlines.

În schimb, mai multe companii low-cost, inclusiv Ryanair, easyJet și Wizz Air, pot percepe în continuare taxe pentru alegerea locurilor alăturate, iar serviciile dedicate familiilor, precum meniurile pentru copii sau divertismentul la bord, sunt oferite limitat sau lipsesc complet.

Potrivit analizei, acordul provizoriu încheiat între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene prevede că operatorii aerieni vor fi obligați să ofere gratuit locuri alăturate copiilor sub 14 ani care călătoresc împreună cu un părinte. Aceeași obligație se va aplica și pasagerilor cu dizabilități și însoțitorilor acestora.

Totuși, documentul trebuie aprobat definitiv, iar noile prevederi nu vor produce efecte înainte de a doua jumătate a anului 2027. Până atunci, fiecare companie aeriană își stabilește propriile reguli privind repartizarea locurilor pentru familii.

Anton Radchenko, CEO al AirAdvisor, spune că diferențele dintre politicile companiilor aeriene rămân semnificative, chiar dacă Uniunea Europeană a făcut un pas important în direcția protejării familiilor.

„Ceea ce iese în evidență din această cercetare este cât de neuniforme continuă să fie, chiar și în 2026, politicile companiilor aeriene privind așezarea familiilor împreună”, a declarat Anton Radchenko, CEO al AirAdvisor. „Acordul UE, votat luna aceasta, reprezintă un pas binevenit, însă nu îi ajută cu nimic pe cei care călătoresc acum. Așezarea gratuită a familiilor împreună nu va deveni o obligație legală mai devreme de 2027. Până atunci, compania aeriană aleasă decide în continuare dacă un copil va sta gratuit lângă părinte, undeva în apropierea acestuia sau dacă familia va trebui să plătească pentru a beneficia de locuri alăturate. Iar atunci când o întârziere sau o anulare ține de responsabilitatea companiei aeriene, părinții pot solicita în continuare despăgubiri în temeiul Regulamentului UE 261 sau al UK261, indiferent de compania cu care au zburat.”

Raportul amintește că, potrivit Regulamentului european UE 261, pasagerii, inclusiv copiii, pot avea dreptul la despăgubiri cuprinse între 250 și 600 de euro în cazul întârzierilor de peste trei ore, al anulărilor sau al refuzului la îmbarcare, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație. În Regatul Unit se aplică reguli similare prin UK261, unde despăgubirile pot ajunge la 520 de lire sterline.

În plus, companiile aeriene au obligația să ofere pasagerilor afectați asistență, inclusiv mese, băuturi și, dacă este necesar, cazare, indiferent dacă ulterior contestă dreptul la despăgubire. AirAdvisor recomandă păstrarea tuturor bonurilor și facturilor pentru cheltuielile suportate în astfel de situații, deoarece acestea pot fi recuperate ulterior.

Clasamentul AirAdvisor a evaluat principalele companii aeriene europene pe baza a patru criterii considerate importante pentru familii: politica privind așezarea copiilor lângă părinți, posibilitatea transportării gratuite a căruciorului, existența meniurilor dedicate copiilor și opțiunile de divertisment disponibile la bord. Analiza se bazează pe politicile oficiale și condițiile tarifare ale operatorilor aerieni, nu pe recenziile pasagerilor.