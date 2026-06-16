Se extind drepturile pasagerilor aerieni. Ce trebuie să facă românii în cazul zborurilor întârziate

Parlamentul European a aprobat un acord provizoriu la Bruxelles, după 13 ani de negocieri, pentru a extinde drepturile pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană. Măsura vizează protejarea călătorilor în caz de întârzieri, anulări sau refuz la îmbarcare, introducând reguli mai clare privind asistența și transparența companiilor aeriene.

Se extind drepturile pasagerilor! Parlamentul European a anunțat, luni, un acord provizoriu privind revizuirea normelor pentru pasagerii care călătoresc cu avionul, după 13 ani de negocieri. Înțelegerea păstrează una dintre cele mai importante reguli pentru călători: dreptul la despăgubire în cazul unei întârzieri de cel puțin trei ore.

Acordul, susținut în unanimitate de delegația Parlamentului European din comitetul de conciliere, are ca scop consolidarea protecției pasagerilor în situații precum întârzieri, anulări de zbor, refuz la îmbarcare sau alte perturbări ale călătoriei. În acest cadru, pasagerii vor putea solicita în continuare compensații dacă zborul întârzie mai mult de trei ore, dacă este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau dacă li se refuză îmbarcarea. Cuantumul despăgubirilor rămâne stabilit în funcție de distanța zborului: 250 de euro pentru curse de până la 1.500 de kilometri, 400 de euro pentru zboruri între 1.500 și 3.500 de kilometri și 600 de euro pentru distanțe mai mari.

În plus, companiile aeriene vor fi obligate să ofere informații clare și accesibile despre modalitatea prin care pasagerii pot solicita despăgubiri. Călătorii vor avea la dispoziție nouă luni pentru a depune cererea, iar operatorii aerieni vor trebui să răspundă în termen de 30 de zile.

Una dintre modificările importante vizează protecția familiilor și a persoanelor vulnerabile. Copiii sub 14 ani vor trebui așezați lângă un însoțitor fără costuri suplimentare, iar aceeași regulă se aplică persoanelor cu handicap, celor cu mobilitate redusă și femeilor însărcinate. Astfel, companiile aeriene nu vor mai putea percepe taxe suplimentare pentru ca un copil mic să stea lângă părinte sau însoțitor, o practică frecvent criticată de pasageri.

Noile reguli introduc și o mai mare transparență în ceea ce privește prețurile. Companiile aeriene, intermediarii și platformele de rezervări vor trebui să afișeze încă de la început tariful care include și un bagaj de mână. Operatorii vor putea oferi bilete mai ieftine pentru pasagerii care aleg să călătorească fără bagaj de mână, însă diferența de preț va trebui prezentată clar și transparent.

De asemenea, pasagerii nu vor mai putea fi taxați suplimentar pentru corectarea unor greșeli de ortografie în nume sau pentru emiterea unei cărți de îmbarcare tipărite, dacă au efectuat deja check-in-ul. În situațiile în care călătorii rămân blocați din cauza întârzierilor, companiile aeriene vor fi obligate să ofere băuturi la fiecare două ore de așteptare, o masă după trei ore și, dacă este necesar, cazare pentru maximum trei nopți.

Totuși, operatorii aerieni vor putea evita plata despăgubirilor dacă perturbările sunt cauzate de circumstanțe extraordinare, precum dezastre naturale, război, condiții meteo severe, pasageri indisciplinați sau greve ale unor furnizori esențiali de servicii.

În plus, pasagerii cu handicap sau mobilitate redusă vor avea dreptul la despăgubiri, redirecționare și asistență în situațiile în care pierd un zbor din cauza faptului că aeroportul nu le-a oferit sprijinul necesar pentru a ajunge la timp la poartă. Parlamentul European susține că aceste schimbări aduc mai multă claritate pentru călători și mai multă predictibilitate pentru companiile aeriene.

Înțelegerea are caracter provizoriu și trebuie confirmată atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu. Cele două instituții vor vota separat textul comun, după finalizarea revizuirii juridico-lingvistice.

Parlamentul European intenționează să supună acordul la vot în sesiunea plenară din luna iulie. Cu toate acestea, reforma nu este primită pozitiv de toți actorii din industria aviației. Transportatorii aerieni susțin că noile reguli ar putea conduce la costuri mai ridicate și la obligații suplimentare pentru operatori.

Montserrat Barriga, director general al European Regions Airline Association, a afirmat că „nu există câștigători cu acest acord”. Potrivit organizației, negociatorii ar fi accelerat procesul de compromis și ar fi introdus noi cerințe care sporesc costurile și complexitatea, fără a aduce, în opinia lor, o mai mare claritate pentru sector.