Ai avut un zbor anulat sau întârziat? Poți primi până la 600 de euro de la compania aeriană

Vacanța sau călătoria de afaceri poate fi afectată de un zbor întârziat, anulat ori de refuzul la îmbarcare din cauza suprarezervării. În astfel de situații, legislația europeană oferă pasagerilor drepturi clare, inclusiv posibilitatea de a primi despăgubiri de până la 600 de euro și servicii de asistență. Regulile sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 261/2004 și se aplică inclusiv zborurilor care pleacă din România sau intră sub incidența normelor europene.

Zborurile sunt protejate de legislația Uniunii Europene doar în anumite situații, iar drepturile pasagerilor diferă în funcție de traseu și de compania aeriană care operează cursa.

Regulamentul european se aplică tuturor zborurilor efectuate între statele membre ale Uniunii Europene, indiferent dacă operatorul este european sau din afara UE. De asemenea, regulile sunt valabile pentru zborurile care pleacă de pe un aeroport din Uniunea Europeană către o țară terță, indiferent de naționalitatea companiei aeriene.

Protecția este extinsă și pentru cursele care pleacă din afara Uniunii Europene și aterizează într-un stat membru, însă doar dacă sunt operate de o companie aeriană înregistrată într-un stat al UE. Aceleași reguli sunt aplicabile și pentru zborurile către sau dinspre Islanda, Norvegia și Elveția.

În schimb, un zbor care pleacă din afara Uniunii Europene spre România și este operat de o companie aeriană din afara spațiului european nu intră, în principiu, sub incidența Regulamentului 261/2004.

Valoarea compensației financiare nu depinde de prețul biletului, ci de distanța parcursă și de întârzierea înregistrată la destinația finală. Contează momentul în care pasagerul ajunge efectiv la destinație, nu doar întârzierea de la decolare.

Distanța zborului Întârzierea la destinație Despăgubiri Cel mult 1.500 km Minimum 3 ore 250 euro Peste 1.500 km în interiorul UE Minimum 3 ore 400 euro Între 1.500 și 3.500 km, în celelalte situații Minimum 3 ore 400 euro Peste 3.500 km, între UE și o țară terță Între 3 și 4 ore 300 euro Peste 3.500 km, între UE și o țară terță Minimum 4 ore 600 euro

Prin urmare, inclusiv un pasager care a cumpărat un bilet low-cost poate avea dreptul la o despăgubire de 250, 400 sau 600 de euro.

Există însă situații în care operatorul poate reduce compensația cu 50%. Acest lucru este posibil dacă oferă redirecționarea pe un alt zbor, iar pasagerul ajunge la destinație cu o întârziere limitată: maximum două ore pentru zborurile scurte, trei ore pentru cele de distanță medie și patru ore pentru cele lungi.

În cazul anulării unei curse, compania aeriană este obligată să îi ofere pasagerului posibilitatea de a alege între mai multe variante.

Acesta poate solicita rambursarea integrală a biletului și, dacă este necesar, un zbor de întoarcere către aeroportul de plecare. O altă opțiune este redirecționarea către destinația finală în cel mai scurt timp posibil sau reprogramarea călătoriei la o dată aleasă de pasager, în condiții de transport comparabile și în funcție de locurile disponibile.

Alegerea uneia dintre aceste variante nu înseamnă că pasagerul pierde automat dreptul la despăgubirea de 250, 400 sau 600 de euro.

Compania nu datorează compensația financiară dacă pasagerul a fost informat despre anulare cu mai mult de 14 zile înainte de plecare.

Există însă două situații speciale în care despăgubirea nu este acordată:

dacă informarea a fost făcută cu 7-14 zile înainte, iar alternativa oferită pleacă cu cel mult două ore mai devreme și ajunge cu mai puțin de patru ore întârziere;

dacă informarea a fost făcută cu mai puțin de șapte zile înainte, iar noul zbor pleacă cu cel mult o oră mai devreme și ajunge cu mai puțin de două ore întârziere.

Compania aeriană este cea care trebuie să demonstreze când și cum a informat pasagerul despre anulare.

Potrivit ghidului oficial al Uniunii Europene, poate fi considerată anulare inclusiv situația în care ora plecării este devansată cu mai mult de o oră sau atunci când aeronava decolează, revine pe aeroportul de plecare, iar pasagerii sunt transferați pe un alt zbor.

Un pasager poate primi despăgubiri și atunci când pierde o legătură aeriană, dacă ajunge la destinația finală cu o întârziere mai mare de trei ore.

Pentru ca acest drept să existe, toate segmentele călătoriei trebuie să fi fost cumpărate în cadrul aceleiași rezervări. În această situație, întârzierea și distanța sunt calculate până la destinația finală, nu doar pentru segmentul pe care a apărut problema.

Dacă biletele au fost cumpărate separat, compania care a operat primul zbor nu răspunde, în general, pentru conexiunea pierdută.

Despăgubirea nu este acordată dacă pasagerul pierde legătura din cauza întârzierilor la controlul de securitate sau pentru că nu s-a prezentat la timp la poarta de îmbarcare.

În cazul suprarezervării, operatorul trebuie să caute mai întâi voluntari dispuși să renunțe la loc în schimbul unor beneficii negociate.

Dacă un pasager este refuzat la îmbarcare împotriva voinței sale, deși s-a prezentat la timp și îndeplinește toate condițiile de călătorie, acesta are dreptul la despăgubirea financiară, precum și la rambursarea biletului sau redirecționare și la serviciile de asistență prevăzute de regulament.

Compensația nu este acordată dacă refuzul la îmbarcare are motive justificate, precum lipsa documentelor de călătorie ori probleme care țin de sănătate, siguranță sau securitate.

Dreptul la asistență este diferit de dreptul la despăgubirea financiară și poate apărea chiar înainte ca întârzierea să atingă pragul de trei ore.

Compania aeriană trebuie să ofere mâncare și băuturi proporțional cu durata așteptării, precum și posibilitatea efectuării a două apeluri telefonice sau transmiterii a două e-mailuri ori mesaje.

Aceste obligații apar după două ore pentru zborurile de până la 1.500 km, după trei ore pentru zborurile mai lungi de 1.500 km în interiorul Uniunii Europene și pentru celelalte curse de distanță medie, respectiv după patru ore pentru zborurile lungi.

Dacă plecarea este amânată până în ziua următoare, compania trebuie să suporte cazarea la hotel și transportul dintre aeroport și unitatea de cazare.

Aceste obligații există inclusiv atunci când întârzierea sau anularea este cauzată de împrejurări extraordinare. Astfel, condițiile meteo severe pot scuti compania de plata despăgubirii financiare, însă nu o exonerează automat de obligația de a asigura masa, cazarea și transportul necesar.

În situația în care operatorul nu oferă aceste servicii, pasagerul le poate achita din propriile fonduri și poate solicita ulterior rambursarea cheltuielilor, cu condiția ca acestea să fie necesare și rezonabile și să fie dovedite prin bonuri și facturi.

Atunci când întârzierea la plecare ajunge la cel puțin cinci ore, pasagerul poate renunța la călătorie și poate solicita rambursarea integrală a biletului.

Dacă este vorba despre o călătorie cu escală, iar deplasarea nu își mai îndeplinește scopul, compania trebuie să asigure și transportul înapoi către aeroportul de plecare.

Acest drept este distinct de eventuala despăgubire pentru întârziere și poate fi solicitat separat.

Operatorul aerian poate fi exonerat de plata compensației dacă demonstrează că întârzierea sau anularea a fost provocată de împrejurări extraordinare care nu puteau fi evitate, chiar dacă ar fi fost luate toate măsurile rezonabile.

Printre exemplele recunoscute de instituțiile europene se numără condițiile meteorologice nefavorabile, riscurile de securitate, instabilitatea politică, deciziile controlului traficului aerian și anumite greve externe companiei, precum cele ale controlorilor de trafic aerian sau ale personalului aeroportuar.

În schimb, cele mai multe defecțiuni tehnice descoperite în cadrul întreținerii obișnuite sau generate de lipsa mentenanței nu sunt considerate împrejurări extraordinare. De asemenea, nici grevele propriilor angajați ai companiei aeriene nu exonerează, în mod obișnuit, operatorul de plata despăgubirilor.

Compania trebuie să demonstreze atât existența legăturii dintre eveniment și perturbarea zborului, cât și faptul că situația nu putea fi evitată prin măsuri rezonabile.

Cererea trebuie transmisă mai întâi companiei care a operat efectiv zborul, indiferent dacă biletul a fost cumpărat direct, printr-o agenție de turism sau de la un alt operator.

Pentru susținerea solicitării este recomandat ca pasagerul să păstreze rezervarea și cartea de îmbarcare, mesajele primite de la companie, fotografii ale panoului de plecări, confirmarea orei reale de sosire, bonurile pentru cheltuielile efectuate și orice explicație scrisă privind cauza întârzierii sau anulării.

Dacă operatorul nu răspunde în termen de două luni sau respinge nejustificat solicitarea, pasagerul poate sesiza autoritatea națională competentă din statul în care s-a produs incidentul, poate apela la Centrul European al Consumatorilor sau poate utiliza procedura europeană privind cererile cu valoare redusă.

Separat, pot fi solicitate despăgubirea fixă, rambursarea biletului și restituirea cheltuielilor suportate pentru asistență, deoarece acestea reprezintă drepturi distincte care pot exista simultan.

Uniunea Europeană pregătește modificarea legislației privind drepturile pasagerilor, după ce Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns, în iunie 2026, la un acord politic pentru actualizarea normelor.

Noile prevederi urmăresc introducerea unor termene mai clare pentru soluționarea cererilor și reguli mai precise privind mesele, cazarea și redirecționarea pasagerilor. Până la finalizarea procedurii legislative și intrarea în vigoare a modificărilor, pentru toate zborurile rămân aplicabile prevederile actuale ale Regulamentului (CE) nr. 261/2004 și interpretările oficiale ale acestuia.