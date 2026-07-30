Doi giganți europeni ai aviației se luptă pentru TAP Air Portugal. Ce urmează pentru companie

Air France-KLM și Lufthansa au transmis ofertele pentru achiziționarea unei participații de 44,5% din compania aeriană TAP Air Portugal, potrivit unui anunț făcut de Parpública, instituția care gestionează participațiile statului portughez.

Cele două grupuri aeriene au rămas singure în cursa pentru privatizarea parțială a transportatorului național portughez după retragerea International Airlines Group (IAG), proprietarul Iberia.

„Ca parte a celei de-a treia etape a procesului de vânzare de referință a 44,9% din capitalul social al TAP, PARPÚBLICA, SGPS, SA anunță că a primit două propuneri obligatorii, depuse de părțile interesate invitate să facă acest lucru după încheierea celei de-a doua etape a tranzacției menționate, Air France-KLM SA și Deutsche Lufthansa AG”, se arată în comunicatul Parpública.

Instituția portugheză urmează să analizeze documentația transmisă de cei doi investitori și are la dispoziție 30 de zile pentru a prezenta un raport guvernului. În această perioadă, Parpública poate solicita informații suplimentare sau clarificări din partea companiilor aeriene participante. Dacă sunt cerute date suplimentare, termenul de analiză este suspendat până la primirea răspunsurilor.

Potrivit publicației Eco, propunerile obligatorii depuse de Air France-KLM și Lufthansa conțin suma oferită pentru pachetul de acțiuni de 44,5%, precum și planurile industriale și strategice pregătite pentru dezvoltarea și continuitatea activității TAP Air Portugal, potrivit celor relatate de Euronews.

După finalizarea evaluării realizate de Parpública, guvernul portughez va analiza raportul primit și poate decide să invite unul dintre ofertanți sau ambii investitori să prezinte o ofertă finală îmbunătățită. Această etapă ar putea influența selecția finală a cumpărătorului participației scoase la vânzare.

Termenul pentru depunerea ofertelor obligatorii s-a încheiat marți, marcând finalul celei de-a treia faze a procesului de privatizare a companiei aeriene portugheze. Procedura a fost relansată în 2025 de guvernul condus de Luís Montenegro și a continuat cu doi competitori principali după ieșirea din cursă a grupului IAG.

Procesul de vânzare parțială a TAP prevede cedarea către investitori privați a unei participații de până la 49,9% din companie, în timp ce statul portughez va rămâne acționar majoritar. Din pachetul disponibil pentru privatizare, 5% este destinat angajaților companiei, iar acțiunile care nu vor fi subscrise de aceștia pot fi preluate de investitorul selectat.

Reglementările aprobate de guvernul portughez stabilesc condițiile principale ale tranzacției și urmăresc atragerea unui partener strategic pentru compania aeriană. Air France-KLM și Lufthansa trebuie să își prezinte planurile privind dezvoltarea TAP, menținerea operațiunilor și perspectivele companiei după intrarea unui nou acționar.

Ministrul Infrastructurii din Portugalia, Miguel Pinto Luz, a declarat anterior că își dorește finalizarea procesului de privatizare în luna septembrie a anului următor. Oficialul a indicat că investitorul selectat ar putea începe să participe la conducerea companiei încă din 2026, alături de actualul consiliu de administrație. Aportul de capital propriu-zis este estimat să aibă loc ulterior, în vara anului 2027, conform calendarului prezentat pentru desfășurarea procesului de privatizare.