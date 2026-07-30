Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Începe vineri și durează două săptămâni. Ce reguli trebuie să respecte credincioșii

Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri, 31 iulie, și se va încheia în 14 august, în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului. Timp de două săptămâni, credincioșii sunt îndemnați la post, rugăciune și curățire spirituală, această perioadă fiind instituită de Biserică în cinstea Fecioarei Maria.

Potrivit informațiilor publicate de Basilica, în mod obișnuit se lasă sec în data de 31 iulie, iar postul începe la 1 august. Conform regulilor bisericești, dacă data de 31 iulie cade miercurea sau vinerea, lăsatul secului se face cu o zi mai devreme. Aceeași situație s-a înregistrat și în anii 2024, 2020 și 2019.

Acest post îi îndeamnă pe credincioși să urmeze exemplul de rugăciune, smerenie și curăție al Născătoarei de Dumnezeu. În această perioadă este recomandată citirea zilnică a Paraclisului Maicii Domnului, precum și a altor rugăciuni închinate Fecioarei Maria.

Din punct de vedere alimentar, Postul Adormirii Maicii Domnului este considerat mai ușor decât Postul Mare, însă mai aspru decât Postul Nașterii Domnului și Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Conform Tipicului cel Mare și Învățăturii pentru posturi din Ceaslovul Mare, lunea, miercurea și vinerea se ajunează până la Ceasul al IX-lea, aproximativ ora 15:00, când se consumă mâncare uscată. Marțea și joia sunt permise legumele fierte, fără untdelemn. Sâmbăta și duminica există dezlegare la untdelemn și vin.

O excepție importantă este sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, celebrată pe 6 august, când este dezlegare la pește, untdelemn și vin.

În primele secole creștine, Postul Adormirii Maicii Domnului nu era ținut unitar în întreaga Biserică. Creștinii din Antiohia posteau doar o singură zi, la praznicul Schimbării la Față a Domnului, iar în Constantinopol postul dura numai patru zile. În schimb, creștinii din Ierusalim posteau opt zile, potrivit sursei menționate.

Lipsa unei practici unitare a determinat Biserica să stabilească în mod oficial durata acestui post. Astfel, Sinodul întrunit la Constantinopol în anul 1166, sub președinția Patriarhului Luca Chrisoberg, a hotărât ca Postul Adormirii Maicii Domnului să înceapă la 1 august și să se încheie în dimineața zilei de 15 august, odată cu începerea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.