Boboteaza, sărbătorită pe 6 ianuarie, reprezintă unul dintre cele mai importante momente religioase ale începutului de an pentru creștinii ortodocși. Evenimentul marchează Botezul Mântuitorului Iisus Hristos în râul Iordan de către Sfântul Ioan Botezătorul și simbolizează manifestarea Sfintei Treimi: Fiul în apa Iordanului, Duhul Sfânt sub chip de porumbel și glasul Tatălui din cer.

În tradiția occidentală, aceeași zi este cunoscută ca Epifanie și este asociată cu vizita magilor la Pruncul Iisus.

Sărbătoarea este precedată de Ajunul Bobotezei, pe 5 ianuarie, când credincioșii țin un post scurt, cunoscut ca post negru, caracterizat prin abținerea completă de la mâncare și băutură până la sfințirea apei.

Această practică este menită să pregătească trupul și sufletul pentru primirea Agheasmei Mari, apa sfințită în mod special în timpul slujbei de Bobotează, printr-un ritual care include afundarea crucii și busuiocului de trei ori, însoțită de invocarea Duhului Sfânt.

Boboteaza este însoțită și de numeroase tradiții și superstiții, transmise de generații. Se crede că vremea de Bobotează prezice rodul anului, iar spălatul cu apă rece aduce sănătate.

În Ajunul sărbătorii, unele obiceiuri includ evitarea aruncării gunoiului, considerată o modalitate de a nu „arunca norocul”. Fetele nemăritate pun busuioc sub pernă pentru a-și visa ursitul, iar succesul acestui obicei depinde de respectarea postului și rugăciunii.

Luna ianuarie începe cu Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și prăznuirea Sfântului Vasile cel Mare pe 1 ianuarie. Pe 6 ianuarie se sărbătorește Boboteaza, urmată pe 7 ianuarie de Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Alte momente religioase din această lună includ pomenirea Sfântului Antonie cel Mare pe 17 ianuarie, Sfânta Xenia pe 24 ianuarie, aflarea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur și prăznuirea Sfântului Policarp pe 27 ianuarie, încheind luna cu sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi pe 30 ianuarie.

În februarie, creștinii ortodocși marchează Întâmpinarea Domnului pe 2 februarie. Alte date importante includ Pomenirea Morților pe 1 februarie și pomenirea Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron pe 17 februarie. Tot în februarie începe Postul Mare, care pregătește Paștele Ortodox, ce în 2026 va fi celebrat pe 12 aprilie.