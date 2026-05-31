Rusaliile 2026. Ce este interzis astăzi, de Pogorârea Sfântului Duh. Tradiții vechi păstrate în popor

Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, sunt celebrate în 2026 pe 31 mai și 1 iunie. Cunoscută și sub numele de Cincizecime sau Pogorârea Sfântului Duh, sărbătoarea are o profundă semnificație religioasă, dar este însoțită și de numeroase tradiții și credințe populare păstrate de-a lungul generațiilor.

În tradiția creștină, Rusaliile marchează momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra Sfinților Apostoli, oferindu-le puterea de a răspândi învățătura lui Hristos în lume. Evenimentul este considerat începutul misiunii publice a Bisericii și unul dintre reperele fundamentale ale credinței creștine.

În paralel cu semnificația religioasă, sărbătoarea este înconjurată de un bogat patrimoniu de obiceiuri și superstiții populare. În mentalul colectiv românesc, Rusaliile sunt asociate cu prezența unor ființe supranaturale, cunoscute drept iele sau Rusalii, considerate capabile să influențeze sănătatea și destinul oamenilor.

În numeroase regiuni ale României, se crede că perioada Rusaliilor este una cu o încărcătură spirituală deosebită, iar încălcarea anumitor reguli poate atrage ceea ce bătrânii numesc „luarea din Rusalii”, o expresie folosită pentru a descrie diferite suferințe fizice sau psihice.

Printre cele mai răspândite interdicții se numără evitarea muncilor grele. Tradiția populară recomandă să nu se facă lucrări agricole precum aratul, semănatul sau alte activități solicitante la câmp. De asemenea, nu este indicată nici curățenia generală în gospodărie. Potrivit credințelor populare, astfel de activități ar putea atrage mânia ielelor și diferite necazuri.

Tot în această perioadă nu se coase, nu se țese, nu se spală rufe, nu se întind haine la uscat și nu se desfășoară activități manuale considerate migăloase. Aceste ocupații sunt privite în tradiția populară ca o lipsă de respect față de sărbătoare.

O altă regulă transmisă din generație în generație este evitarea certurilor și a conflictelor. Se spune că rostirea cuvintelor grele și tensiunile din familie atrag energii negative, motiv pentru care oamenii sunt îndemnați să păstreze liniștea și armonia în casă.

Tradițiile mai spun că nu este bine să se plece la drum lung și nici să se meargă singur prin păduri, câmpuri sau alte locuri izolate. Astfel de spații sunt considerate, în imaginarul popular, locurile preferate ale ielelor.

De asemenea, există credința că nu trebuie dormit sub cerul liber. Chiar și odihna în curte este privită cu suspiciune în unele zone, deoarece oamenii considerau că persoana respectivă ar putea deveni vulnerabilă în fața spiritelor rele.

O altă interdicție bine cunoscută se referă la spălatul pe cap. Potrivit superstiției, acest gest ar permite ielelor să influențeze mintea omului, provocând amețeli sau tulburări inexplicabile.

Nu în ultimul rând, tradiția spune că pelinul și leușteanul nu trebuie refuzate în aceste zile. Cele două plante sunt considerate simboluri de protecție împotriva răului, iar refuzarea lor ar putea aduce ghinion sau boală.

Superstițiile locale completează lista credințelor legate de Rusalii

Pe lângă cele șapte interdicții principale, în diferite regiuni ale țării s-au păstrat și alte credințe asociate acestei sărbători.

Astfel, se spune că nu este bine să fie lăsate vase sau alimente descoperite în curte. Totodată, mulți evită să înceapă lucrări importante, precum construirea unei case, realizarea unor proiecte majore sau mutarea într-o locuință nouă.

În anumite zone ale țării există și obiceiul de a nu refuza pomana sau ofrandele rituale oferite cu ocazia sărbătorii. Potrivit tradiției populare, astfel de gesturi au rolul de a aduce binecuvântare și protecție.

Toate aceste credințe pornesc de la ideea că, în perioada Rusaliilor, granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine mai fragilă, iar influența spiritelor este mai puternică decât în restul anului.

Pentru a se proteja, locuitorii satelor românești obișnuiau să poarte pelin sau leuștean la brâu și să așeze plante aromatice la ferestre și la uși. Un rol important îl avea și dansul călușarilor, considerat un ritual cu puteri vindecătoare și de apărare împotriva răului.

Din punct de vedere religios, Rusaliile ocupă un loc central în calendarul creștin. Preotul Marius Oblu a explicat pentru Digi24 că această sărbătoare se numără printre cele mai vechi din creștinism, alături de Învierea Domnului, fiind celebrată încă din perioada apostolică, în primele comunități creștine formate în secolul I.

Potrivit acestuia, în primele secole creștine, Cincizecimea nu era sărbătorită separat, ci făcea parte din același parcurs liturgic care includea și Înălțarea Domnului. Ulterior, pe măsură ce calendarul bisericesc s-a conturat mai clar, cele două sărbători au căpătat identități distincte. Astfel, Înălțarea a fost stabilită la 40 de zile după Paști, iar Cincizecimea la 50 de zile după Înviere.

Preotul a arătat că această organizare a evidențiat mai bine semnificația fiecărui eveniment, atât urcarea la cer a lui Hristos, cât și Pogorârea Sfântului Duh asupra Apostolilor, două momente esențiale pentru înțelegerea istoriei mântuirii și a începuturilor Bisericii.

El a explicat că în centrul semnificației Rusaliilor se află momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra Apostolilor, la 50 de zile după Învierea Domnului. Conform relatării biblice, ucenicii lui Iisus se aflau reuniți la Ierusalim când au auzit un vuiet puternic, asemănător unei suflări de vânt, iar deasupra fiecăruia dintre ei au apărut limbi de foc, simbol al prezenței și lucrării Duhului Sfânt.

Părintele Marius Oblu a mai precizat că, prin această manifestare divină, Apostolii au primit puterea și înțelepciunea necesare pentru a propovădui Evanghelia. Unul dintre cele mai importante daruri primite a fost capacitatea de a vorbi în diferite limbi, astfel încât mesajul creștin să poată fi înțeles de oameni aparținând unor popoare și culturi diferite.