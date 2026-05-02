Minivacanța de 1 Mai este în toi, însă românii își fac deja planuri pentru următoarea escapadă. Calendarul anului 2026 oferă o nouă oportunitate de relaxare la începutul lunii iunie, când sărbătoarea creștină a Rusaliilor se suprapune cu Ziua Copilului, generând un weekend prelungit de trei zile.

Pentru mulți salariați și elevi, aceasta reprezintă prima ocazie reală de a testa atmosfera estivală înainte de concediile mari din iulie și august.

Potrivit prevederilor Codului Muncii, a doua zi de Rusalii este declarată zi liberă nelucrătoare. În anul 2026, credincioșii ortodocși și greco-catolici celebrează Pogorârea Sfântului Duh pe data de 31 mai, ceea ce face ca ziua de luni, 1 iunie, să fie liberă la nivel național.

Această coincidență fericită, în care sărbătoarea religioasă se suprapune peste Ziua Internațională a Copilului, garantează tuturor angajaților din sectorul public și privat o pauză binemeritată.

Deși creștinii romano-catolici și protestanți sărbătoresc Rusaliile cu o săptămână mai devreme, pe 24 mai, zilele libere oficiale în România sunt stabilite conform calendarului ortodox. Astfel, toți angajații, indiferent de confesiune, vor beneficia de liber pe 1 iunie.

Totuși, legislația permite credincioșilor catolici să solicite zile libere suplimentare pentru sărbătorile proprii prin acord cu angajatorul, chiar dacă data de 24 mai nu este inclusă în lista națională a sărbătorilor legale.

Pentru elevi, începutul lunii iunie vine cu vești și mai bune. Săptămâna care debutează cu liberul de Rusalii va fi una extrem de scurtă. După cursurile de marți, miercuri și joi, elevii vor avea din nou liber vineri, 5 iunie, cu ocazia Zilei Învățătorului.

Această fragmentare a programului școlar transformă prima săptămână din iunie într-o perioadă de relaxare aproape continuă pentru copii și cadre didactice.

Iată care mai sunt zilele libere legale rămase în 2026:

1 iunie – Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei (weekend prelungit)

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) și 26 decembrie (sâmbătă) – Crăciunul

Minivacanța de Rusalii 2026 este considerată de specialiștii în turism drept momentul simbolic al deschiderii sezonului estival. Spre deosebire de 1 Mai, când vremea poate fi capricioasă, așa cum a fost cazul și acum, începutul lunii iunie aduce, de obicei, temperaturi ridicate, ideale pentru plajă.

Stațiunile de pe litoralul românesc, precum Mamaia, Eforie Nord și Vama Veche, se pregătesc deja să primească valuri de turiști atrași de evenimentele în aer liber.

În paralel, mulți români se orientează către munte, alegând aerul curat din Valea Prahovei, Apuseni sau Maramureș. Pentru cei care preferă destinațiile externe, litoralul bulgăresc și nordul Greciei rămân în topul preferințelor, oferind condiții climatice excelente la prețuri competitive.

Totodată, amatorii de „city break-uri” vizează capitale europene precum Budapesta, Viena sau Roma, în ciuda creșterii costurilor la biletele de avion. Cu o planificare atentă, acest weekend de trei zile promite să fie o gură de oxigen necesară în prima jumătate a anului.