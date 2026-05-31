Superstiții de Ziua Copilului. Ce trebuie să facă părinții pe 31 mai și 1 iunie pentru a atrage noroc asupra copiilor

Ziua Copilului, sărbătorită anual pe 1 Iunie, nu este doar un prilej de petreceri și cadouri, ci și un moment marcat de numeroase ritualuri menite să aducă noroc și protecție celor mici. Conform tradiției europene, pentru a asigura norocul copiilor, părinții au o serie de obiceiuri pe care le pun în practică încă din ajun.

În ajunul zilei de 1 Iunie, adică pe 31 mai, părinții obișnuiesc să aerisească și să curețe camera copilului, gest care simbolizează îndepărtarea energiilor vechi și pregătirea pentru un nou început plin de voie bună. Tot în noaptea de dinaintea sărbătorii, unii pun o crenguță de busuioc sub pernă pentru a alunga coșmarurile și pentru a aduce vise frumoase și un somn liniștit. O altă tradiție populară spune că un bănuț de argint pus în încălțămintea copilului în noaptea de 31 mai spre 1 Iunie atrage belșugul, astfel încât fiecare drum făcut de copil să fie purtător de noroc financiar.

În dimineața zilei de 1 Iunie, mulți părinți leagă la mâna stângă a copiilor un șnur roșu, considerat protector împotriva deochiului pe toată durata verii. Pe masa de dimineață trebuie să existe ceva dulce pentru ca întregul an să fie „dulce”, fără necazuri pentru cei mici.

Printre cele mai cunoscute obiceiuri se află și spălatul cu „apă neîncepută”. Potrivit tradiției, copilul trebuie spălat pe față la răsărit cu apă rece în care au fost puse o floare și un inel de argint, ritual despre care se spune că aduce sănătate de fier și frumusețe. Totodată, copiii sunt îmbrăcați în haine noi, simbol al unui nou început.

În ultimii ani, a prins tot mai mult ideea că, de 1 Iunie, cei mici ar trebui să primească nu doar obiecte, ci și experiențe precum plimbări, ieșiri în parc ori excursii, considerate surse de amintiri frumoase.

Există însă și interdicții respectate din bătrâni. Una dintre ele spune că, în prima parte a dimineții, copilul nu trebuie lăsat să se uite în oglindă până la ora 10:00 deoarece și-ar putea „bloca norocul” în oglindă pentru tot restul anului.

Pe de altă parte, există și superstiții străvechi pe care copiii le pot respecta ei înșiși pentru a atrage binele în viața lor, începând chiar de la trezire.

Pentru a avea un final de an școlar excelent și mult spor la joacă, se recomandă „pasul cu dreptul”: trezirea devreme și coborârea din pat pășind prima dată cu piciorul drept pe podea.

Imediat după aceea, consumarea unei lingurițe de miere pe stomacul gol în dimineața de 1 Iunie îi va ajuta pe copii să aibă mereu „vorbe dulci” și să fie îndrăgiți de toți cei din jur. O altă regulă veselă spune că, dacă apucă să mănânce ceva dulce înainte de prânz, cel mic va atrage „noroc dulce” în prietenii și în jocurile sale.

În ceea ce privește ținuta, dacă un copil poartă șosete desperecheate pe 1 Iunie, se zice că va avea surprize frumoase pe parcursul zilei. Acest obicei provine din unele zone din Europa Centrală, unde hainele purtate „pe dos” sau diferite sunt considerate aducătoare de noroc. Un alt truc simpatic legat de picioare este desenarea unei fețe zâmbitoare („smiley face”) cu pixul pe buricul degetului mare de la piciorul drept, înainte de a se încălța. Această superstiție garantează că orice pas va face în vara respectivă îl va duce doar spre locuri de distracție și prieteni buni.

Ieșitul la joacă vine cu propriile „reguli” magice pentru cei mici. Înainte de a ieși afară la prima joacă a zilei, copilul poate încerca o „vrajă” trăsnită: trebuie să ia o gură de apă, să se învârtă de 3 ori pe loc și apoi să o scuipe pe iarbă; se garantează astfel că nu i se va face niciodată sete în mijlocul celui mai important joc din vacanța de vară.

Ieșind în natură, este bine ca cei mici să atingă un copac sau o floare de dimineață, gest ce atrage sănătate și frumusețe.

Odată ajunși pe terenul de joacă, copiii trebuie să fie atenți pe unde calcă deoarece se spune că dacă sari peste umbra unui prieten pe 1 Iunie îi „furi” norocul.

Vremea este și ea un factor important în această zi: dacă se întâmplă să plouă puțin pe 1 Iunie, este de bun augur ca cel mic să atingă ploaia, existând credința că astfel va crește sănătos.