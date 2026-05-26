„Coolcation” schimbă harta vacanțelor în Europa. Tot mai mulți români aleg destinații mai răcoroase în locul zonelor sufocate de caniculă

Fenomenul „coolcation” redefinește turismul european în 2026, pe fondul valurilor extreme de căldură care afectează sudul continentului. Tot mai mulți turiști, inclusiv români, evită destinațiile tradiționale aglomerate și foarte fierbinți din timpul verii și aleg țări mai răcoroase, precum Norvegia, Islanda, Danemarca sau regiunile alpine. Agențiile de turism și platformele de rezervări confirmă creșterea interesului pentru vacanțe în zone cu temperaturi moderate, natură și infrastructură sustenabilă. Specialiștii avertizează că schimbările climatice încep să modifice inclusiv economia turismului european, fluxurile de turiști și strategiile marilor operatori din industrie.

Fenomenul Coolcation a devenit unul dintre cele mai importante trenduri turistice ale anului 2026, în special după episoadele repetate de caniculă extremă înregistrate în sudul Europei în ultimii ani.

Conceptul descrie alegerea unor destinații mai răcoroase în timpul sezonului de vară, în locul vacanțelor clasice din zone foarte fierbinți precum Grecia, sudul Italiei sau sudul Spaniei. În locul temperaturilor care depășesc frecvent 40 de grade Celsius, mulți turiști preferă acum regiuni nordice, montane sau apropiate de fiorduri și păduri.

Tot mai mulți români încep să își schimbe comportamentul de vacanță, potrivit datelor din industria turismului și informațiilor prezentate recent de presa internațională și regională. Agențiile observă o creștere a cererii pentru destinații precum Islanda, Norvegia, Scoția, Finlanda sau Austria în lunile de vară.

În paralel, cresc și rezervările pentru vacanțe active, trasee montane, experiențe în natură și destinații considerate mai puțin aglomerate.

Date evidențiate despre trendul Coolcation în 2026:

Europa a înregistrat în ultimii ani unele dintre cele mai severe episoade de caniculă din istorie;

temperaturile din sudul Europei depășesc frecvent 40 de grade Celsius în sezonul de vârf;

țările nordice și regiunile alpine raportează creșteri ale rezervărilor turistice în timpul verii;

turiștii caută tot mai des destinații cu aer curat, natură și temperaturi moderate.

Specialiștii din industria turismului explică faptul că fenomenul este alimentat atât de schimbările climatice, cât și de schimbarea priorităților turiștilor după pandemie și după creșterea interesului pentru wellness, sănătate și experiențe sustenabile.

Fenomenul Coolcation începe să producă efecte economice vizibile în industria turismului european. Regiunile considerate în trecut destinații de nișă pentru sezonul estival devin tot mai atractive pentru investitori, operatori hotelieri și companii aeriene.

Țări precum Norvegia, Suedia, Islanda sau Finlanda investesc accelerat în infrastructură turistică, transport și experiențe premium dedicate turiștilor care caută temperaturi mai scăzute și peisaje naturale.

În același timp, stațiunile montane din Austria, Elveția și nordul Italiei încearcă să își extindă sezonul de vară și să atragă turiști inclusiv în afara sezonului clasic de schi.

Mai multe platforme globale de rezervări au raportat creșteri importante pentru căutările asociate cu:

destinații cu climă mai răcoroasă

retreat-uri în natură

escapade montane

călătorii de vară în țările nordice

experiențe turistice sustenabile

În industria hotelieră apare și o componentă nouă legată de confortul climatic. Tot mai multe unități promovează:

camere răcoroase natural;

sisteme sustenabile de climatizare;

spații verzi extinse;

experiențe outdoor;

activități axate pe natură și wellness.

Datele Organizației Mondiale a Meteorologiei arată că Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid la nivel global, iar acest fenomen începe să influențeze direct comportamentul turistic și strategiile economice ale statelor dependente de turismul sezonier.

Fenomenul Coolcation nu mai este privit doar ca un trend temporar, ci ca un posibil indicator al transformării structurale a pieței turistice europene în următorii ani.

Operatorii din industrie avertizează că valurile de căldură, incendiile de vegetație și problemele legate de apă afectează tot mai des destinațiile turistice tradiționale din sudul Europei. În unele regiuni, autoritățile locale au introdus deja restricții privind consumul de apă și măsuri suplimentare pentru protejarea turiștilor în perioadele de temperaturi extreme.

În paralel, companiile aeriene și agențiile de turism încearcă să își adapteze ofertele către destinații considerate mai sigure climatic și mai puțin afectate de supra-aglomerare.

Mai multe analize din industria travel estimează că:

turismul climatic va deveni unul dintre cele mai importante segmente ale pieței globale;

destinațiile nordice vor continua să crească în popularitate;

turismul sustenabil și experiențele outdoor vor atrage investiții tot mai mari;

perioadele clasice de vacanță s-ar putea modifica în funcție de temperaturi și condiții meteo extreme.

Tot mai mulți turiști aleg inclusiv să călătorească în extrasezon pentru a evita canicula și aglomerația. Acest comportament începe să schimbe inclusiv fluxurile economice locale, gradul de ocupare al hotelurilor și strategiile marilor operatori din turism.

