Autoritățile locale din mai multe state europene au decis să introducă reguli noi pentru turiști, în încercarea de a limita comportamentele care afectează viața locuitorilor sau imaginea stațiunilor.

În Albufeira, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Portugalia, purtarea costumului de baie în afara plajelor poate fi sancționată cu amenzi de până la 1.500 de euro. În Spania, pe insulele Mallorca și Ibiza, consumul de alcool în spații publice poate atrage amenzi care ajung până la 3.000 de euro.

Autoritățile susțin că scopul acestor măsuri nu este descurajarea turismului, ci protejarea locuitorilor și a turiștilor care respectă regulile, transmite BBC.

Potrivit reprezentanților Oficiului de Turism al Spaniei, noile reglementări urmăresc promovarea unui turism responsabil și respectuos față de comunitățile locale.

„Regulile, chiar dacă pot părea dure, au scopul de a încuraja un turism responsabil și respectuos”, a declarat Jessica Harvey Taylor, reprezentantă a Oficiului de Turism al Spaniei din Londra.

Lista sancțiunilor este din ce în ce mai lungă în multe dintre cele mai vizitate destinații europene.

În mai multe țări, inclusiv Spania, Grecia, Italia, Franța și Portugalia, șoferii pot primi amenzi de până la 300 de euro dacă conduc desculți sau încălțați cu șlapi ori sandale care pot afecta controlul vehiculului.

În stațiuni precum Barcelona, Albufeira, Split, Sorrento, Cannes sau Veneția, turiștii care circulă pe străzi îmbrăcați doar în costum de baie riscă amenzi ce pot ajunge la 1.500 de euro.

Totodată, în multe stațiuni au apărut reguli privind ocuparea șezlongurilor sau comportamentul în spațiile publice, iar autoritățile monitorizează mai atent zonele frecventate de turiști.

Unele sancțiuni îi surprind chiar și pe turiștii experimentați.

În Grecia, ridicarea unei scoici sau a unei pietre de pe plajă poate atrage o amendă de până la 1.000 de euro. Autoritățile încearcă astfel să protejeze ecosistemele costiere și să reducă impactul activităților turistice asupra mediului.

La Veneția, una dintre cele mai vizitate destinații din Europa, înotul în canalele orașului este sancționat cu o amendă de 350 de euro.

În Franța, fumatul pe plaje și în locurile de joacă poate fi sancționat pe loc cu amenzi de 90 de euro. De asemenea, în regiunea italiană Cinque Terre, turiștii care aleg traseele montane încălțați necorespunzător pot primi amenzi de până la 2.500 de euro.

În Spania, orașul Malaga a lansat în acest an o campanie amplă prin care turiștii sunt informați despre regulile de comportament în spațiile publice. Printre recomandări se numără evitarea zgomotului excesiv, păstrarea curățeniei și utilizarea responsabilă a trotinetelor electrice. Încălcarea regulilor poate aduce amenzi de până la 750 de euro.

Inițiative similare au fost introduse și în alte destinații europene care se confruntă cu efectele turismului de masă. Autoritățile locale afirmă că obiectivul este menținerea unui echilibru între dezvoltarea economică adusă de turiști și protejarea calității vieții pentru locuitori.

Specialiștii în turism responsabil consideră că aceste măsuri transmit un mesaj clar: vacanțele rămân binevenite, însă respectarea regulilor locale devine tot mai importantă. Potrivit acestora, destinațiile turistice nu sunt doar locuri de agrement, ci și comunități în care oamenii trăiesc permanent, iar autoritățile sunt tot mai dispuse să intervină pentru a proteja acest echilibru.