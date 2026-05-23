De la începutul lunii mai, au fost postate peste 10.000 de locuri de muncă pe eJobs și aproximativ 1.500 pe iajob.ro, pe fondul pregătirilor angajatorilor pentru perioada de vârf a sezonului cald, când activitatea în aceste domenii crește semnificativ.

„Candidații care se află în căutarea unui loc de muncă pe timp de vară sau chiar un job pe durată nedeterminată au în acest moment o serie de oportunități în domenii precum retail, servicii, construcții, industria alimentară / HoReCa sau turism. O parte din aceste joburi sunt sezoniere sau pe bază de proiect, iar sectoarele în care apar cel mai frecvent astfel de oportunități sunt turismul, retailul, naval – aeronautic, serviciile și industria alimentară / HoReCa”, declară Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Pe lângă aceste categorii, care reprezintă sub 5% din totalul locurilor de muncă publicate în ultima lună, pe piață au fost disponibile și aproximativ 1.700 de poziții part-time. Cele mai multe dintre acestea provin din domenii precum asigurări, servicii, retail, imobiliare, sectorul financiar-bancar, advertising/marketing/PR și call-center/BPO.

Peste jumătate dintre joburile disponibile sunt destinate candidaților entry-level, cu 0–2 ani de experiență. De asemenea, un număr important de poziții vizează candidații mid-level (2–5 ani de experiență), urmați de persoanele fără experiență. În schimb, pentru sezonul de vară, cele mai puține oportunități sunt adresate seniorilor cu peste 5 ani de experiență și managerilor.

„Dacă ne referim strict la joburile pentru cei care nu au studii superioare, respectiv cele de pe iajob.ro, distribuția arată astfel: 37% sunt pentru muncitorii calificați, 33% pentru absolvenții de liceu și 24% pentru muncitorii necalificați”, mai spune Roxana Drăghici. Cele mai multe oferte sunt pentru București, Brașov, Ilfov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța și Ploiești.

Un aspect distinctiv al acestui sezon îl reprezintă nivelul mai ridicat de transparență salarială față de anii anteriori. Aproape 45% dintre locurile de muncă publicate pe eJobs includ salariul afișat, în timp ce pe iajob.ro procentul ajunge la aproximativ 80%.

În cazul locurilor de muncă sezoniere, jumătate dintre anunțuri au salariul publicat, ceea ce indică o tendință tot mai accentuată către transparență în procesul de recrutare.

„Și candidații sunt pregătiți pentru vârful de activitate din sectoarele care cresc în sezonul cald. Numărul de aplicări din ultima lună se apropie de pragul de 1,1 milioane, cele mai multe fiind îndreptate către anunțurile din retail, servicii, financiar – bancar, construcții, call-center / BPO, industria alimentară / HoReCa și turism. O bună parte dintre candidați profită de creșterea volumului de activitate din domeniile care sunt influențate, însă opțiunea lor merge tot înspre job-urile full time pe perioadă nedeterminată și mai puțin spre part-time și joburile sezoniere, cu toate că, spre deosebire de anul trecut, numărul de aplicări pentru pozițiile cu jumătate de normă a crescut cu 32%”, explică Roxana Drăghici.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariile medii nete pentru sectoarele care se pregătesc să își extindă echipele pe timp de vară sunt de 4.500 de lei pentru industria alimentară / HoReCa și turism, 4.000 de lei pentru retail ș 6.000 de lei pentru construcții.

În acest moment, 18.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 7.000 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.