De la începutul anului, aproape 50.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață, nivel cu circa 10% mai mic față de aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, anumite sectoare au înregistrat creșteri semnificative ale recrutărilor.

Cel mai spectaculos avans a fost înregistrat în domeniul asigurărilor, unde numărul joburilor s-a dublat, ajungând la 4.600, față de 2.300 anul trecut.

Și sectorul financiar-bancar a crescut puternic, cu un plus de 58%, până la aproape 7.000 de joburi.

Alte domenii cu evoluții pozitive sunt:

transport și logistică: 5.500 de joburi (+13%)

turism: 5.700 de joburi (+7,5%)

industria alimentară: 6.500 de joburi (+7,4%)

energie: 1.700 de joburi (+5%)

construcții: 4.600 de joburi (+1%)

Specialiștii în recrutare observă o schimbare clară în dinamica pieței muncii, cu sectoare tradiționale care își mențin poziția, dar și domenii noi care câștigă teren.

„Avem o dinamică evolutivă evidentă în aceste domenii, unele dintre ele fiind chiar piloni puternici în recrutare în fiecare an, precum transport / logistică, industria alimentară, turism și construcții, dar și sectoare care nu vin, în mod tradițional, cu volume uriașe de deschideri, dar pentru care există acum o nevoie sporită de candidați, cum este cazul asigurărilor și companiilor din energie”, declară Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.ro.

În contrast, domenii mari precum retail, servicii sau call-center/BPO nu au înregistrat evoluții semnificative și se află într-o zonă de stagnare sau ușoară scădere.

„În aceste zone, vorbim mai degrabă despre un comportament staționar sau chiar de ușoare scăderi, de aproximativ 10%, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Ne așteptăm, în schimb, să vedem o evoluție în retail, în HoReCa și în turism începând cu al doilea trimestru al anului pentru că se apropie sezonul cald și crește nevoia de candidați pentru aceste industrii”, completează Roxana Drăghici.

Chiar dacă oferta de joburi este ușor mai redusă, interesul candidaților a crescut semnificativ.

În primele luni ale anului au fost înregistrate 3,1 milioane de aplicări, cu 24% mai multe față de 2025, cele mai multe fiind în retail, servicii, financiar-bancar și turism.

Majoritatea locurilor de muncă s-au adresat candidaților entry level (0–2 ani experiență), celor cu experiență medie (2–5 ani), dar și persoanelor fără experiență.

Abia după aceste categorii urmează pozițiile pentru seniori și manageri, semn că piața muncii continuă să fie orientată spre atragerea și formarea de noi angajați.

Capitala și marile orașe continuă să domine piața muncii, însă se remarcă și o creștere în orașele de dimensiuni medii.

„Chiar dacă Bucureștiul și marile orașe rămân în continuare motoarele principale ale recrutării, în condițiile în care mai mult de jumătate din oferta totală de locuri de muncă din acest început de an a fost concentrată în Capitală, Cluj – Napoca, Iași, Ilfov și Brașov, a existat o dinamică interesantă în orașele de talie medie, care au avut o cerere de candidați mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Vorbim aici despre orașe precum Constanța, Sibiu, Târgoviște sau Buzău, unde am avut mai multe locuri de muncă disponibile la acest început de an. Și Brașovul a avut o evoluție, chiar cea mai mare la nivel de țară, de 34%, evoluție care îl plasează pe locul al doilea, după București, în clasamentul cu cele mai multe joburi postate de la 1 ianuarie și până acum”, punctează Roxana Drăghici.

În prezent, aproximativ 18.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro, iar alte peste 8.000 pe iajob.ro, ceea ce arată că piața muncii rămâne activă, chiar și într-un context economic mai temperat.