Rata șomajului în România. Peste jumătate de milion de români erau șomeri în iunie 2026. Tinerii rămân categoria cea mai afectată de lipsa locurilor de muncă

Rata șomajului în România, calculată conform standardelor Biroului Internațional al Muncii (BIM), a fost de 6,3% în luna iunie 2026, în formă ajustată sezonier, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Nivelul este în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de luna mai 2026.

Datele sunt obținute prin Ancheta asupra forței de muncă în gospodării (AMIGO) și sunt ajustate sezonier, conform metodologiei utilizate de INS.

În iunie 2026, numărul estimat al șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani a fost de 511,6 mii persoane. Comparativ cu luna precedentă, când erau estimate 522,1 mii de persoane fără loc de muncă, numărul șomerilor a scăzut.

Totuși, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, situația este ușor mai nefavorabilă. În iunie 2025 erau estimate 504,5 mii persoane șomere, ceea ce înseamnă că numărul șomerilor este în prezent mai mare decât în urmă cu un an.

Pe sexe, rata șomajului a avut aceeași valoare atât în rândul bărbaților, cât și în rândul femeilor, respectiv 6,3%.

Seria ajustată sezonier indică pentru populația totală (15-74 ani) o evoluție de la 6,2% în iunie 2025 la 6,3% în iunie 2026, după un nivel de 6,4% în mai 2026.

În cazul bărbaților cu vârste între 15 și 74 de ani, rata șomajului a fost de 6,3% în iunie 2026, iar pentru femei tot de 6,3%.

INS atrage atenția că nivelul șomajului în rândul tinerilor continuă să fie ridicat. Pentru categoria de vârstă 15-24 ani, rata șomajului a fost de 28,8% în perioada ianuarie-martie 2026, ultimul interval pentru care sunt disponibile date.

În iunie 2025, rata șomajului pentru această categorie era de 24,6%, iar în lunile octombrie-decembrie 2025 ajunsese la 28,2%, urcând ulterior la 28,8% în primele trei luni din 2026.

Diferențele pe sexe sunt semnificative în rândul tinerilor: pentru bărbații de 15-24 ani rata șomajului a fost de 27,0% în perioada ianuarie-martie 2026, în timp ce pentru femeile din aceeași categorie de vârstă a fost de 31,6%.

Pentru persoanele cu vârste între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,8% în iunie 2026. În cazul bărbaților din această categorie, rata a fost de 4,9%, iar în cazul femeilor de 4,8%.

Numărul șomerilor cu vârste între 25 și 74 de ani reprezintă 72,2% din totalul șomerilor estimați pentru luna iunie 2026.

INS precizează că rata șomajului reprezintă ponderea șomerilor în populația activă și recomandă consultarea precizărilor metodologice pentru interpretarea corectă a indicatorilor. Datele lunare privind numărul șomerilor și rata șomajului în sens BIM sunt disponibile și în publicația „Buletinul Statistic Lunar nr. 6/2026”, iar în baza de date TEMPO începând cu 30 iulie 2026.

Comunicatul publicat de Institutul Național de Statistică (INS) poate fi vizualizat aici.