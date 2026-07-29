Topul salariilor din România s-a schimbat. Domeniul care rămâne lider pe piață

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al platformei de recrutare eJobs, cele mai mari salarii nete medii din România, în primul semestru al anului, s-au înregistrat în domenii precum IT, petrol/gaze, cercetare/dezvoltare și construcții/instalații.

La polul opus se află sectoarele care generează un număr ridicat de locuri de muncă, precum retailul, serviciile, industria alimentară sau turismul. În aceste domenii, salariile medii nete pornesc de la aproximativ 4.300 de lei lunar. Cea mai redusă medie salarială a fost înregistrată în zona au pair/babysitting/curățenie, unde venitul mediu net a fost de 3.300 de lei pe lună.

Potrivit datelor Salario, sectorul IT ocupă prima poziție în clasamentul salariilor, cu o medie netă de 8.000 de lei în primele șase luni ale anului 2026. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, nivelul salarial a crescut cu aproximativ 5%.

„IT-ul a rămas și în prima jumătate a anului 2026 domeniul cu cele mai mari salarii din piață, în fapte că sa contractat volumul de angajări și au existat chiar disponibilități în companiile de profil. Datele aproximative, comparatorul salarial marca eJobs, media salarială netă înregistrată în primele 6 luni ale anului pentru IT a fost de 8.000 ani”, precizează într-un comunicat al eJobs.

Pe a doua poziție în clasamentul salariilor s-a situat sectorul petrol/gaze, cu o medie netă de 7.000 de lei lunar. Acesta este urmat de cercetare/dezvoltare, cu o medie salarială netă de 6.800 de lei. Ambele domenii s-au aflat și în anul precedent între sectoarele cu cele mai mari venituri.

Clasamentul continuă cu domeniul construcții/instalații, unde media salarială netă a fost de 6.500 de lei. Ingineria, telecomunicațiile, auditul și consultanța, precum și industria navală și aeronautică au înregistrat medii de aproximativ 6.000 de lei net pe lună. Reprezentanții eJobs atrag atenția că majorările salariale raportate în unele domenii nu au compensat integral efectele inflației asupra puterii de cumpărare.

„Chiar dacă în domeniile vorbim despre creșteri salariale comparativ cu anul trecut, în termeni reale puterea de cumpărare a angajaților a scăzut, inclusiv acolo unde salariile au crescut cel mai mult, pentru că majorările au fost, în cele mai multe cazuri, și la jumătatea din nivelul inflației. În luna iunie, rata inflației a fost de 10,4%”, spune Roxana Drăghici, Head of the Sales.

Datele Salario indică și o diferență între salariile primite efectiv și nivelul veniturilor dorite de candidați. În medie, așteptările salariale ale angajaților sunt cu aproximativ 30% peste salariile încasate.

Cele mai mari diferențe dintre salariile actuale și așteptările candidaților apar în IT. În acest domeniu, nivelul dorit de angajați este cu 50% mai ridicat decât salariile oferite, media așteptărilor salariale nete ajungând la 11.993 de lei.

Diferențe importante apar și în asigurări, unde așteptările sunt cu 42% peste veniturile actuale, precum și în industria auto, juridic și sectorul bancar, unde diferența este de aproximativ 40%.

Petrolul și gazele, unul dintre domeniile cu cele mai mari salarii, se numără printre sectoarele unde diferența dintre venituri și așteptări este mai redusă. Salariul mediu net este de 7.000 de lei, iar candidații estimează venituri cu 29% mai mari, respectiv aproximativ 9.000 de lei.

Cele mai mici diferențe dintre salariile actuale și așteptări apar în domenii precum medicina alternativă, unde decalajul este de 14%, instalațiile sanitare, cu 20%, și relațiile, cu 25%, potrivit datelor Salario.

În clasamentul domeniilor cu cele mai mici salarii medii se regăsesc sectoarele care oferă și un număr mare de locuri de muncă. Retailul, serviciile, industria alimentară și turismul au valori salariale mai reduse comparativ cu domeniile din partea superioară a clasamentului.

Media salarială netă este de 4.300 de lei în retail, 4.500 de lei în industria alimentară, 4.400 de lei în call-center/BPO, 5.000 de lei în transport/logistică și 5.500 de lei în servicii. În aceeași zonă salarială se află saloanele și clinicile de înfrumusețare, cu o medie netă de 4.000 de lei. Domeniul cu cea mai mică medie salarială rămâne au pair/babysitting/curățenie, cu 3.300 de lei pe lună.

„Asta se întâmplă pentru că majoritatea joburilor din aceste industrii sunt entry level, iar salariile aferente acestui nivel de carieră trag în jos media pentru întreg domeniul. Sunt sectoare în care tinerii obişnuiesc să îşi înceapă cariera, dar şi în care candidaţii care au peste 45 – 50 de ani îşi pot găsi mai uşor un loc de muncă”, mai explică Roxana Drăghici.

Angajatorii din retail au publicat de la începutul anului și până în prezent 27.000 de locuri de muncă, cei din servicii 17.000, industria alimentară 14.000, iar sectorul call-center/BPO 12.000 de joburi.

Potrivit datelor oficiale, în luna mai salariul mediu net pe economie a ajuns la 5.684 de lei, în creștere cu 3,2% față de luna mai 2025. Aceasta reprezintă cea mai redusă evoluție anuală a salariului mediu net exprimat în valoare nominală.

În prezent, pe platforma eJobs.ro sunt disponibile 15.000 de locuri de muncă, iar pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România, sunt disponibile 8.000 de poziții, potrivit news.ro.