Piața de capital din România urcă peste cele din regiune. Alexandru Petrescu, președinte ASF: România începe să fie evaluată prin valoarea pe care o produce

Piața de capital din România traversează o etapă de maturizare, iar evaluarea companiilor listate începe să se apropie de cea a unor economii dezvoltate din Europa. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, consideră că datele comparative ale indicilor MSCI indică o schimbare importantă în poziționarea pieței românești și arată că România începe să fie evaluată prin valoarea pe care o produce.

Potrivit explicațiilor oferite de președintele ASF, raportul dintre preț și valoarea contabilă al pieței românești este de 2,02, nivel care situează România peste alte piețe din regiune și foarte aproape de economii dezvoltate precum Italia, Franța sau Spania.

Cu toate acestea, evaluarea pieței de capital din România rămâne încă sub media europeană și semnificativ sub nivelul global. Alexandru Petrescu a explicat că această evoluție trebuie analizată împreună cu ceilalți indicatori fundamentali ai pieței.

Raportul preț-profit este de 13,64, un nivel inferior celui înregistrat pe principalele piețe occidentale, în timp ce randamentul dividendului ajunge la 3,39%. Potrivit președintelui ASF, aceste valori sugerează că evaluarea principalelor companii românești listate este susținută de profitabilitatea acestora și de capacitatea lor de a recompensa investitorii prin distribuirea de dividende.

„Datele comparative ale indicilor MSCI arată o schimbare importantă în poziționarea pieței de capital românești. Cu un raport între preț și valoarea contabilă de 2,02, România se situează peste piețele din regiune și foarte aproape de economii dezvoltate precum Italia, Franța sau Spania. În același timp, evaluarea pieței românești rămâne sub media europeană și considerabil sub nivelul global. Această evoluție trebuie privită împreună cu ceilalți indicatori fundamentali. Raportul preț profit de 13,64, inferior celui înregistrat de principalele piețe occidentale, și randamentul dividendului de 3,39% sugerează că evaluarea principalelor companii românești listate este susținută de profitabilitate și de capacitatea acestora de a remunera investitorii. România nu mai poate fi descrisă drept o piață evaluată constant sub valoarea contabilă, iar această schimbare reflectă o etapă nouă în dezvoltarea bursei de la București”, a subliniat președintele ASF.

Președintele ASF a precizat că actuala poziționare a pieței românești este determinată într-o mare măsură de performanțele companiilor din sectoarele bancar și energetic. Aceste domenii au o pondere importantă în structura indicelui MSCI România, motiv pentru care indicatorii trebuie interpretați cu echilibru.

Alexandru Petrescu a atras atenția că indicele este concentrat într-un număr relativ redus de emitenți, astfel încât rezultatele reflectă în principal profilul celor mai mari companii listate și nu pot fi extinse automat asupra întregii economii românești.

Potrivit președintelui ASF, obiectivul pentru perioada următoare nu este reprezentat doar de creșterea evaluărilor bursiere. România are nevoie de o piață de capital mai profundă, mai lichidă și mai diversificată, capabilă să transforme economisirea în investiții și să ofere companiilor resursele necesare dezvoltării.