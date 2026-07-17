ASF și NFRA analizează noi direcții de cooperare între România și China în sectorul financiar nebancar
SURSA FOTO: Facebook, Autoritatea de Supraveghere Financiară - Alexandru Petrescu și Xiao Yuanqi
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Administrația Națională de Reglementare Financiară (NFRA) din China au analizat perspectivele cooperării în supravegherea sectorului financiar nebancar și evoluțiile piețelor financiare. Discuțiile au vizat consolidarea colaborării instituționale și sprijinirea dezvoltării relațiilor economice dintre România și China.
ASF și NFRA analizează noi direcții de cooperare între România și China în sectorul financiar nebancar
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Administrația Națională de Reglementare Financiară (NFRA) din China au discutat, vineri, direcții de cooperare în domeniul reglementării și supravegherii sectorului financiar nebancar, precum și principalele evoluții și provocări din domeniul supravegherii financiare.
Potrivit informațiilor transmise de ASF și prezentate de președintele instituției, Alexandru Petrescu, acesta și vicepreședintele Sectorului Asigurări-Reasigurări, Sorin Mititelu, au primit, la sediul Autorității, delegația NFRA, condusă de vice-ministrul Xiao Yuanqi.
Conform sursei citate, întâlnirea bilaterală a oferit cadrul unui dialog privind principalele evoluții și provocări din domeniul supravegherii financiare, precum și teme de interes strategic pentru ambele autorități. Printre subiectele abordate s-au numărat evoluțiile macroeconomice și financiare la nivel global și impactul acestora asupra regiunii, prioritățile de reglementare și supraveghere în sectorul asigurărilor din România și China, precum și identificarea unor direcții de cooperare în domeniul reglementării și supravegherii sectorului financiar nebancar, în sprijinul dezvoltării relațiilor economice bilaterale.
Aproape 2.000 de companii financiare și de asigurări din UE au capital chinezesc
Petrescu a subliniat că, în contextul în care Europa reprezintă una dintre principalele destinații ale investițiilor chineze în economiile dezvoltate, iar volumul anual al investițiilor directe chineze pe continent se ridică la miliarde de euro, dialogul dintre autoritățile de supraveghere financiară este esențial pentru stabilitatea piețelor și dezvoltarea unui cadru de reglementare modern, predictibil și rezilient.
Petrescu a arătat, totodată, că, potrivit unei analize a Comisiei Europene, în Uniunea Europeană există aproape 2.000 de companii din sectorul financiar și al asigurărilor cu capital chinezesc. În opinia sa, schimbul de experiență și de bune practici contribuie la consolidarea capacității instituționale și la promovarea unor standarde înalte de supraveghere, iar cooperarea dintre cele două autorități poate sprijini întărirea încrederii în piețele financiare și menținerea unui mediu stabil și predictibil, favorabil investițiilor și schimburilor economice.
„Potrivit unei analize a Comisiei Europene, există aproape 2.000 de companii din sectorul financiar şi al asigurărilor din UE cu capital chinezesc. Schimbul de experienţă şi de bune practici contribuie la întărirea capacităţii instituţionale şi la promovarea unor standarde înalte de supraveghere. Cooperarea dintre cele două autorităţi poate susţine consolidarea încrederii în pieţele financiare şi menţinerea unui mediu stabil, favorabil investiţiilor şi schimburilor economice”, a afirmat Petrescu.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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