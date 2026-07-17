ADS își reorganizează parcul auto pentru identificarea terenurilor destinate proiectelor de energie regenerabilă

Guvernul a aprobat reorganizarea parcului auto al Agenției Domeniilor Statului (ADS), măsură care va sprijini identificarea terenurilor degradate destinate investițiilor în energie regenerabilă. Proiectul, finanțat cu peste 3 milioane de euro prin PNRR – RePowerEU, urmărește accelerarea dezvoltării capacităților de producție a energiei verzi și consolidarea securității energetice a României.

Agenţia Domeniilor Statului (ADS) va achiziţiona patru autoutilitare de teren, necesare pentru cartografierea şi inventarierea terenurilor degradate aflate în proprietatea statului, care urmează să fie transformate în zone de accelerare pentru producerea energiei din surse regenerabile.

Măsura a fost aprobată de Guvern în şedinţa din această săptămână, printr-o hotărâre care modifică anexa nr. 3 la HG nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), precum şi art. 6 alin. (6) din HG nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor.

Potrivit unui comunicat al MADR, actul normativ actualizează normativul de dotare auto al structurilor din subordinea ministerului şi permite reorganizarea parcului auto al ADS prin înlocuirea a patru autoturisme standard cu patru autoutilitare de teren. Noile vehicule sunt necesare pentru desfăşurarea activităţilor de cartografiere şi inventariere a terenurilor degradate ale statului, în cadrul procesului de identificare a suprafeţelor ce vor deveni zone de accelerare pentru energie regenerabilă.

Ministerul precizează că această modificare nu implică majorarea numărului total de vehicule alocate Agenţiei Domeniilor Statului, care rămâne la 37 de unităţi. Schimbarea vizează exclusiv adaptarea parcului auto la necesităţile din teren, în condiţiile în care o mare parte dintre terenurile administrate de ADS se află în zone montane, la altitudini ridicate sau în regiuni mlăştinoase şi greu accesibile, unde logistica existentă s-a dovedit insuficientă.

Prin această măsură, Agenţia Domeniilor Statului continuă implementarea Reformei 1 din cadrul Componentei 16 – „RePowerEU” a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Proiectul beneficiază de o finanţare totală de 3.011.752 de euro, asigurată din fonduri europene nerambursabile prin PNRR, în cadrul componentei RePowerEU. Obiectivul acestei iniţiative, parte a programului european NextGenerationEU, este consolidarea rezilienţei şi a independenţei energetice a României prin extinderea capacităţilor de producţie a energiei din surse regenerabile, în special solară şi eoliană.

Prin investiţiile în tehnologie şi mobilitate, Agenţia Domeniilor Statului (ADS) urmăreşte să accelereze procesul de identificare şi cartografiere a terenurilor potrivite pentru dezvoltarea unor proiecte majore de energie verde, contribuind astfel la creşterea securităţii energetice a României.

Potrivit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificarea legislativă este necesară pentru îndeplinirea integrală a Jalonului nr. 508 aferent Reformei 1 din Componenta 16 – „RePowerEU”. Totodată, aceasta asigură respectarea obligaţiilor asumate de MADR, în calitate de coordonator al reformei şi investiţiilor, faţă de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, coordonatorul naţional al PNRR.