Guvernul stabilește, prin noua ordonanță de urgență, regulile clare pentru utilizarea terenurilor agricole degradate aflate în proprietatea statului, în contextul dezvoltării sectorului de energie regenerabilă. Actul normativ face parte din reformele asumate de România prin PNRR și are rolul de a accelera investițiile în acest domeniu strategic.

Autoritățile precizează că măsura permite valorificarea unor suprafețe care, în prezent, nu sunt utilizate în scop agricol, oferind o alternativă economică pentru aceste terenuri. Prin această abordare, statul urmărește atât creșterea capacității de producție de energie verde, cât și reducerea pierderilor financiare asociate neîndeplinirii obligațiilor europene.

„Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern stabileşte cadrul legal pentru utilizarea terenurilor agricole degradate aflate în proprietatea statului şi face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Prin îndeplinirea acestui angajament, România evită o penalizare de 771 de milioane de euro, fonduri europene”, au transmis reprezentanții Guvernului, într-un comunicat oficial.

În același context, Executivul subliniază că această decizie contribuie la utilizarea eficientă a resurselor disponibile și la susținerea tranziției energetice, în linie cu obiectivele europene privind reducerea emisiilor.

Guvernul introduce, prin același act normativ, o serie de mecanisme menite să simplifice și să accelereze procesul de autorizare pentru proiectele de energie regenerabilă dezvoltate pe aceste terenuri. Accentul este pus pe reducerea birocrației și digitalizarea procedurilor administrative.

Potrivit Executivului, noile reguli vizează inclusiv scurtarea termenelor de aprobare și implementarea unor mecanisme precum aprobarea tacită. Aceste modificări sunt concepute pentru a facilita accesul investitorilor și pentru a dinamiza dezvoltarea economică în mediul rural.

„Actul normativ urmăreşte, de asemenea, simplificarea şi digitalizarea procedurilor, precum şi reducerea termenelor de autorizare a proiectelor pentru producerea de energie din surse regenerabile amplasate pe terenurile aflate în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură. Această măsură contribuie la dezvoltarea economică a zonelor rurale şi la creşterea capacităţilor de producţie a energiei din surse regenerabile”, au mai arătat reprezentanții Executivului.

Ministerul Agriculturii confirmă că măsura este parte integrantă a reformelor asumate la nivel european și subliniază impactul direct asupra atragerii de investiții.

„Se desemnează zone de accelerare prin includerea terenurilor degradate administrate de Autoritatea Naţională de Administrare a Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură pentru investiţiile în surse regenerabile de energie, iar procedura de autorizare pentru astfel de proiecte va avea o durată maximă de 6 luni. Prin această reformă contribuim la accelerarea tranziţiei către o energie verde şi, totodată, valorificăm terenurile degradate ale statului, deschizându-le către investiţii în energie regenerabilă, prin proceduri simplificate şi accelerate. Totodată, prin îndeplinirea acestui angajament asumat prin PNRR, facem un pas major pentru a evita o penalizare de 771 de milioane de euro – fonduri europene care vor putea fi astfel utilizate pentru dezvoltarea ţării”, a declarat Tánczos Barna.

Printre principalele prevederi incluse în ordonanță se regăsesc stabilirea cadrului normativ pentru utilizarea terenurilor degradate, reglementarea concesionării prin licitație publică, definirea duratei contractelor și introducerea unor măsuri de simplificare administrativă.

Tabel de sinteză – principalele măsuri adoptate de Guvern: