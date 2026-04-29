Guvernul României a aprobat, în ședința de miercuri, 29 aprilie 2026, hotărârea care stabilește plafoanele pentru ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) aferente anului de cerere 2025. Decizia vizează sectoarele vegetal și zootehnic, suma totală alocată fiind de aproximativ 918,3 milioane de lei, echivalentul a peste 180,7 milioane de euro.

Finanțarea este asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru anul 2026. Conform executivului, aprobarea acestui act normativ permite demararea procedurilor de autorizare la APIA, astfel încât banii să poată ajunge în conturile producătorilor agricoli.

Din bugetul total, cea mai mare parte a fondurilor este direcționată către zootehnie. Concret, repartizarea sumelor se prezintă astfel:

Sectorul zootehnic: 610,2 milioane lei (aproximativ 120,11 milioane euro), destinați crescătorilor de bovine (sectoarele lapte și carne), precum și celor de ovine și caprine.

Sectorul vegetal: 308,1 milioane lei (aproximativ 60,64 milioane euro), sume ce vizează culturile de pe teren arabil și culturi specifice precum tutunul, hameiul, sfecla de zahăr, inul și cânepa pentru fibră.

Beneficiarii acestor măsuri sunt fermierii, persoane fizice sau juridice, care exploatează legal terenuri agricole sau dețin animale.

Criteriile de eligibilitate și documentele necesare rămân cele prevăzute în Ordinul MADR nr. 125/2024.

În cadrul unei conferințe de presă, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a explicat că aceste sume pot intra deja în procesul de autorizare la APIA pentru a fi virate beneficiarilor.

Acesta a subliniat că procesul de aprobare a actelor normative a fost preluat din mers, punctând faptul că fermierii nu poartă nicio vină pentru contextul politic actual și trebuie să își primească subvențiile la timp, în ciuda perioadei complicate prin care trece administrația.

„Fermierii n-au nicio vină şi trebuie să primească subvenţiile, inclusiv în această perioadă complicată din punct de vedere politic”, a afirmat Tanczos Barna într-o conferință de presă.

Totodată, Guvernul a precizat într-un comunicat că Hotărârea stabilește atât plafoanele financiare, cât și mecanismele de calcul pentru cuantumurile unitare, care vor fi acordate în funcție de suprafețele și efectivele de animale eligibile identificate în urma controalelor.

„Fermierii vor beneficia de sprijin financiar în valoare de peste 180 de milioane de euro după ce Guvernul a aprobat Hotărârea prin care se stabilesc plafoanele financiare şi mecanismele de calcul pentru cuantumurile acordate în funcţie de suprafeţe şi efectivele de animale eligibile”, potrivit Executivului.