Bulgaria, lider mondial în stocarea energiei în baterii. Capacitatea instalată a crescut spectaculos în doar doi ani

Bulgaria a ajuns una dintre cele mai avansate piețe din lume în ceea ce privește stocarea energiei electrice în baterii. Dezvoltarea rapidă a acestor capacități permite țării să folosească tot mai mult energia solară și după apus, atunci când panourile fotovoltaice nu mai produc electricitate.

Capacitatea de stocare în baterii a Bulgariei a crescut într-un ritm spectaculos. Țara a adăugat aproximativ 3 gigawați-oră, GWh, de capacitate nouă numai în 2025, deși cu un an înainte practic nu dispunea de astfel de capacități.

Extinderea a continuat accelerat, iar până în mai 2026 capacitatea instalată a ajuns la 8,6 GWh, potrivit unei analize publicate de Ember, organizație specializată în sectorul energetic.

Dezvoltarea a fost susținută atât prin finanțări guvernamentale, cât și prin simplificarea procedurilor de autorizare. Ember estimează că extinderea capacităților de stocare va continua până în 2030.

Raportul arată că bateriile instalate în Bulgaria în 2025 ar putea permite, teoretic, transferarea către orele fără soare a unei cantități echivalente cu 77% din noua producție zilnică de energie solară.

Din acest punct de vedere, Bulgaria ocupă primul loc între piețele analizate de Ember, fiind urmată îndeaproape de Chile, cu 76%, și Australia, cu 60%.

Efectele dezvoltării capacităților de stocare sunt deja vizibile în sistemul energetic bulgar.

În prima jumătate a anului 2023, energia solară nu avea practic nicio contribuție la acoperirea consumului de electricitate din timpul serii. Trei ani mai târziu, situația s-a schimbat semnificativ.

În prima jumătate din 2026, energia solară împreună cu bateriile au acoperit în medie aproximativ 24% din cererea de electricitate a Bulgariei între orele 19:00 și 21:00.

Dacă este luat în calcul intervalul mai larg dintre 19:00 și 07:00, energia solară stocată în baterii și livrată ulterior în rețea a reprezentat aproximativ 10% din consumul de electricitate.

Ember consideră că Bulgaria a înregistrat cea mai importantă transformare dintre principalele piețe analizate. O parte semnificativă din creșterea producției fotovoltaice poate ajunge astfel la consumatori și după încheierea perioadei de producție solară.

Situația este diferită dacă este analizată Uniunea Europeană în ansamblu. În 2025, statele membre au adăugat aproximativ 27 GWh de capacitate de stocare în baterii.

Această capacitate ar fi suficientă teoretic pentru transferarea către alte intervale orare a aproximativ 16% din noua producție zilnică de energie solară. Procentul este inferior inclusiv mediei mondiale, de 18%.

Situația s-ar putea schimba însă rapid. Scenariile operatorilor europeni de transport al energiei electrice estimează că între 2025 și 2030 capacitatea instalată de stocare în baterii din UE ar putea crește de patru ori.

Pentru comparație, în California, combinația dintre energia solară și baterii a acoperit peste un sfert din cererea de electricitate între orele 19:00 și 21:00 în prima jumătate din 2026. În perioada similară din 2023, procentul era de numai 6,8%.

În Chile, bateriile permit deja energiei solare să acopere peste 10% din cererea de electricitate în timpul serii și până în apropierea miezului nopții.

Ember atrage atenția că procentul de 77% atribuit Bulgariei nu reprezintă cantitatea efectivă de energie solară stocată și transferată către orele de seară.

Indicatorul arată potențialul teoretic al noilor baterii raportat la creșterea producției de energie solară. Bateriile nu sunt folosite exclusiv pentru stocarea electricității produse de panourile fotovoltaice, iar utilizarea lor depinde inclusiv de regulile pieței de energie.

Pentru Bulgaria, analiza utilizează date orare furnizate de Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică, ENTSO-E. În cazul bateriilor independente, a căror activitate nu este raportată separat, Ember a realizat estimări pornind de la diferențele dintre consum, producție și importurile nete, luând în calcul și centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare.

Expansiunea stocării are loc în paralel cu dezvoltarea rapidă a energiei fotovoltaice. Centralele solare au produs puțin peste 10% din electricitatea generată la nivel mondial în prima jumătate din 2026, un nou record.

În prima jumătate din 2023, ponderea era de numai 5,6%. Producția solară mondială a crescut în cei trei ani de la 769 TWh la 1.564 TWh, în timp ce producția totală de electricitate a avansat cu 12%.

Problema rămâne concentrarea producției în timpul zilei. Într-o zi obișnuită din prima jumătate a anului 2026, energia solară a acoperit peste 25% din cererea globală între orele 11:00 și 14:00, dar contribuția sa a coborât aproape la zero între orele 20:00 și 05:00.

Bateriile încep să reducă acest dezechilibru și datorită scăderii puternice a costurilor. Costul mediu global pentru instalarea sistemelor de stocare a coborât cu 95%, de la 2.634 de dolari/kWh în 2010 la 140 de dolari/kWh în 2025.

Pentru 2026 este estimată instalarea la nivel mondial a încă 459 GWh de capacitate de stocare, cu 50% peste cei 307 GWh adăugați în 2025.

Kostantsa Rangelova, analist Ember și autoarea raportului, explică faptul că energia solară ieftină produsă în timpul zilei a devenit principala forță care schimbă rețelele electrice la nivel mondial. În același timp, reducerea costurilor și îmbunătățirea performanțelor bateriilor deschid o nouă etapă pentru dezvoltarea energiei solare.