India lansează un program uriaș de pregătire în inteligență artificială. Zece milioane de tineri vor fi instruiți într-un singur an

Prim-ministrul indian Narendra Modi a anunțat sâmbătă lansarea unei inițiative naționale prin care zece milioane de tineri vor fi instruiți în domeniul inteligenței artificiale în următoarele douăsprezece luni. Programul face parte din strategia prin care India încearcă să se poziționeze în fruntea cursei tehnologice globale.

Anunțul a fost făcut de Narendra Modi de pe zidurile Fortului Roșu din New Delhi, în timpul discursului susținut cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a Zilei Independenței Indiei, potrivit EFE.

„În anul următor, vom lucra pentru a oferi instruire în domeniul inteligenţei artificiale pentru zece milioane de tineri, astfel încât tinerii din India să aibă capacitatea de a conduce şi în lumea IA”, a declarat Modi.

Inițiativa urmărește să ofere tinerilor indieni competențele necesare pentru a deveni lideri în domeniul inteligenței artificiale și reprezintă o componentă importantă a transformării modelului de producție al țării asiatice.

Programul este inclus în foaia de parcurs economică prin care guvernul de la New Delhi își propune ca India să devină o națiune pe deplin dezvoltată până în anul 2047.

În cadrul strategiei prezentate, Narendra Modi a subliniat că India nu trebuie să rămână doar o piață pentru restul lumii, ci să devină un centru de inovație. Potrivit premierului, ecosistemul tehnologic al gigantului asiatic trebuie să evolueze astfel încât să ajungă un lider global în domeniul tehnologiilor emergente.

„Nu trebuie să transformăm pur şi simplu ţara noastră într-o piaţă pentru întreaga lume. Trebuie să devenim un centru de inovaţie”, a mai spus Modi.

Planul guvernului indian leagă dezvoltarea inteligenței artificiale de extinderea infrastructurii digitale publice și de consolidarea unor sectoare considerate strategice, printre care industria semiconductorilor, calculul cuantic și dezvoltarea rețelelor 6G fabricate pe plan intern.

Pentru susținerea acestei tranziții tehnologice, care va necesita cantități foarte mari de electricitate, India a anunțat un obiectiv de producție de energie nucleară de 100 de gigawați până în 2047, precum și o extindere a implementării energiei solare.

Narendra Modi a arătat că lumea a intrat într-o nouă etapă dominată de inteligența artificială, tehnologia cuantică, industria spațială, robotica și centrele de date, domenii care deschid oportunități economice și industriale complet noi.

„Acum este era IA, a tehnologiei cuantice, a spaţiului, a roboticii şi a centrelor de date. S-a deschis un domeniu complet nou”, a adăugat Modi.

Interesul guvernului de la New Delhi pentru inteligența artificială este strâns legat și de doctrina sa de autosuficiență economică, cunoscută sub denumirea de „India autosuficientă”. Prin această strategie, administrația Modi urmărește să transforme India într-un important centru global pentru procesarea datelor și fabricarea de microcipuri, reducând astfel dependența de furnizorii externi.