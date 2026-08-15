Petrișor Peiu spune că România este în criză economică de la începutul anului 2024: Guvernul vrea să „păcălească” criza prin inflaţie

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că România se află în criză economică încă de la începutul anului 2024 și că evoluția economiei din ultimele zece trimestre indică existența unei crize profunde și prelungite.

Potrivit senatorului AUR, în ultimii doi ani și jumătate România a înregistrat doar trei trimestre de creștere economică față de trimestrul precedent, dintr-un total de zece trimestre analizate. El afirmă că aceste trei trimestre au coincis cu perioade electorale, respectiv cele două trimestre din timpul alegerilor din 2024 și trimestrul din perioada alegerilor din mai 2025.

Petrișor Peiu consideră că acest tablou reflectă politica coalițiilor formate din PSD, PNL, USR și UDMR, despre care afirmă că au stimulat economia prin injectarea de bani în perioadele electorale pentru a crea impresia unei stări de bunăstare. În opinia sa, în afara acestor perioade, România s-a aflat în criză economică încă de la începutul anului 2024.

„În ultimii doi doi ani şi jumătate, din 10 trimestre, România are doar trei trimestre de creştere economică (faţă de trimestrul precedent), fix cele două din timpul alegerilor din 2024 şi cel din timpul alegerilor din mai 2025. În rest, criză! Ceea ce indică, cu claritate, politica coaliţiilor formate din PSD, PNL, USR şi UDMR: să inunde economia cu bani în timpul alegerilor, pentru a crea iluzia bunăstării. În restul timpului, suntem, de fapt, în criză economică de la începutul anului 2024”, a declarat Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR apreciază că, indiferent dacă situația este descrisă drept recesiune sau stagnare, evoluția ultimelor zece trimestre reprezintă imaginea unei crize economice profunde și de lungă durată.

„Că numim această criză recesiune sau stagnare, tabloul întins pe ultimele 10 trimestre este, indubitabil, tabloul unei crize profunde şi prelungite”, a mai spus liderul senatorilor AUR.

Peiu mai susține că, în cele aproximativ 30 de luni de criză, singurele măsuri adoptate de guvernanți au fost majorarea taxelor și creșterea prețurilor la energie. El afirmă că aceste măsuri au avut efecte directe asupra populației și economiei și că executivul încearcă să gestioneze criza prin intermediul inflației.

Totodată, senatorul AUR atrage atenția asupra faptului că trimestrele III din 2025 și II din 2026 au înregistrat același produs intern brut ca trimestrele precedente, pe care îl descrie drept o coincidență aparent apolitică.