Drona descoperită în Tulcea, distrusă de specialiștii MApN. Aparatul a fost neutralizat prin detonare controlată în condiții de siguranță (VIDEO)
SURSĂ FOTO: Facebook/MApN
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că drona descoperită în localitatea Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată prin detonare controlată în condiții de siguranță.
Drona descoperită în județul Tulcea a fost distrusă de specialiștii MApN
Potrivit informațiilor transmise de MApN pe Facebook, drona găsită vineri, 14 august, în zona localității Plauru a fost distrusă în cursul zilei de 15 august de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale, care a efectuat operațiunea în condiții de maximă siguranță.
În aceeași zi de 14 august, o altă dronă a fost descoperită în Munții Măcinului, în nord-vestul județului Tulcea. Resturile acesteia au fost identificate într-o zonă aflată în apropierea localității Greci.
„Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiţii de siguranţă, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale”, a informat Ministerul Apărării Naționale (MApN).
Momentul în care drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, poate fi vizualizat aici. Acțiunea a fost realizată „în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale”, potrivit autorităților.
Ministerul Apărării Naționale a trimis la fața locului o echipă specializată transportată cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT
Zona în care au fost găsite fragmentele dronei a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar Ministerul Apărării Naționale a trimis la fața locului o echipă specializată transportată cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Misiunea echipei a fost evaluarea resturilor și neutralizarea acestora, dacă situația o impunea.
„Resturile dronei căzute astăzi, 14 august, în nord-vestul judeţului Tulcea, au fost identificate într-o zonă din apropierea localităţii Greci, în Munţii Măcinului, care a fost securizată de Poliţia de Frontieră. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale se deplasează la faţa locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor şi neutralizarea acestora, dacă situaţia o impune”, au subliniat reprezentanţii MApN.
Ulterior, și această a doua dronă a fost distrusă în condiții de siguranță, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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