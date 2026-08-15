Drona descoperită în Tulcea, distrusă de specialiștii MApN. Aparatul a fost neutralizat prin detonare controlată în condiții de siguranță (VIDEO)

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că drona descoperită în localitatea Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată prin detonare controlată în condiții de siguranță.

Potrivit informațiilor transmise de MApN pe Facebook, drona găsită vineri, 14 august, în zona localității Plauru a fost distrusă în cursul zilei de 15 august de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale, care a efectuat operațiunea în condiții de maximă siguranță.

În aceeași zi de 14 august, o altă dronă a fost descoperită în Munții Măcinului, în nord-vestul județului Tulcea. Resturile acesteia au fost identificate într-o zonă aflată în apropierea localității Greci.

„Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiţii de siguranţă, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale”, a informat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Momentul în care drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, poate fi vizualizat aici. Acțiunea a fost realizată „în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale”, potrivit autorităților.

Zona în care au fost găsite fragmentele dronei a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar Ministerul Apărării Naționale a trimis la fața locului o echipă specializată transportată cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Misiunea echipei a fost evaluarea resturilor și neutralizarea acestora, dacă situația o impunea.

„Resturile dronei căzute astăzi, 14 august, în nord-vestul judeţului Tulcea, au fost identificate într-o zonă din apropierea localităţii Greci, în Munţii Măcinului, care a fost securizată de Poliţia de Frontieră. O echipă specializată a Ministerului Apărării Naţionale se deplasează la faţa locului, cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor şi neutralizarea acestora, dacă situaţia o impune”, au subliniat reprezentanţii MApN.

Ulterior, și această a doua dronă a fost distrusă în condiții de siguranță, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale.